Veja os deputados federais mais votados nas cidades do Espírito Santo

Foram definidos neste domingo (2) os 10 novos representantes do Espírito Santo na Câmara dos Deputados, em Brasília. No Estado, a renovação deste ano ficou em 50%. O mais votado foi o deputado federal Helder Salomão (PT), que recebeu 120 mil votos.
Outros quatro nomes que continuam na Câmara são Evair de Melo (PP), Da Vitória (PP), Amaro Neto (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Entre os novatos está o vereador de Vitória Gilvan da Federal — que nesta eleição concorreu com o nome de Gilvan o Federal da Direita —; o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos); o vice-prefeito de Vila Velha Dr. Victor (Podemos); a presidente do PT no Estado, Jack Rocha (PT); e o ex-secretário de Governo de Cariacica Messias Donato (Republicanos).
Ao analisar os votos dos deputados eleitos por município, quem venceu em mais cidades foi Da Vitória, liderando em 23 cidades. Evair de Melo foi o mais votado em 19 cidades e Gilson Daniel ganhou em 11 municípios. Confira na tabela abaixo qual deputado, entre os eleitos, venceu em cada um dos 78 municípios e o número de votos que recebeu.