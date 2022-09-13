Os famosos que apoiam candidatos no Espírito Santo

Cafu em vídeo de apoio a Sérgio Meneguelli Crédito: Reprodução

A eleição de 2022 não está movimentando os famosos tanto quanto a de 2020 no Espírito Santo . Dois anos atrás, Caetano Veloso estava pedindo votos para João Coser (PT), candidato a prefeito de Vitória; Marcos Palmeira (antes de interpretar o Zé Leôncio) apoiava Sérgio Sá (então filiado ao PSB) para o comando da Capital.

Nenhum deles venceu. Outros famosos também deram o ar da graça em vídeos de apoio.

"Serginho Meneguelli, grande Serginho, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo. Se eu fosse aí do Espírito Santo, capixaba, eu votaria nele. Esse é o nosso deputado estadual", afirmou Cafu, em vídeo divulgado pelo próprio Meneguelli.

O ex-senador tem também o apoio do próprio Bolsonaro, exibido no horário eleitoral.

O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) é outro que atrela a imagem à do presidente.

Recentemente, a assessoria de Manato divulgou que ele conta com o apoio dos jogadores de vôlei Maurício Souza e Tandara.

Maurício é candidato a deputado federal pelo PL de Minas Gerais e foi lançado por um grupo suprapartidário pró-armas.

Ele ganhou notoriedade após usar as redes sociais para criticar a orientação sexual de um personagem de história em quadrinhos, o filho do Super-Homem, que é bissexual na HQ "Superman: Son of Kal-El".

Outro jogador de volêi, Douglas Souza, mandou um recado nada discreto para o colega, em outro post: "Engraçado que eu não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres….. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade pra sua heterossexualidade frágil".

Por fim, Maurício foi demitido do Minas Tênis Clube após pressão dos patrocinadores. Em compensação, virou uma espécie de celebridade entre os homofóbicos, o que o elevou à condição de candidato.

Tandara Caixeta, por sua vez, foi condenada, em 2021, a quatro anos de suspensão pelo TDJ-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) por testar positivo para a substância proibida ostarina.

A ostarina imita a testosterona, é um tipo de anabolizante.

Tandara também é candidata a deputada federal, pelo MDB de São Paulo, e provocou a revolta de alguns e os aplausos de outros ao, recentemente, criticar a representação de um casal de lésbicas no desenho Peppa Pig.

Com Manato, também estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Hélio Fernando Barbosa Lopes (PL-RJ). Ele é conhecido como Hélio Negão e tentou usar o nome de urna Hélio Bolsonaro, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral.

Nikolas Ferreira grava vídeo de apoio a Manato Crédito: Reprodução

Hélio passou a tarde de domingo (4) na residência de Manato, que cozinhou para o deputado federal.

“Manato é o melhor caminho para a transformação que o capixaba deseja. E, ao lado do presidente Bolsonaro, trará grandes conquistas para o Espírito Santo”, disse o político do Rio de Janeiro, de acordo com a assessoria do candidato capixaba.