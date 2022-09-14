Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Erick Musso

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos), é o entrevistado desta quarta-feira (14) na série de sabatinas que A Gazeta promove com candidatos ao Senado Federal no Espírito Santo. As entrevistas, conduzidas pela colunista de Política Letícia Gonçalves, serão realizadas até a sexta-feira (16), sempre das 19h às 19h30, com transmissão ao vivo pelo site A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:
A primeira sabatina foi feita com a senadora Rose de Freitas (MDB), que disputa a reeleição, e ainda serão ouvidos os candidatos Nelson Junior (Avante), na quinta (15), e Gilberto Campos (Psol), na sexta (16). O ex-senador Magno Malta (PL) foi convidado, mas não aceitou participar porque já tinha outros compromissos de campanha.
Foram convidados os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas seguem a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.
Para definir quem seria o candidato a abrir a série de sabatinas, já que Magno e Rose aparecem empatados na última pesquisa Ipec, foi considerado como critério de desempate a aliança com o maior número de assentos no Congresso Nacional. Por isso, a emedebista foi a primeira. Magno seria o segundo, porém disse que não poderia comparecer.
Os candidatos respondem a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas. Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.