Guerino, Manato e Audifax têm um pacto

Carlos Manato, Magno Malta e Guerino Zanon em evento de fórum evangélico, em VitóriaCrédito: Divulgação
Os candidatos ao governo do Espírito Santo Audifax Barcelos (Rede), Guerino Zanon (PSD) e Carlos Manato (PL) têm um pacto de apoio mútuo no segundo turno. Se houver uma segunda etapa de votação, dois deles vão apoiar o que for para a disputa direta contra o governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição.
"Quem não for pro segundo turno apoia o outro, sem negociata. Isso está combinado há meses", afirmou Manato à coluna, nesta sexta-feira (2), referindo-se a Guerino.
O candidato do PSD, por sua vez, declarou apoio ao do PL, nas mesmas condições, em evento nesta quinta-feira (1º), no Espaço Patrick Ribeiro, realizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp-ES).
“Se nem você (Manato) nem eu ganhar a eleição no 1º turno, com o desejo do povo que um dos dois vá para o segundo, o outro bate a ligação, nem precisa bater, para saber que estaremos juntos até o final”, disse Guerino.
O fórum, no estado, é coordenado pelo pastor Romerito Oliveira.
No evento, também estava o ex-senador Magno Malta, presidente estadual do PL e candidato ao Senado.
"Também tem conversa com o Audifax, pessoa física, sem envolver a coligação dele", adiantou Manato.
O ex-prefeito da Serra prefere não fazer um anúncio a respeito da parceria. "Está cedo ainda para falar isso, em respeito aos meus eleitores", respondeu à coluna, nesta sexta-feira (2), quando questionado sobre um eventual segundo turno.
Mas outra frase dele dá a dica: "Tá na hora de trocar quem está comandando o Palácio Anchieta".
Pessoas próximas ao redista garantem: Audifax vai apoiar Guerino ou Manato, se um deles for para o embate direto com Casagrande. Ou receber o apoio dos dois, caso o ex-prefeito da Serra ascenda na disputa.
"Chance zero de ficar com Casagrande", diz um aliado do ex-prefeito.
Manato, entretanto, quer distância da Rede, um partido de centro-esquerda. "Se o Audifax for para o segundo turno eu apoio ele, mas só CPF. Sempre tive relação com ele, mas a relação com a coligação dele é zero", complementou.
Além da Rede, o PSOL, que está federado com o partido de Audifax, integra a coligação, além de Solidariedade e Avante.
"Nelson Junior, se se afastar do Avante, também gostaria do apoio dele", emendou Manato.
Audifax, apesar de filiado à Rede, tem um discurso que não destoa muito dos conservadores Manato e Guerino. O ex-prefeito da Serra, entretanto, não se associa ao presidente Jair Bolsonaro (PL), ao contrário dos outros dois.
Com a coligação de Guerino não há problema, segundo Manato. Os partidos que integram o grupo, além do PSD, são PMB e DC.
O ex-prefeito de Linhares já conta, informalmente, com o endosso do vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é secretário-geral do Republicanos. O Republicanos não coligou com ninguém na disputa pelo Palácio Anchieta.
Lançou, na majoritária, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, para o Senado.
O MAIS BOLSONARISTA
Casagrande lidera as pesquisas de intenção de voto e tem o apoio da maioria dos partidos, dos prefeitos e dos deputados do estado.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.