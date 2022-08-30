Casagrande, Pazolini e Erick Musso no mesmo lugar

Alguns palanques heterodoxos têm exigido jogo de cintura de adversários para não se esbarrarem nos mesmos eventos.
O lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Da Vitória
(PP), no sábado (27), atraiu a Colatina o governador Renato Casagrande
(PSB), que também tenta mais um mandato, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso
(Republicanos), que quer ser senador, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), principal apoiador de Erick.
Mas não ao mesmo tempo. Eles estiveram lá em horários diferentes, Erick ladeado por Pazolini.
Oficialmente, o PP de Da Vitória
está na coligação da senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição. Ela tem o apoio de Casagrande.
O deputado federal, entretanto, declarou apoio a Erick
. O presidente da Assembleia não endossa nenhuma candidatura ao governo do Espírito Santo.
Da Vitória, por sua vez, é casagrandista de primeira hora.
O fato de ele subir no palanque de Erick é mais um sinal de que o republicano pode se reaproximar do governador. Inicialmente, o presidente da Assembleia era pré-candidato ao Palácio Anchieta, concorrendo diretamente com o socialista. E fez críticas à gestão estadual.
Outro casagrandista, o deputado Marcelo Santos (Podemos) também está com Erick. No último dia 18, Marcelo lançou a campanha em Vitória.
Mais uma vez, o governador foi lá. Erick também, mas em momentos diferentes.
Uma eventual reaproximação de Casagrande e Pazolini, entretanto, já é outra história.
O prefeito de Vitória chegou a denunciar, sem citar nomes
, uma tentativa de fraude a licitação, promovida, segundo ele, dentro de "um palácio no Centro da cidade que leva o nome de uma autoridade cristã católica". A sede do governo estadual é o Palácio Anchieta.
A Procuradoria-Geral do Estado exigiu, oficialmente, que Pazolini apresente provas da denúncia que fez. Casagrande já disse que o caso não está relacionado a ele, pois jamais teve tal conversa com o prefeito de Vitória.