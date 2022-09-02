Pesquisa Ipec: Casagrande tem 61% e Manato 26% no 2° turno para governo do ES

Faltando exatos 30 dias para as eleições, a nova pesquisa de intenção de voto da corrida eleitoral no Espírito Santo apresenta um novo cenário. Desta vez, a pesquisa Ipec questionou os eleitores sobre a escolha do seu candidato caso haja segundo turno na disputa para o governo do Espírito Santo entre o atual governador Renato Casagrande
(PSB), que tenta a reeleição, e o candidato do PL, Carlos Manato
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Casagrande lidera a corrida pelo comando do Palácio Anchieta com 56% das intenções de voto, como aponta pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira (2). Manato está em segundo lugar, com 19%.
A pesquisa é a primeira realizada após o início das propagandas eleitorais gratuitas no rádio e na TV, que tiveram início no último dia 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Para o segundo turno, a pesquisa apontou ainda que Renato Casagrande
tem mais intenções de voto entre o público feminino (62%), enquanto 60% dos homens votam para reeleger o governador. Casagrante tem maior vantagem entre os jovens. O levantamento apontou que Casagrande é opção de voto para 68% entre as pessoas de 16 a 24 anos, enquanto Manato tem 20%.
Já em relação aos candidatos entre 25 a 34 anos, 65% dos entrevistados também votam em Casagrande caso haja segundo turno, ao passo que 25% votam no candidato do PL.
Já entre as pessoas de 35 a 44 anos a escolha por Casagrande fica em 57% contra 31% de eleitores de Manato. O atual governador também é escolha de 57% de quem tem 60 anos ou mais, enquanto Manato é o preferido por 25% desses eleitores . Entre 45 e 59 anos, o atual chefe do Palácio Anchieta é preferido de 61% dos eleitores, enquanto Manato é a escolha de 27%.
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os dois levantamentos divulgados anteriormente porque o número de entrevistados e a margem de erro não são os mesmos.