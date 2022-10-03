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Mapa da apuração

Veja o mapa da apuração dos votos para senador no ES

O senador eleito Magno Malta ganhou na maioria dos municípios da Região Metropolitana. Rose de Freitas, que ficou em segundo lugar, ganhou na Capital.
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 out 2022 às 23:28

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 23:28

Comitê Central do Magno Malta na Carlos Lindemberg
Magno Malta acompanhou apuração dos votos no Comitê Central do PL, em Vila Velha Crédito: Gedyson Viana
O representante capixaba no Senado Federal está definido: Magno Malta (PL). Malta foi eleito com 41,95% dos votos válidos, ganhando em quatro dos sete municípios da Região Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha). Em segundo lugar, Rose de Freitas (MDB) teve 38,17% dos votos e liderou nos outros três municípios Fundão, Viana e Vitória. 
Ao todo, Rose venceu na maior quantidade de municípios, 49, sendo a maioria deles na Região Norte. Magno, por sua vez, ganhou em 28 cidades, com destaque para o Litoral Sul e ainda três grandes municípios do Norte — Aracruz, Linhares e Colatina.
Além dos dois candidatos, Erick Musso (Republicanos) foi o único a levar a disputa em um município do Espírito Santo. O presidente da Assembleia Legislativa foi o preferido entre os eleitores de João Neiva. No total, o republicano ficou com 17,25% dos votos e encerrou a corrida ao Senado na terceira posição.
Magno Malta volta ao Senado Federal em janeiro de 2023 após receber 821.189 votos. Veja abaixo o mapa da apuração com os mais votados em cada município para o Senado.  

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