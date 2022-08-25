Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Número de candidatos das áreas de saúde e segurança cresce no ES em 2022

Em comparação com a disputa de 2018, houve um crescimento proporcional de 33,3% nas candidaturas desses segmentos, particularmente de policiais
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 ago 2022 às 10:47

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 10:47

Profissionais de saúde e segurança vão disputar as eleições no ES
Mais de 90 profissionais de saúde e segurança vão disputar as eleições no ES Crédito: Montagem sobre fotos Freepik
Encerrado o prazo para o registro de candidaturas para as Eleições de 2022, uma análise no perfil dos candidatos revela mais de 90 nomes das áreas de segurança e da saúde no Espírito Santo. São 45 médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem,  todos tentando uma vaga no Legislativo estadual ou federal. Número equivalente é o de representantes das polícias CivilMilitar e Federal, tanto para cargos majoritários quanto proporcionais. 
Nas últimas eleições gerais, em 2018, havia 833 candidatos no Estado, dos quais 78 eram das áreas de segurança e saúde, representando 9,3% do total.  Neste ano, são 758 pleiteando uma vaga e 94 deles com esses perfis, o equivalente a 12,4%. Um crescimento proporcional de 33,3%.
Para atrair o eleitorado, naquele ano ou agora, alguns candidatos da saúde registraram o nome de urna acompanhado da titulação "doutor" ou a abreviação "dr". Outros fazem referência ao local em que trabalham para estabelecer uma identificação com o eleitor. 
Particularmente sobre o atual período eleitoral, que se desenrola após mais de dois anos de pandemia da Covid-19, em que profissionais de saúde assumiram rotinas exaustivas para atender à demanda, era de se esperar que candidaturas com essa plataforma fossem apresentadas para representar a categoria. O cientista político Antônio Carlos de Medeiros, entretanto, disse que ainda não é possível determinar uma relação direta entre a crise sanitária e candidaturas na saúde. 
Ele observa que a bancada da saúde tem peso na Câmara Federal há alguns anos e, gradativamente, esse movimento seguiu para os Estados. O Espírito Santo, em sua avaliação, acompanhou essa movimentação, independentemente da pandemia. 
Mais engajamento, aponta Antônio Carlos, demonstra a área de segurança. O cientista político lembra que o setor também se fortaleceu a partir de Brasília, com a chamada "bancada da bala". A tendência de crescimento começou ainda em 2014, foi ganhando densidade pouco a pouco no Congresso Nacional e nos Estados e se consolidou com a chegada de Jair Bolsonaro (PL) à presidência. O que se revela nos números locais: em 2018, havia 30 candidatos e, agora, somam 49. 
"O movimento confirmou o fato de que o espectro político de direita começou a se manifestar mais explicitamente e, consequentemente, como a segurança é uma pauta importante para esse segmento, acabou crescendo", pontua. 
No Espírito Santo, há candidaturas da segurança para governador, vice, deputado federal, deputado estadual e senador, isto é, em todos os cargos em disputa neste ano. Eles se identificam pelas patentes, se são da PM ou dos Bombeiros, ou pela função nas polícias, como delegado e perito criminal. 
Há até referência à própria corporação no nome de urna, o que é vedado pela legislação. A Resolução nº 23.609 do TSE, de 2019, proíbe "o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta".
Antônio Carlos observa ainda que tanto saúde quanto segurança são pautas de interesse e preocupação da população de maneira geral, o que também contribui para maior adesão do eleitorado a candidaturas que se apresentam com esse perfil. 

LEIA MAIS  SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Polícia do ES reforça segurança de olho no 7 de Setembro e nas eleições

Entenda o que acontece se você votar em branco ou nulo

A Gazeta e CBN Vitória vão entrevistar candidatos ao governo do ES

Bolsonarismo infla candidaturas de direita no Espírito Santo

Eleições gerais no ES registram recorde de candidaturas negras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Polícia Civil tem novo delegado-geral no ES
Imagem de destaque
Motociclista morre após ser atingido por Porsche na BR 262 em Ibatiba
Imagem de destaque
A China está vencendo uma corrida pela IA, os EUA outra — mas qualquer um dos dois pode conseguir dianteira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados