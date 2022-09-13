Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Os famosos que apoiam candidatos no Espírito Santo

Atletas, ex-atletas e políticos celebridades gravaram vídeos em apoio a postulantes ao Senado, ao governo e à Assembleia Legislativa

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 02:10

Públicado em 

13 set 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Cafu em vídeo de apoio a Sérgio Meneguelli
Cafu em vídeo de apoio a Sérgio Meneguelli Crédito: Reprodução
A eleição de 2022 não está movimentando os famosos tanto quanto a de 2020 no Espírito Santo. Dois anos atrás, Caetano Veloso estava pedindo votos para João Coser (PT), candidato a prefeito de Vitória; Marcos Palmeira (antes de interpretar o Zé Leôncio) apoiava Sérgio Sá (então filiado ao PSB) para o comando da Capital.
Nenhum deles venceu. Outros famosos também deram o ar da graça em vídeos de apoio.
Agora o fenômeno se repete, mas em menor escala. O ex-jogador de futebol Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, por exemplo, apoia o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos). Meneguelli é candidato a deputado estadual, depois de ser rifado da corrida pelo Senado.
"Serginho Meneguelli, grande Serginho, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo. Se eu fosse aí do Espírito Santo, capixaba, eu votaria nele. Esse é o nosso deputado estadual", afirmou Cafu, em vídeo divulgado pelo próprio Meneguelli.
Não é a primeira manifestação de apreço do ex-jogador a um político. Ele já chamou o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de "mito".
O pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, está com Magno Malta (PL), que tenta voltar ao Senado. Malafaia até publicou um vídeo criticando outro candidato ao Senado pelo Espírito Santo, o pastor Nelson Junior (Avante), em defesa de Magno.
O ex-senador tem também o apoio do próprio Bolsonaro, exibido no horário eleitoral.

Veja Também

A ascensão e a derrubada de Sérgio Meneguelli

Rose de Freitas, principal rival de Magno, vira alvo em ato bolsonarista

O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) é outro que atrela a imagem à do presidente. 
Recentemente, a assessoria de Manato divulgou que ele conta com o apoio dos jogadores de vôlei Maurício Souza e Tandara.
Maurício é candidato a deputado federal pelo PL de Minas Gerais e foi lançado por um grupo suprapartidário pró-armas.
Ele ganhou notoriedade após usar as redes sociais para criticar a orientação sexual de um personagem de história em quadrinhos, o filho do Super-Homem, que é bissexual na HQ "Superman: Son of Kal-El".
Outro jogador de volêi, Douglas Souza, mandou um recado nada discreto para o colega, em outro post: "Engraçado que eu não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres….. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade pra sua heterossexualidade frágil".
Por fim, Maurício foi demitido do Minas Tênis Clube após pressão dos patrocinadores. Em compensação, virou uma espécie de celebridade entre os homofóbicos, o que o elevou à condição de candidato.
Tandara Caixeta, por sua vez, foi condenada, em 2021, a quatro anos de suspensão pelo TDJ-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) por testar positivo para a substância proibida ostarina.
A ostarina imita a testosterona, é um tipo de anabolizante.
Tandara também é candidata a deputada federal, pelo MDB de São Paulo, e provocou a revolta de alguns e os aplausos de outros ao, recentemente, criticar a representação de um casal de lésbicas no desenho Peppa Pig.
Com Manato, também estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Hélio Fernando Barbosa Lopes (PL-RJ). Ele é conhecido como Hélio Negão e tentou usar o nome de urna Hélio Bolsonaro, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral.
Nikolas Ferreira grava vídeo de apoio a Manato
Nikolas Ferreira grava vídeo de apoio a Manato Crédito: Reprodução
Hélio passou a tarde de domingo (4) na residência de Manato, que cozinhou para o deputado federal.
“Manato é o melhor caminho para a transformação que o capixaba deseja. E, ao lado do presidente Bolsonaro, trará grandes conquistas para o Espírito Santo”, disse o político do Rio de Janeiro, de acordo com a assessoria do candidato capixaba. 
O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL-MG), candidato a deputado federal, gravou vídeo de apoio a Manato. Nikolas é famoso no meio gospel bolsonarista, tem mais de três milhões de seguidores no Instagram.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Erick Musso recebeu mais dinheiro do partido de Rigoni que do dele mesmo

A discreta campanha de Lula no Espírito Santo

Candidato ao governo do ES, Guerino abraça a Igreja Universal e vice-versa

TJES vai preencher três vagas de desembargador. Veja os cotados

Curtas políticas: Pazolini é criticado em ato bolsonarista em Vitória

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Carlos Manato magno malta Sérgio Meneguelli Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados