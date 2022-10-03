Rose de Freitas não comenta sobre derrota nas urnas

Fora de um cargo eletivo após 40 anos de mandatos parlamentares, Rose de Freitas (PMDB) não comentou sobre o resultado das eleições para o Senado. Ela obteve 747.104 votos (38,17%), ficando atrás do vencedor das urnas, Magno Malta (PL), que totalizou 821.189 votos, o que corresponde a 41,95% do eleitores. A senadora, que deixa o cargo após oito anos de mandato, preferiu ficar com a família após a divulgação do resultado oficial.
Em entrevista coletiva, após o fechamento das urnas, Malta disse que vai voltar para Brasília com espírito renovado, disposto a não ser inimigo de ninguém e prometendo lutar pelo Espírito Santo, em busca de recursos para o desenvolvimento capixaba.
Apoiada oficialmente por uma coligação com 11 partidos e pelo governador Renato Casagrande (PSB), Rose se consolidou durante a campanha como uma senadora municipalista e teve o apoio da maioria dos prefeitos capixabas. Em uma reunião junto com Casagrande chegou a reunir representantes de 74 dos 78 municípios capixabas, entre prefeitos e vice-prefeitos.
TRAJETÓRIA DE 40 ANOS DE MANDATOS
Nascida em Caratinga, Minas Gerais, Rose fez carreira como jornalista e radialista no Espírito Santo. Ela iniciou sua vida parlamentar como deputada estadual, em 1983. Depois de um mandato na Assembleia Legislativa, elegeu-se seis vezes para a Câmara dos Deputados.
Rose possui marcos históricos na atividade parlamentar, entre os quais o fato de ter sido a primeira mulher eleita para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Ela chegou a comandar interinamente uma sessão da Casa em 2011
Em 2014, Rose foi eleita para a única vaga do Senado em disputa naquela ocasião pelo Espírito Santo. Ela chegou a concorrer ao governo do Estado, em 2018, mas ficou em quarto lugar.