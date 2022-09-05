Max Filho, Arnaldinho e a treta para inauguração de comitê em Vila Velha

Max Filho (PSDB) e Arnaldinho Borgo (Podemos) em debate em A Gazeta em 2020 Crédito: Fernando Madeira

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB), candidato a deputado federal, inaugura nesta segunda-feira (5) o comitê de campanha na Prainha, perto do Convento da Penha.

Ele pediu à prefeitura, comandada por Arnaldinho Borgo (Podemos), que interditassse parte da rua durante o ato.

A questão chegou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Max apontou que pediu a interdição do trecho da rua Luiza Grinalda por meio de ofício protocolado na prefeitura no dia 31 de agosto. E ficou sem resposta por um bom tempo.

Ele solicitou, no processo, “a imediata concessão de liminar para que a Prefeitura de Vila Velha, por meio de sua Guarda Municipal, promova a interdição do trânsito, sinalização e organização do tráfego, proporcionando condições de possibilidade para a inauguração do Comitê de Campanha do Requerente, com reforço de coerção indireta de multa de R$ 50.000,00 contra o Chefe do Executivo".

Arnaldinho e o ex-prefeito protagonizaram o segundo turno das eleições de 2020 em Vila Velha.

Quando começou a gestão de Arnaldinho, Max passou a fazer críticas ao sucessor no Twitter. Agora, o prefeito apoia o vice, Victor Linhalis (Podemos), para a Câmara Federal.

Max é concorrente direto dele, em busca de votos na mesma cidade para o mesmo cargo. Aliás, outro ex-prefeito, Neucimar Fraga (PP), também está no páreo.

A relatora do mandado de segurança impetrado por Max no TRE-ES, Isabela Rossi Naumann Chaves, entendeu que não cabe à Justiça Eleitoral tratar do assunto: " (...) Determina-se a remessa dos presentes autos à Justiça Comum Estadual", escreveu, em decisão datada do início da tarde desta segunda-feira (5).

"ISSO JÁ ESTÁ SUPERADO"

Mas já está tudo resolvido. O diário oficial da Prefeitura de Vila Velha publicou, também nesta segunda, "alerta aos condutores, pedestres e demais interessados a seguinte via e logradouro com interdição total, Rua Luiza Grinalda, trecho entre a Rua Vasco Coutinho e a Rua Vinte e Trêsde Maio", "considerando o evento de Inauguração de Comitê".

"Acredito que não foi questão política. Vamos fazer a inauguração do comitê, sem problemas. Foi excesso de preciosismo do advogado. Comunicamos no prazo devido", minimizou.

"(A interdição) é só para segurança das pessoas que vão comparecer, para evitar atropelamento, acidente. O convento já vai estar fechado, então nem vai ter muito fluxo de pessoas por lá. E o trecho somente vai ser fechado durante a inauguração do comitê", apaziguou.

"NÃO EXISTE PERSEGUIÇÃO"