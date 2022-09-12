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Corrida pelo Senado

Erick Musso recebeu mais dinheiro do partido de Rigoni que do dele mesmo

Candidato ao Senado pelo Espírito Santo conta com R$ 750 mil do Republicanos, mas o União Brasil doou ainda mais

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 14:27

Públicado em 

12 set 2022 às 14:27
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Eleições 2022
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, ao lado do deputado federal Felipe Rigoni Crédito: Iara Diniz
Candidato ao Senado pelo Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos) recebeu R$ 750 mil do próprio partido para fazer campanha. Mas a maior soma veio de uma sigla aliada, o rico União Brasil, que repassou R$ 1,8 milhão ao deputado estadual.
O União integra a coligação de Erick. Rigoni,  presidente estadual do União Brasil e candidato à reeleição à Câmara dos Deputados, o apoia publicamente.
Presidente da Assembleia Legislativa, Erick ainda conta com R$ 13 mil doados por pessoas físicas. No total, tem R$ 2,5 milhões para pedir votos.
O ex-senador Magno Malta (PL), outro candidato, por sua vez, conta com R$ 2 milhões enviados pela direção nacional do partido dele e mais R$ 60 mil doados por pessoas físicas.
A senadora Rose de Freitas (MDB) segue como a postulante ao Senado com mais recursos, R$ 3,5 milhões, tudo repassado pela direção nacional do MDB.
Gilberto Campos (PSOL) recebeu R$ 139,4 mil da direção nacional do PSOL e R$ 100 de uma pessoa física.
Coronel Lugato (DC) recebeu R$ 83 mil da direção nacional do Democracia Cristã.
Filipe Skiter (PSTU) tem R$ 12,6 mil para fazer campanha. A maior parte, R$ 10 mil, veio do PSTU; R$ 1,6 mil veio de financiamento coletivo (vaquinha na internet) e outros R$ 50 de doações de pessoas físicas. O candidato também tirou R$ 1 mil do próprio bolso.
Nelson Junior (Avante), Antonio Bungestab (PRTB) e Carone (Agir) ainda não registraram receitas nem despesas no sistema disponibilizado para consulta pública pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
PARCERIA COM AMARO NETO
A parceria entre Erick Musso e o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) está firme forte. Amaro é candidato à reeleição e a principal aposta do partido para a Câmara e divulga que o correligionário Erick é o seu candidato ao Senado.
Erick, por sua vez, doou R$ 200 mil para Amaro. O dinheiro saiu da campanha do deputado estadual, não do bolso dele.
PL DEU MAIS DINHEIRO PARA MAGNO QUE PARA MANATO
Como já registrado aqui, Magno Malta recebeu R$ 2 milhões do PL. O ex-deputado federal Carlos Manato, do mesmo partido, que disputa o governo do Espírito Santo, entretanto, conta com apenas R$ 100 mil do partido.
No total, Manato tem, até agora, R$ 115, 6 mil em receita para fazer campanha. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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