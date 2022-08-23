A Gazeta e CBN Vitória vão entrevistar candidatos ao governo do ES

Reunião na Rede Gazeta com os assessores dos candidatos ao governo do ES definiou regras das entrevistas Crédito: Fernando Madeira

A partir do dia 19 de setembro, os capixabas poderão conhecer mais a fundo as propostas e ideias de quem disputa o posto de chefe do Executivo estadual nas eleições de outubro. A Gazeta e a Rádio CBN farão uma série de sabatinas ao vivo com os candidatos a governador do Espírito Santo, que também serão transmitidas pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta.

Representantes dos candidatos estiveram na Rede Gazeta, onde assinaram um termo afirmando que concordam com as regras. Participarão das entrevistas os cinco nomes que estiverem mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta mais recente, divulgada antes do dia 19. Será feita uma entrevista por dia de segunda a sexta-feira.

A ordem dos candidatos sabatinados será a colocação que o candidato aparecer na pesquisa de intenção de votos. O primeiro colocado na pesquisa será entrevistado na segunda; o segundo colocado, na terça; e assim em diante.

Os candidatos serão entrevistados durante uma hora, das 10h às 11h. Tudo será transmitido ao vivo na rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta.

Os candidatos que não estiverem entre os cinco melhores colocados, mas que ainda pontuarem na pesquisa, serão objeto de uma reportagem com duração de cinco minutos que será exibida no sábado (24 de setembro) na rádio e no site.