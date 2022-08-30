Casagrande, Pazolini e Erick Musso no mesmo lugar

O governador Renato Casagrande e o deputado federal Da Vitória no lançamento da campanha do parlamentar, em Colatina Crédito: Divulgação

Alguns palanques heterodoxos têm exigido jogo de cintura de adversários para não se esbarrarem nos mesmos eventos.

Mas não ao mesmo tempo. Eles estiveram lá em horários diferentes, Erick ladeado por Pazolini.

Oficialmente, o PP de Da Vitória está na coligação da senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição. Ela tem o apoio de Casagrande.

O deputado federal, entretanto, declarou apoio a Erick . O presidente da Assembleia não endossa nenhuma candidatura ao governo do Espírito Santo.

Da Vitória, por sua vez, é casagrandista de primeira hora.

O fato de ele subir no palanque de Erick é mais um sinal de que o republicano pode se reaproximar do governador. Inicialmente, o presidente da Assembleia era pré-candidato ao Palácio Anchieta, concorrendo diretamente com o socialista. E fez críticas à gestão estadual.

Lorenzo Pazolini, Da Vitória e Erick Musso no lançamento da campanha do deputado federal, em Colatina Crédito: Divulgação

Outro casagrandista, o deputado Marcelo Santos (Podemos) também está com Erick. No último dia 18, Marcelo lançou a campanha em Vitória.

Mais uma vez, o governador foi lá. Erick também, mas em momentos diferentes.

Uma eventual reaproximação de Casagrande e Pazolini, entretanto, já é outra história.

O prefeito de Vitória chegou a denunciar, sem citar nomes , uma tentativa de fraude a licitação, promovida, segundo ele, dentro de "um palácio no Centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica". A sede do governo estadual é o Palácio Anchieta.