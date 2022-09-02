Guerino, Manato e Audifax têm um pacto

Carlos Manato, Magno Malta e Guerino Zanon em evento de fórum evangélico, em Vitória Crédito: Divulgação

Os candidatos ao governo do Espírito Santo Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD) e Carlos Manato (PL) têm um pacto de apoio mútuo no segundo turno. Se houver uma segunda etapa de votação, dois deles vão apoiar o que for para a disputa direta contra o governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição.

"Quem não for pro segundo turno apoia o outro, sem negociata. Isso está combinado há meses", afirmou Manato à coluna, nesta sexta-feira (2), referindo-se a Guerino.

O candidato do PSD, por sua vez, declarou apoio ao do PL, nas mesmas condições, em evento nesta quinta-feira (1º), no Espaço Patrick Ribeiro, realizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp-ES).

“Se nem você (Manato) nem eu ganhar a eleição no 1º turno, com o desejo do povo que um dos dois vá para o segundo, o outro bate a ligação, nem precisa bater, para saber que estaremos juntos até o final”, disse Guerino.

O fórum, no estado, é coordenado pelo pastor Romerito Oliveira.

No evento, também estava o ex-senador Magno Malta, presidente estadual do PL e candidato ao Senado.

"Também tem conversa com o Audifax, pessoa física, sem envolver a coligação dele", adiantou Manato.

O ex-prefeito da Serra prefere não fazer um anúncio a respeito da parceria. "Está cedo ainda para falar isso, em respeito aos meus eleitores", respondeu à coluna, nesta sexta-feira (2), quando questionado sobre um eventual segundo turno.

Mas outra frase dele dá a dica: "Tá na hora de trocar quem está comandando o Palácio Anchieta".

Pessoas próximas ao redista garantem: Audifax vai apoiar Guerino ou Manato, se um deles for para o embate direto com Casagrande. Ou receber o apoio dos dois, caso o ex-prefeito da Serra ascenda na disputa.

"Chance zero de ficar com Casagrande", diz um aliado do ex-prefeito.

Manato, entretanto, quer distância da Rede, um partido de centro-esquerda. "Se o Audifax for para o segundo turno eu apoio ele, mas só CPF. Sempre tive relação com ele, mas a relação com a coligação dele é zero", complementou.

Além da Rede, o PSOL, que está federado com o partido de Audifax, integra a coligação, além de Solidariedade e Avante.

"Nelson Junior, se se afastar do Avante, também gostaria do apoio dele", emendou Manato.

Audifax, apesar de filiado à Rede, tem um discurso que não destoa muito dos conservadores Manato e Guerino. O ex-prefeito da Serra, entretanto, não se associa ao presidente Jair Bolsonaro (PL), ao contrário dos outros dois.

Com a coligação de Guerino não há problema, segundo Manato. Os partidos que integram o grupo, além do PSD, são PMB e DC.

O ex-prefeito de Linhares já conta, informalmente, com o endosso do vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos. O Republicanos não coligou com ninguém na disputa pelo Palácio Anchieta.

Lançou, na majoritária, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, para o Senado.

O MAIS BOLSONARISTA

Casagrande lidera as pesquisas de intenção de voto e tem o apoio da maioria dos partidos, dos prefeitos e dos deputados do estado.

O outro candidato desse polo é o Capitão Vinicius Sousa, do nanico PSTU.

Aridelmo Teixeira (Novo), de direita, não deve pedir votos para o governador em um eventual segundo turno.

O sétimo nome concorrendo ao Executivo estadual é o de Claudio Paiva, do também tímido PRTB.

Ele faz campanha com foto colada à do presidente da República. Certamente também não ficaria ao lado de Casagrande. Deve se juntar aos outros.

"Na campanha um fala uns negocinhos aqui, outro ali e é mal interpretado", minimizou Manato.

Sobre o uso do nome e da imagem de Bolsonaro por outros candidatos, ele diz não se incomodar.

"Não me incomodou. Guerino não se colocou como o candidato do presidente. Ele disse que vai votar nele", afirmou o candidato do PL.

"Se Audifax quiser votar no Bolsonaro também, pode votar. Quanto mais, melhor", complementou.