"Não há possibilidade de a tropa desrespeitar a hierarquia e a disciplina", diz PM do ES

Cúpulas do TSE e das polícias militares em reunião para tratar das eleições de 2022 Crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, reuniu, na última quarta-feira (24), representantes das cúpulas das polícias militares para tratar da segurança em relação às eleições de 2022. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tem insuflado ataques ao sistema eleitoral e à democracia. Boa parte dos integrantes das PMs o apoia.

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, não participou do encontro, mas enviou um representante.

Em nota encaminhada à coluna, que questionou se haveria risco de quebra da hierarquia e da disciplina em meio ao pleito, a instituição assegurou que "não há nenhuma possibilidade de desrespeito, por parte da tropa, à hierarquia e à disciplina, pilares que norteiam a atuação dos policiais militares".

O discurso faz eco ao do Presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais da PM (CNCG), coronel Paulo Coutinho, comandante da PM da Bahia, que foi ao encontro de Moraes. Em entrevista ao Estadão , ele garantiu que não há hipótese de as polícias se unirem numa ofensiva contra o sistema democrático.

Esse é um tema sensível no Espírito Santo, que já viveu a quebra da hierarquia e da disciplina durante a greve da PM, em 2017. Os acusados de participar do motim foram anistiados, administrativamente, pelo governador Renato Casagrande (PSB), com a anuência da Assembleia Legislativa.

Para além disso, os policiais têm a missão de garantir um ambiente tranquilo de votação, algo que pode ser sabotado por eleitores civis mesmo. O TSE já proibiu, por exemplo, a entrada de celulares nas cabines de votação.

Quem levar o celular tem que deixar o aparelho com o mesário antes de apertar as teclas na urna eletrônica.

O objetivo é resguardar o sigilo do voto, determinado pela Constituição Federal, e evitar vídeos de desinformação como os que circularam em 2018, em que imagens, com narrativas deturpadas, tentavam fazer crer que o eleitor digitou o número de um candidato e outro apareceu na tela ou que o voto não foi contabilizado.

Muitas vezes o eleitor digitava um número que não correspondia a nenhum candidato, por exemplo, o que, realmente, anula o voto.

Na reunião com Moares chegou-se a cogitar a restrição ao porte de arma no dia da votação. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 outubro.

Graças a medidas de Bolsonaro, Caçadores, Atiradores e Colecionadores têm acesso mais fácil a armas e munições e podem circular com elas, desde que estejam a caminho de um clube de tiro. Não há horário nem trajeto definido para tal, entretanto. Assim, isso acaba se tornando um subterfúgio para, na prática, ampliar o porte de arma.

Muitos CACs são bolsonaristas e até estão engajados nas eleições, apoiando candidatos.

No encontro com Moraes, no entanto, nada foi decidido quanto à restrição ao porte de armas.

O PLANO

"A PMES ressalta que está preparada para garantir toda a segurança para o período eleitoral no Espírito Santo, agindo dentro dos seus deveres constitucionais, garantindo assim o exercício pleno da democracia e a escolha, por parte da população, dos seus líderes estaduais e nacionais, conforme previsto no Plano Estratégico da Operação ES Eleições 2022", diz ainda a nota enviada à coluna.

De acordo com esse plano , o policiamento será reforçado nos dias de votação, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O mesmo vale para as manifestações do dia 7 de Setembro, convocadas por Bolsonaro e que também têm viés eleitoral.