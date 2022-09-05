Casagrande, Audifax e Pazolini lado a lado em altar de igreja em Vitória

Audifax Barcelos, Lorenzo Pazolini, Davi Esmael e Renato Casagrande recebem orações na Primeira Igreja Batista de Vitória Crédito: Reprodução/Primeira Igreja Batista de Vitória

Na noite deste domingo (4), a Primeira Igreja Batista de Vitória comemorou 119 anos. No culto de celebração, estavam lá o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), que também disputa o Palácio Anchieta, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), adversário político do socialista.

O presidente da Câmara da Capital, Davi Esmael (PSD), que apoia o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, do mesmo partido, na corrida pelo governo do estado, também marcou presença.

Todos foram chamados ao altar pelo pastor Doronézio Andrade.

Casagrande e Pazolini são católicos. Audifax e Davi são evangélicos. Audifax, aliás, é membro da Primeira Igreja Batista de Vitória.

Ao final do culto, o pastor convidou Casagrande a falar aos fiéis.

Não houve pedido de voto. O discurso do socialista foi em agradecimento à igreja. O próprio pastor fez questão de mencionar que ora, mensalmente, por Casagrande.

O governador tenta se aproximar, também, do segmento evangélico, nicho eleitoral ao qual os adversários apelam frequentemente.

"Com Renato Casagrande, meu governador, eu tenho, junto ao pastor Diego, uma caminhada mensal de oração, de leitura da palavra e de pregação para o coração dele", afirmou Doronézio.

"Vem cá, governador. Podemos recebê-lo com palmas. É nossa autoridade do nosso estado e é um amigo", apresentou.

"Minha gratidão pelas orações, pela igreja ter ajudado a gente a passar um deserto pesado. Esses últimos anos, pastor, o deserto da pandemia", discursou Casagrande.

"Muito obrigado a vocês pelas orações, pelo apoio social, psicológico, que todos vocês manifestaram e atuaram durante a pandemia", complementou.

"Obrigado, pastor Doronézio, pelas orações mensais no meu gabinete, que o senhor e o pastor Diego e alguns outros convidados que vocês levam para orar pelo nosso governo", ressaltou o socialista.

O pastor disse à igreja que "Renato Casagrande e Lorenzo Pazolini são dois homens bem casados, boas famílias, e são bem religiosos".

CLIMÃO

O socialista cumprimentou Pazolini, polidamente, em frente aos fiéis da Primeira Igreja Batista de Vitória. O prefeito fez o mesmo.

O chefe do Executivo municipal também discursou, ao final do culto, logo após Casagrande.

"Pastor Doronézio sempre esteve ao nosso lado, nos ajudado com momentos de oração, que nos sustentam de pé e acalentando os nosso corações", afirmou o prefeito.

"Nosso prefeito é um homem que gosta de receber evangélicos no seu gabinete", destacou o pastor.

Pazolini não é candidato a nada, está no meio do mandato em Vitória e é um dos principais apoiadores de Erick Musso ao Senado.

O presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael, falou brevemente. Ele e Pazolini são aliados há tempos, até estudaram na mesma turma da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

"Tem sido um tempo de muitos resultados na cidade de Vitória", elogiou o vereador. Davi é candidato a deputado estadual.

O prefeito e o presidente da Câmara entregaram ao pastor uma placa em homenagem aos serviços prestados pela Primeira Igreja Batista de Vitória.

Ainda houve um momento de oração, para o qual Audifax também foi chamado. Como não exerce mandato eletivo, o ex-prefeito da Serra não discursou.

"Esse é o Audifax", limitou-se a dizer o pastor Doronézio.

"Se você se sentir confortável levante suas mãos, nós vamos abençoá-los pelo governo que eles fazem, pela campanha que eles estão envolvidos. É nosso papel, como igreja, orar para que Deus lhes dê sabedoria", conclamou o religioso.