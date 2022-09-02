Lula e Bolsonaro lideram corrida presidencial no Espírito Santo Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ipec aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no ES

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), aparecem emparelhados na preferência do eleitorado capixaba para o comando do Palácio do Planalto. De acordo com nova pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec no Espírito Santo a pedido da TV Gazeta, Lula tem 42% das intenções de voto e Bolsonaro está com 39%.

A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira (2), a exatamente um mês do primeiro turno das eleições, e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Levando em consideração a margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da corrida presidencial no Estado.

Os dados são da sondagem estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Nesse recorte, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 4%, tecnicamente empatado com a senadora Simone Tebet (MDB), escolhida por 3% dos entrevistados pelo Ipec.

Também pontuaram no levantamento Pablo Marçal (Pros) e Roberto Jefferson (PTB), ambos indicados por 1% dos eleitores entrevistados. O candidato do Pros foi retirado da disputa pelo próprio partido, que decidiu apoiar a candidatura de Lula . Mas ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tenta voltar à corrida presidencial. Já o petebista teve o pedido de candidatura negado pelo TSE no dia 1º de setembro, quando a pesquisa Ipec já estava registrada.

Votos brancos e nulos somam 5%, enquanto os entrevistados que não sabem em quem votar para presidente ou não responderam somam 6% .

Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto.

Devido à diferença do número de entrevistados e da margem de erro desta pesquisa Ipec em relação às duas sondagens anteriores realizadas a pedido da Rede Gazeta, em maio e em agosto deste ano, não é possível comparar os números do novo levantamento com os já realizados pelo Ipec no Estado.

ESPONTÂNEA

A polarização entre Lula e Bolsonaro no Espírito Santo também aparece na sondagem espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. Os dois estão tecnicamente empatados nesse recorte, sendo que Lula foi mencionado por 36% dos entrevistados, enquanto Bolsonaro foi citado por 33%.

Os outros dois candidatos que pontuaram na pesquisa espontânea são: Ciro Gomes, que aparece com 3% das intenções de voto; e Simone Tebet, indicada por 1%. Pablo Marçal e Soraya Thronicke também foram mencionados, mas não atingiram 1% das intenções de voto.

Já os candidatos Constituinte Eymael, Felipe D'Avila, Léo Péricles, Roberto Jefferson, Sofia Manzano e Vera não foram citados pelas pessoas ouvidas na pesquisa. Outros nomes citados que não são candidatos a presidente somaram 1%.

Na pesquisa espontânea, 20% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam para presidente ou preferiram não opinar. Os que votariam em nulo ou branco somam 6%.

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.