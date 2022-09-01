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Saiba quem são os candidatos à Presidência nas Eleições 2022

Conheça a trajetória de vida e política dos 11 nomes que disputam o cargo de presidente do Brasil nas eleições de outubro
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 set 2022 às 17:42

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 17:42

A corrida presidencial tem 11 nomes oficialmente registrados na Justiça Eleitoral com trajetórias bem distintas umas das outras. Entre os postulantes há estreantes na disputa pelo comando do Palácio do Planalto, assim como candidatos que concorrem ao cargo pela quarta e pela sexta vez. Tem candidato que já ocupou os mais diversos cargos do Legislativo e do Executivo e outros que construíram suas histórias na militância partidária e estudantil, por exemplo.
A votação para escolher o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos será no dia 2 de outubro, em primeiro turno. Caso nenhum deles atinja 50% dos votos válidos mais um, os dois mais bem colocados disputarão o segundo turno, com votação marcada para o dia 30 de outubro.
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Inicialmente, 12 postulantes se inscreveram para a disputa. Porém, o empresário Pablo Marçal (Pros) foi retirado da disputa após divergências partidárias que levaram a legenda a apoiar a coligação liderada pelo PT. Já o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 1º de setembro, por estar inelegível até 2023. O PTB indicou o Padre Kelmon, que concorria ao cargo de vice-presidente, para substituir Jefferson.
Confira abaixo um resumo da biografia dos candidatos à Presidência da República, em ordem alfabética, e conheça um pouco sobre a trajetória política de cada um dos 11 concorrentes ao mais alto posto do Poder Executivo brasileiro (clique para o lado para ver todos).

Atualização

12/09/2022 - 8:43
O texto foi atualizado para incluir o perfil do candidato a presidente pelo PTB Padre Kelmon, indicado pelo partido para substituir o ex-deputado federal Roberto Jefferson na disputa.

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