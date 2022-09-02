Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES

Os dois aparecem com o mesmo percentual de intenções de voto na primeira pesquisa divulgada após o início do horário eleitoral
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 set 2022 às 19:15

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 19:15

Magno Malta e Rose de Freitas estão empatados na disputa pelo Senado no ES
Magno Malta e Rose de Freitas estão empatados na disputa pelo Senado no ES Crédito: Arte A Gazeta
Pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta traz o ex-senador Magno Malta (PL) e a senadora Rose de Freitas (MDB) empatados com 27%, em primeiro lugar, na disputa para o Senado Federal.
O levantamento divulgado nesta sexta-feira (2) tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e traz a intenção de voto para a única vaga em disputa para senador nas Eleições 2022 no Espírito Santo.
CLIQUE AQUI PARA RECEBER NOTÍCIAS DAS ELEIÇÕES NO WHATSAPP

Veja Também

Pesquisa Ipec: Casagrande lidera para governo do ES com 56%; Manato tem 19%

2º turno: Casagrande tem 61% e Manato 26% para governo do ES

Na sequência da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, aparecem o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) com 5%;  o empresário Carone (Agir), com 4%; Nelson Junior (Avante) e Coronel Lugato (DC), com 3% cada um; Antonio Bungenstab (PRTB) e Gilberto Campos (Psol), ambos com 1 %. 
O candidato Filipe Skiter (PSTU) foi citado, mas não atingiu 1% das intenções de voto. Esta é a primeira pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e na TV. 
Entre o eleitorado capixaba, 19% mostraram-se indecisos sobre o candidato em que pretendem votar para o Senado Federal, enquanto outros 11% indicaram a intenção de votar em branco ou nulo. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com a anterior, realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, porque o tamanho da amostra e da margem de erro são diferentes. 
O Ipec é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades em 2021. 

Veja Também

Pesquisa Ipec aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no ES

LETÍCIA GONÇALVES | Casagrande consolida favoritismo no ES a um mês da eleição

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que não há apresentação dos nomes concorrentes aos entrevistados, Magno Malta aparece um pouco à frente, com 8% das menções, seguido de Rose de Freitas, com 6%. Erick Musso obteve 2%, enquanto Carone e Gilberto Campos foram citados, mas não chegaram a 1%, e os demais não foram mencionados. 
Nessa consulta, 75% disseram não saber em quem votariam ou preferiram não opinar. Brancos e nulos somaram 8%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022.

Especificações técnicas

Pesquisa Ipec - Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Raposa Política: a verdadeira identidade dos candidatos ao governo do ES

Democracia, que história é essa? Ouça o podcast e saiba como ela surgiu

Saiba quem são os candidatos à Presidência nas Eleições 2022

Igrejas e templos: o que pode e o que não pode na campanha eleitoral

Eleições 2022: por que o ES vai eleger somente um senador?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Erick Musso magno malta Senado Federal Rose de Freitas Idalécio Carone Gilberto Campos Pesquisa Ibope Núcleo ag Pesquisa Rede Gazeta/ipec Nelson Júnior Coronel Lugato Antonio Bungestab Filipe Skiter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência
Zema diz que manterá candidatura, alfineta Flávio e Caiado e propõe reforma no STF
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados