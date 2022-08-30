Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Dinheiro no caixa é vendaval: a discórdia entre os candidatos ao governo do ES

R$ 6 bilhões em superávit "sobraram" de 2021 para 2022. Casagrande diz que, graças a isso, o estado tem dinheiro para arcar com a queda do ICMS dos combustíveis e outros imprevistos

Públicado em 

29 ago 2022 às 21:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Audifax Barcelos, Carlos Manato, Guerino Zanon e Renato Casagrande durante o evento Diálogo com o Setor Produtivo
Audifax Barcelos, Carlos Manato, Guerino Zanon e Renato Casagrande durante o Diálogo com o Setor Produtivo Crédito: Alexandre Mendonça/Findes
A quantidade de dinheiro no caixa do governo do Espírito Santo é motivo de discórdia entre os candidatos ao Palácio Anchieta. Para uns, tem dinheiro demais guardado, com objetivos pouco republicanos.
O governador Renato Casagrande (PSB) rebate: ter uma poupança é importante para enfrentar imprevistos, sinal de uma boa gestão.
Estamos falando de R$ 6 bilhões que "sobraram" de 2021 para 2022. O valor é resultado de superávit, de economia. De acordo com o governador, R$ 3 bilhões já estão comprometidos. Empenhados (reservados) para arcar com a continuidade de obras ou se avolumando para garantir dinheiro suficiente para cobrir três folhas de pagamento do funcionalismo público, por garantia.
Os outros R$ 3 bilhões estão livres.
"Ele (Casagrande) justificou que metade é carimbado. Errou. Se é carimbado para a Educação por que não usou? Se é carimbado para a Saúde por que não usou? O orçamento não foi usado. Se a prioridade é a Segurança Pública ... só foi usado 80%. Sobrou", apontou o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), em entrevista.
"Ou é incompetência ou falta de gestão ou deixou tudo para gastar em ano eleitoral", criticou.
O candidato da Rede, assim como Casagrande, participou do Diálogo com o Setor Produtivo, realizado pelo Fórum de Entidades e Federações (FEF), nesta segunda-feira (29).
Na plateia, empresários. Boa parte do PIB capixaba estava reunida lá, no auditório do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Veja Também

Quem apoia quem na eleição para o governo do ES

Valores cristãos e voz baixa: as estratégias dos candidatos ao governo do ES na TV

"Bilhões parados enquanto pessoas passam fome (...) fazer caixa para engordar banqueiro. Comigo (na Prefeitura de Linhares) dinheiro nunca ficou parado na conta. Parece que o governo quer criar PIB. Quem cria PIB são vocês", discursou o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).
Ele, Audifax e Casagrande não ficaram frente a frente. Cada um falou por 50 minutos, em horários diferentes. Carlos Manato (PL) também participou do evento. Este também criticou a gestão do dinheiro que o estado tem em caixa, mas em outros termos.
Guerino já disse, na primeira entrevista que concedeu como postulante ao governo do estado, em conversa com a coluna, que Casagrande está "igual o Silvio Santos: 'Quem quer dinheiro'". Para o ex-prefeito de Linhares, o governador guardou dinheiro para fazer investimentos em ano eleitoral.
"Ouvi um candidato dizer que 'ah, joga dinheiro pro alto ... Silvio Santos, não sei o quê (...)' as pessoas sabem que a gente tem investimentos em todos os municípios e que a gente tem uma boa gestão. Foi com essa visão de que a pessoa tem que gastar tudo que tem, sem se preparar para o que pode vir à frente, que o Rio entrou na situação que entrou, que Minas Gerais entrou na situação que entrou", argumentou Casagrande, em entrevista após participar do Fórum.
"Imagina se eu não me preparo para enfrentar uma pandemia, uma chuva, uma redução de ICMS. Quantos estados tiveram que entrar na Justiça para não ter redução de ICMS. Eu, na mesma hora que aprovou no Congresso, eu adotei aqui (a redução do ICMS cobrado sobre os combustíveis) porque tenho condições de adotar. Se eu não tivesse condição, eu ia começar a atrasar folha de pessoal daqui a pouco", complementou.
"Fico feliz que haja essa crítica porque é uma crítica a quem faz uma boa gestão", provocou o socialista.
Casagrande foi o último a falar. As apresentações, respondendo a perguntas iguais elaboradas pelo fórum, ocorreram em ordem alfabética: Audifax, Carlos (Manato), Guerino e Renato (Casagrande).
Um assessor do governador estava na plateia e certamente repassou à equipe e ao chefe o que os adversários haviam falado. Assim, o governador pôde rebater também à plateia as críticas ao dinheiro "guardado".
"Vejo que alguns adversários criticam que temos poupança, mas poupança é fundamental. Agora mesmo estamos perdendo R$ 1 bilhão (com a redução da arrecadação de ICMS). Compramos vacina (na pandemia de Covid) porque tínhamos dinheiro para comprar. Passamos a tormenta e teremos dias melhores", prometeu.
A seleção dos participantes foi baseada nas melhores colocações na pesquisa do Ipec publicada pela Rede Gazeta em 17 de agosto.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Quem apoia quem na eleição para o Senado no ES

O ocaso de César Colnago

"Não há possibilidade de a tropa desrespeitar a hierarquia e a disciplina", diz PM do ES

Magno Malta e Neucimar Fraga, o retorno

Secretário de Educação vai coordenar campanha de Casagrande

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Economia Guerino Zanon Renato Casagrande Findes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência
Imagem de destaque
Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu
Imagem BBC Brasil
Por que pais não têm ideia de como filhos estão usando inteligência artificial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados