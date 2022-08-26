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Eleições 2022

Magno Malta e Neucimar Fraga, o retorno

Ex-senador quer voltar à cadeira que ocupou por 16 anos. Deputado federal, antigo aliado que havia se distanciado dele, agora o apoia

Públicado em 

26 ago 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Neucimar Fraga e ex-senador Magno Malta
Deputado federal Neucimar Fraga e ex-senador Magno Malta Crédito: Montagem A Gazeta/Câmara dos Deputados e Senado
Desde o inicio de 2013, o ex-senador Magno Malta e o deputado federal Neucimar Fraga estão afastados, com a relação estremecida. Em 2014, Magno tentou lançar o delegado Fabiano Contarato ao Senado pelo PR, mas o policial desistiu. Ele seria candidato pelo grupo do governador Renato Casagrande (PSB), que teve que improvisar, e colocou Neucimar, então filiado ao PV, no páreo. Magno, presidente estadual do PR, ficou ao lado de Rose de Freitas (MDB), que se sagrou vencedora do pleito.
Aquele ano foi marcado pelo momento em que Magno e Neucimar estavam em palanques diferentes pela primeira vez em muitos anos. Não mais. O deputado deve anunciar, na próxima segunda-feira (29), no lançamento da própria campanha, o apoio ao ex-senador, que quer voltar à antiga cadeira.
"Por ironia do destino, devo apoiar ele contra a Rose", afirmou Neucimar à coluna. O parlamentar está filiado ao PP. Deixou o PSD, o qual presidia no Espírito Santo, em março, por questão de sobrevivência. Lá, não conseguiria se reeleger.
O PP está coligado com o MDB de Rose, mas, na prática, nem todo mundo está com ela. O deputado federal Da Vitória, por exemplo, já declarou apoio a outro candidato ao Senado, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos). O também deputado federal Evair de Melo não apoia ninguém, ao menos por enquanto.
Voltando à questão Magno e Neucimar, o histórico deles é longo.
Vivam como unha e carne, até 2013, como já mencionado. Um fator que os separou foi o casamento de Magno com Lauriete, já desfeito.
"Não tivemos nenhum desentendimento pessoal. Lauriente, com quem ele tinha casado, ia ser candidata a federal e eu também. Isso acabou nos afastando, naturamente", lembrou Neucimar.
Após galgarem vitórias nas urnas lado a lado, Mago e Neucimar se dissociaram também em 2016. Max Filho (PSDB) disputou a Prefeitura de Vila Velha naquele ano, contra Neucimar. Magno apoiou Max.
"Sem citar o ex-aliado em nenhum momento do discurso, Magno explicou à coluna: 'Preciso de fato me apresentar, como estou fazendo aqui, para ficar claro que meu candidato é Max, porque tem muita gente que acha que não é'. Sobre Neucimar: “Não tenho nada contra ele. Deus o abençoe. Ele fez as escolhas dele, e cada qual segue seu caminho. Enquanto pude ser útil, fui útil. Está tudo certo, mas estou com Max'”, afirmou Magno à Gazeta, em 2016. Max derrotou Neucimar.
Ele ficou na planínicie a partir de então. Em 2020, Neucimar disputou a Prefeitura de VIla Velha novamente. Não ganhou. Aliás, ele só tem um lugar na Câmara dos Deputados porque é suplente da coligação de Sérgio Vidigal (PDT), eleito prefeito da Serra, apesar de ter recebido mais votos do que três deputados que alcançaram diretamente os mandatos. Coisas da legislação eleitoral.
Magno, por sua vez, também foi derrotado em 2018, após passar 16 anos no Senado.
Agora, ele e Neucimar tentam a vitória nas urnas. Quanto à corrida pelo Senado, o Ipec, que fez pesquisa a pedido da Rede Gazeta, mostrou que Magno está empatado, em primeiro lugar, com Rose de Freitas.
Um fato, alheio às divisas do Espírito Santo, une o deputado federal e o ex-senador: os dois são apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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