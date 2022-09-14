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Eleições 2022

Casagrande e Rose recebem apoio de representantes de 74 municípios do ES

Evento com governador do Estado e senadora, candidatos à reeleição, contou com a presença de prefeitos e vice-prefeitos da maioria dos municípios capixabas
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

14 set 2022 às 19:50

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 19:50

Prefeitos e vice-prefeitos participam de encontro em apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB)
Prefeitos e vice-prefeitos participam de encontro em apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) Crédito: Helio Filho/Divulgação
Prefeitos e vice-prefeitos representando 74 municípios capixabas participaram de um encontro de apoio à reeleição dos candidatos ao governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), e ao SenadoRose de Freitas (MDB), realizado nesta quarta-feira (14), em Vitória. Conforme informações dos participantes, apenas os municípios de Vitória, Linhares, Castelo e Itaguaçu não tinham representantes no evento.
Entre os presentes estavam prefeitos dos municípios da Grande Vitória: Sérgio Vidigal (PDT), da Serra; Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha; Euclério Sampaio (União Brasil), de Cariacica; Wanderson Bueno (Podemos), de Viana; e Edson Magalhães (PSDB), de Guarapari. 
Já entre os ausentes estiveram três prefeitos do Republicanos: de Vitória, Lorenzo Pazolini; de Linhares, Bruno Marianelli, e de Itaguaçu,  Uesley Corteletti. Além de o Republicanos ter lançado o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, na corrida ao Senado, Pazolini está no campo de oposição a Casagrande, e Marianelli era o vice de outro nome na disputa ao governo estadual, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD). 
Curiosamente, o outro município que não teve representante foi Castelo, cidade-natal do governador do Estado, atualmente comandada por João Paulo Nali (PTB).
Durante o evento, alguns prefeitos discursaram, entre os quais o de Cachoeiro de Itapemirim e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes)Victor Coelho (PSB), que defendeu a parceria do seu correligionário com as prefeituras. O candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) também participou e discursou no encontro.
Alguns municípios foram representados pelo vice-prefeito, como no caso de Alegre, que teve Silvani Monteiro (PSDB) presente ao encontro. 
Além de servir de demonstração de força da campanha dos dois candidatos à reeleição, o encontro reforçou o caráter municipalista da campanha da senadora Rose de Freitas, que é conhecida no meio político por contar com o apoio de muitos prefeitos durante as disputas eleitorais.
Casagrande e Rose recebem apoio de representantes de 74 municípios do ES

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