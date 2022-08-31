Seis a cada 10 candidatos jovens no ES são de partidos de direita

Neste ano, 25 candidatos com menos de 29 anos estão na corrida eleitoral no Espírito Santo Crédito: Arabson

O Espírito Santo registrou um crescimento mais expressivo no número de filiados a partidos políticos de esquerda e centro-esquerda nos últimos dois anos. No entanto, quando se trata de candidaturas jovens, são as siglas de direita e centro-direita que concentram o maior número de pessoas em disputa nas Eleições 2022.

Neste ano, 25 candidatos com menos de 29 anos estão na corrida eleitoral no Espírito Santo. Desses, 64% representam legendas de direita e centro-direita, contra 12% de candidatos de esquerda e centro-esquerda. Outros 24% são filiados a partidos de centro. Em 2018, o índice de candidatos de centro-esquerda e esquerda estava em 35% e os outros 65% de direita.

Na avaliação do doutor em Ciências Sociais e professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV Frank Andrew, o aumento do número de candidaturas de jovens de direita acompanha uma tendência nacional e pode ser resultado de estratégias distintas das siglas.

"Conforme os números indicam, não há uma dissonância dos jovens em relação aos candidatos gerais. É mais como uma estratégia de como alcançar o maior número de eleitos: se é a partir de muitas candidaturas, como a direta tem feito neste ano, ou se é na redução dos números, como a esquerda tem apostado." Frank Andrew - Doutor em Ciências Sociais e professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV

O número de candidatos jovens no Espírito Santo é parecido com o das últimas eleições gerais, quando 28 pessoas com menos de 29 anos participaram do pleito. Neste ano, as candidaturas jovens representam 3,23% dos nomes na disputa, proporção não muito diferente do perfil dos filiados no Estado, em que, mesmo nas legendas que mais registram presença de jovens, eles mal passam de 6% do total.

As candidaturas jovens no Espírito Santo caíram em relação a 2014, quando 41 estiveram na disputa, totalizando 5,18%. Também é menor que a proporção nacional neste ano: no Brasil, são 1.286 postulantes nessa faixa etária, 4,49% do total de candidatos.

Para Frank Andrew, os desafios dos jovens na política também são os desafios dos partidos, que se desligaram de uma parcela considerável da população, em comparação com os anos 1980 e 1990. Nessa época, de acordo com o doutor em Ciências Políticas, as legendas tinham ligação mais próxima com movimentos sociais e religiosos, por isso tinham mais capilaridade entre a população e, por consequência, atingiam mais os jovens.

A redução no número de jovens candidatos contrasta com o movimento do aumento do eleitorado jovem de 16 e 17 anos para emissão do título de eleitor, idade na qual o alistamento eleitoral e voto são facultativos.

Neste ano, a faixa etária onde houve maior crescimento foi no grupo com 16 anos no Espírito Santo. Em 2018, havia 4.636 adolescentes de 16 anos com título de eleitor. Neste ano, o número passou para 9.955 eleitores com a idade, um aumento de 114%. O número de jovens com 17 anos aptos a votar também cresceu, passando de 13.971 em 2018 para 17.775 agora em 2022.