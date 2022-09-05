Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Max Filho, Arnaldinho e a treta para inauguração de comitê em Vila Velha

Eleição de 2020 foi marcada pela rivalidade entre o tucano e o vencedor do pleito, Arnaldinho Borgo

Públicado em 

05 set 2022 às 18:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) são candidatos a prefeito no segundo turno em Vila Velha
Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) em debate em A Gazeta em 2020 Crédito: Fernando Madeira
O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB), candidato a deputado federal, inaugura nesta segunda-feira (5) o comitê de campanha na Prainha, perto do Convento da Penha.
Ele pediu à prefeitura, comandada por Arnaldinho Borgo (Podemos), que interditassse parte da rua durante o ato.
A questão chegou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). 
Max apontou que pediu a interdição do trecho da rua Luiza Grinalda por meio de ofício protocolado na prefeitura no dia 31 de agosto. E ficou sem resposta por um bom tempo.
Ele solicitou,  no processo, “a imediata concessão de liminar para que a Prefeitura de Vila Velha, por meio de sua Guarda Municipal, promova a interdição do trânsito, sinalização e organização do tráfego, proporcionando condições de possibilidade para a inauguração do Comitê de Campanha do Requerente, com reforço de coerção indireta de multa de R$ 50.000,00 contra o Chefe do Executivo".
Arnaldinho e o ex-prefeito protagonizaram o segundo turno das eleições de 2020 em Vila Velha.
A disputa foi acirrada. Um chamou o outro de "Maxnóquio" e de "candidato Red Bull".

Veja Também

Casagrande, Audifax e Pazolini lado a lado em altar de igreja em Vitória

Rose de Freitas conquista apoio no Podemos após polêmica sobre suplente

Quando começou a gestão de Arnaldinho, Max passou a fazer críticas ao sucessor no Twitter. Agora, o prefeito apoia o vice, Victor Linhalis (Podemos), para a Câmara Federal.
Max é concorrente direto dele, em busca de votos na mesma cidade para o mesmo cargo. Aliás, outro ex-prefeito, Neucimar Fraga (PP), também está no páreo.
A relatora do mandado de segurança impetrado por Max no TRE-ES, Isabela Rossi Naumann Chaves, entendeu que não cabe à Justiça Eleitoral tratar do assunto: " (...) Determina-se a remessa dos presentes autos à Justiça Comum Estadual", escreveu, em decisão datada do início da tarde desta segunda-feira (5).
"ISSO JÁ ESTÁ SUPERADO"
Mas já está tudo resolvido. O diário oficial da Prefeitura de Vila Velha publicou, também nesta segunda, "alerta aos condutores, pedestres e demais interessados a seguinte via e logradouro com interdição total, Rua Luiza Grinalda, trecho entre a Rua Vasco Coutinho e a Rua Vinte e Trêsde Maio", "considerando o evento de Inauguração de Comitê".
Max Filho disse que "isso já está superado". 
"Acredito que não foi questão política. Vamos fazer a inauguração do comitê, sem problemas. Foi excesso de preciosismo do advogado. Comunicamos no prazo devido", minimizou.
"(A interdição) é só para segurança das pessoas que vão comparecer, para evitar atropelamento, acidente. O convento já vai estar fechado, então nem vai ter muito fluxo de pessoas por lá. E o trecho somente vai ser fechado durante a inauguração do comitê", apaziguou.
"NÃO EXISTE PERSEGUIÇÃO"
"Não tem treta nem rivalidade. Está publicado em DIO de hoje a interdição. A PMVV respeita e atende a todos os munícipes e candidatos, em nossa administração não existe perseguição", afirmou Arnaldinho Borgo à coluna.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

"Qualquer imbecil sabe que o Lula é diferente do Bolsonaro", diz Ciro Gomes, no ES

No ES, Ciro Gomes pede votos para Casagrande, que apoia Lula

Magno Malta e Rose de Freitas ainda não podem cantar vitória

Casagrande consolida favoritismo no ES a um mês da eleição

Guerino, Manato e Audifax têm um pacto

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Max Filho Prefeitura de Vila Velha Arnaldinho Borgo Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados