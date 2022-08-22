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Pesquisa Ipec

Lula é preferido por eleitor de família que ganha auxílio federal no ES

Entre os capixabas que são beneficiários de programas, 47% declararam intenção de voto no ex-presidente enquanto 38% têm a intenção de votar para reeleger Bolsonaro
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 ago 2022 às 18:12

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 18:12

Ex-presidente Lula tem vantagem entre quem recebe auxílios no ES
Ex-presidente Lula tem vantagem entre quem recebe auxílios no ES Crédito: Arte: Geraldo Neto
Lula é preferido por eleitor de família que ganha auxílio federal no ES
O ex-presidente Lula (PT) é o candidato preferido das pessoas que recebem ou moram com quem ganha auxílio de programas federais no Espírito Santo. Esse cenário foi apontado pela pesquisa eleitoral realizada pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, divulgada na última semana.
Entre os beneficiários de auxílios ou que moram na mesma casa de quem ganha, 47% declararam intenção de voto no ex-presidente, enquanto 37% têm a intenção de votar para reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Entre os eleitores que não recebem auxílio, a diferença entre os candidatos à frente das pesquisas é menor. Lula continua na frente, com 39% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 38%.

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Das 608 pessoas entrevistadas pelo Ipec, 31,25% dizem ser beneficiários ou residem na mesma casa de alguém que recebe benefício de programas federais.
No questionário, a pesquisa considerou programas como Auxílio BrasilAuxílio EmergencialBolsa Família, Prouni, Fies, Benefício de Prestação Continuada (BPC), salário mínimo para idosos ou deficientes.
Também entraram na lista: Casa Verde e Amarela, Alimenta Brasil, Programa Segundo Tempo, Programa de Inclusão Digital, Tarifa Social, Farmácias Populares, Brasil sem Miséria, vale-gás, ID Jovem e Auxílio Caminhoneiro, um dos mais recentes elaborados pelo governo federal.

AVALIAÇÃO DE GOVERNO

A pesquisa ainda questionou os entrevistados sobre como eles avaliam o governo Jair Bolsonaro. Entre os que têm algum morador do domicílio recebendo auxílio federal, 29% deles consideram a gestão regular e outros 28% acham péssima.
Na outra ponta, 20% desse grupo consideram a gestão boa e 14%, ótima. Outros 8% consideram ruim.

VOTOS PARA GOVERNADOR E AVALIAÇÃO DA GESTÃO CASAGRANDE

Para o governo do Espírito Santo, 54% do grupo de quem recebe ou tem alguém na família participante dos programas declararam voto em Renato Casagrande (PSB).
Nesse grupo aparece em segundo lugar o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) com 9% e em terceiro lugar está Manato (PL) com 7% da intenção de votos. Em quarto, vem Guerino Zanon (PSD), com 5%.
Ainda no grupo de quem recebe ou mora na casa de quem que tem benefício do governo federal, a maioria considera a gestão de Casagrande boa (38%) ou ótima (17%). Outros 29% consideram regular, 8% ruim e 5% péssima.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

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