Veja os deputados federais mais votados nas cidades do Espírito Santo

Entre os novatos está o vereador de Vitória Gilvan da Federal — que nesta eleição concorreu com o nome de Gilvan o Federal da Direita —; o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos); o vice-prefeito de Vila Velha Dr. Victor (Podemos); a presidente do PT no Estado, Jack Rocha (PT); e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).