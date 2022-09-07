Rose de Freitas, principal rival de Magno, vira alvo em ato bolsonarista

Ato de 7 de Setembro na Praça do Papa, em VitóriaCrédito: Letícia Gonçalves
A senadora Rose de Freitas (MDB), que lidera a disputa pelo Senado, empatada com o ex-senador Magno Malta (PL), foi um dos principais alvos do ato de Sete de Setembro realizado na Praça do Papa, em Vitória, nesta quarta-feira.
Teoricamente, a manifestação era alusiva ao bicentenário da Independência do Brasil, data que foi lembrada. Mas o protagonismo, para surpresa de ninguém, ficou por conta de outro evento do calendário, as eleições de 2022, marcadas para 2 de outubro.
Os locutores que bradavam gritos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) de cima de um trio postado nas proximidades da Cruz do Papa por diversas vezes voltaram a metralhadora verbal para a emedebista.
"Fora, Rose de Freitas. Fora, Casagrande", foram palavras repetida quase à exaustão, por diversos oradores.
O governador Renato Casagrande (PSB), outro candidato à reeleição, também foi mencionado muitas vezes, de forma nada elogiosa. O mesmo vale para o ex-presidente Lula (PT), arquirrival de Bolsonaro.
O socialista e o petista são alvos recorrentes dos apoiadores do presidente. Rose também já sofreu rechaço, mas nada como agora:
- "Rose de Freitas não. Risca esse nome do mapa."
- "Lula é ladrão, é presidiário, igual ao irmão da Rose de Freitas."
- "Fora, Casagrande. Fora, Rose, viva a direita, viva o conservador."
- "Quem tá aqui não pode votar no Casagrande e na Rose."
- "Livramos o porto (de Vitória) das mãos de Rose de Freitas."
- "Rose de Freitas? Pergunta onde está preso o irmão dela. Tava roubando a Codesa."
Rose sempre negou qualquer desvio e se mostra indignada ao tratar do assunto.
"Confio no restabelecimento da verdade e na apuração das possíveis motivações que ensejaram tamanha agressão. Identifico claramente uma tentativa de desabonar minha honra e dignidade. Não cederei a pressões de qualquer natureza, venham de onde vierem”, afirmou a parlamentar, em nota oficial, ainda em maio do ano passado.
No ato na Praça do Papa nesta quarta, o ex-senador não foi citado diretamente.
Mas, para quem sabe ler, muitos pingos são letras. "Vamos colocar ele lá (no Senado) de volta. Todo mundo sabe quem é nosso candidato ao governo e (o nosso candidato) ao Senado", disse um dos oradores, no trio, ao público.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.