Veja o mapa da apuração dos votos para senador no ES

O representante capixaba no Senado Federal está definido: Magno Malta (PL). Malta foi eleito com 41,95% dos votos válidos, ganhando em quatro dos sete municípios da Região Metropolitana: Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha). Em segundo lugar, Rose de Freitas (MDB) teve 38,17% dos votos e liderou nos outros três municípios Fundão, Viana e Vitória.
Ao todo, Rose venceu na maior quantidade de municípios, 49, sendo a maioria deles na Região Norte. Magno, por sua vez, ganhou em 28 cidades, com destaque para o Litoral Sul e ainda três grandes municípios do Norte — Aracruz, Linhares e Colatina.
Além dos dois candidatos, Erick Musso (Republicanos) foi o único a levar a disputa em um município do Espírito Santo. O presidente da Assembleia Legislativa foi o preferido entre os eleitores de João Neiva. No total, o republicano ficou com 17,25% dos votos e encerrou a corrida ao Senado na terceira posição.
Magno Malta volta ao Senado Federal em janeiro de 2023 após receber 821.189 votos. Veja abaixo o mapa da apuração com os mais votados em cada município para o Senado.