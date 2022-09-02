Pesquisa Ipec: Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES

Pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta traz o ex-senador Magno Malta (PL) e a senadora Rose de Freitas (MDB) empatados com 27%, em primeiro lugar, na disputa para o Senado Federal.
O levantamento divulgado nesta sexta-feira (2) tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e traz a intenção de voto para a única vaga em disputa para senador nas Eleições 2022 no Espírito Santo.
Na sequência da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) com 5%; o empresário Carone (Agir), com 4%; Nelson Junior (Avante) e Coronel Lugato (DC), com 3% cada um; Antonio Bungenstab (PRTB) e Gilberto Campos (Psol), ambos com 1 %.
O candidato Filipe Skiter (PSTU) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Esta é a primeira pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV.
Entre o eleitorado capixaba, 19% mostraram-se indecisos sobre o candidato em que pretendem votar para o Senado Federal, enquanto outros 11% indicaram a intenção de votar em branco ou nulo. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com a anterior, realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, porque o tamanho da amostra e da margem de erro são diferentes.
O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021.
PESQUISA ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes aos entrevistados, Magno Malta aparece um pouco à frente, com 8% das menções, seguido de Rose de Freitas, com 6%. Erick Musso obteve 2%, enquanto Carone e Gilberto Campos foram citados, mas não chegaram a 1%, e os demais não foram mencionados.
Nessa consulta, 75% disseram não saber em quem votariam ou preferiram não opinar. Brancos e nulos somaram 8%.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022.
Pesquisa Ipec - Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES