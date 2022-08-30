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Eleições 2022

Casagrande, Pazolini e Erick Musso no mesmo lugar

Governador do ES, prefeito de Vitória e presidente da Assembleia, vez por outra, quase se esbarram no palanque

Públicado em 

30 ago 2022 às 17:37
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O governador Renato Casagrande e o deputado federal Da Vitória no lançamento da campanha do parlamentar, em Colatina
O governador Renato Casagrande e o deputado federal Da Vitória no lançamento da campanha do parlamentar, em Colatina Crédito: Divulgação
Alguns palanques heterodoxos têm exigido jogo de cintura de adversários para não se esbarrarem nos mesmos eventos.
O lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Da Vitória (PP), no sábado (27), atraiu a Colatina o governador Renato Casagrande (PSB), que também tenta mais um mandato, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), que quer ser senador, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal apoiador de Erick.
Mas não ao mesmo tempo. Eles estiveram lá em horários diferentes, Erick ladeado por Pazolini. 
Oficialmente, o PP de Da Vitória está na coligação da senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição. Ela tem o apoio de Casagrande.
O deputado federal, entretanto, declarou apoio a Erick. O presidente da Assembleia não endossa nenhuma candidatura ao governo do Espírito Santo.
Da Vitória, por sua vez, é casagrandista de primeira hora. 
O fato de ele subir no palanque de Erick é mais um sinal de que o republicano pode se reaproximar do governador. Inicialmente, o presidente da Assembleia era pré-candidato ao Palácio Anchieta, concorrendo diretamente com o socialista. E fez críticas à gestão estadual.
Lorenzo Pazolini, Da Vitória e Erick Musso no lançamento da campanha do deputado federal, em Colatina
Lorenzo Pazolini, Da Vitória e Erick Musso no lançamento da campanha do deputado federal, em Colatina Crédito: Divulgação
Outro casagrandista, o deputado Marcelo Santos (Podemos) também está com Erick. No último dia 18, Marcelo lançou a campanha em Vitória.
Mais uma vez, o governador foi lá. Erick também, mas em momentos diferentes.
Marcelo Santos já disse à coluna que trabalha para unir os dois.
Uma eventual reaproximação de Casagrande e Pazolini, entretanto, já é outra história.
O prefeito de Vitória chegou a denunciar, sem citar nomes, uma tentativa de fraude a licitação, promovida, segundo ele, dentro de "um palácio no Centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica". A sede do governo estadual é o Palácio Anchieta.
A Polícia Federal enviou à Procuradoria-Geral da República documentos apresentados por Pazolini. A remessa foi motivada por menção a autoridade com foro especial.
A Procuradoria-Geral do Estado exigiu, oficialmente, que Pazolini apresente provas da denúncia que fez. Casagrande já disse que o caso não está relacionado a ele, pois jamais teve tal conversa com o prefeito de Vitória.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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