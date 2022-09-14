Casagrande e Rose recebem apoio de representantes de 74 municípios do ES

Prefeitos e vice-prefeitos participam de encontro em apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB)

Curiosamente, o outro município que não teve representante foi Castelo, cidade-natal do governador do Estado, atualmente comandada por João Paulo Nali (PTB).

Alguns municípios foram representados pelo vice-prefeito, como no caso de Alegre, que teve Silvani Monteiro (PSDB) presente ao encontro.

Além de servir de demonstração de força da campanha dos dois candidatos à reeleição, o encontro reforçou o caráter municipalista da campanha da senadora Rose de Freitas, que é conhecida no meio político por contar com o apoio de muitos prefeitos durante as disputas eleitorais.