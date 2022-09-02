Pesquisa Ipec: Casagrande tem 61% e Manato 26% no 2° turno para governo do ES

Casagrande venceria Manato em eventual segundo turno Crédito: Arte A Gazeta

Faltando exatos 30 dias para as eleições, a nova pesquisa de intenção de voto da corrida eleitoral no Espírito Santo apresenta um novo cenário. Desta vez, a pesquisa Ipec questionou os eleitores sobre a escolha do seu candidato caso haja segundo turno na disputa para o governo do Espírito Santo entre o atual governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição, e o candidato do PL, Carlos Manato

Casagrande lidera a corrida pelo comando do Palácio Anchieta com 56% das intenções de voto, como aponta pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira (2). Manato está em segundo lugar, com 19%.

A pesquisa é a primeira realizada após o início das propagandas eleitorais gratuitas no rádio e na TV, que tiveram início no último dia 26 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o segundo turno, a pesquisa apontou ainda que Renato Casagrande tem mais intenções de voto entre o público feminino (62%), enquanto 60% dos homens votam para reeleger o governador. Casagrante tem maior vantagem entre os jovens. O levantamento apontou que Casagrande é opção de voto para 68% entre as pessoas de 16 a 24 anos, enquanto Manato tem 20%.

Já em relação aos candidatos entre 25 a 34 anos, 65% dos entrevistados também votam em Casagrande caso haja segundo turno, ao passo que 25% votam no candidato do PL.

Já entre as pessoas de 35 a 44 anos a escolha por Casagrande fica em 57% contra 31% de eleitores de Manato. O atual governador também é escolha de 57% de quem tem 60 anos ou mais, enquanto Manato é o preferido por 25% desses eleitores . Entre 45 e 59 anos, o atual chefe do Palácio Anchieta é preferido de 61% dos eleitores, enquanto Manato é a escolha de 27%.

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021. Essa é a primeira pesquisa feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os dois levantamentos divulgados anteriormente porque o número de entrevistados e a margem de erro não são os mesmos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022. Especificações técnicas