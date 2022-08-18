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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: 44% podem mudar de voto para governador no ES

Entre os eleitores entrevistados que afirmaram já ter candidato ao governo do Estado, maioria diz que a escolha é definitiva e não vai mudar. Veja os números
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 ago 2022 às 12:16

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 12:16

Disputa ao Palácio Anchieta: parte dos eleitores ainda não tem certeza do voto
Disputa ao Palácio Anchieta: parte dos eleitores ainda não tem certeza do voto Crédito: Arte: Geraldo Neto
nova pesquisa de intenção de voto que mostrou o atual cenário da corrida eleitoral no Espírito Santo traz um levantamento dos eleitores que ainda não têm uma decisão definitiva sobre quem votar para o governo do Estado.
A análise feita pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta apontou que 44% dos eleitores capixabas podem mudar o voto para governador até o dia das eleições, que serão realizadas em 2 de outubro. Consideram sua decisão de voto como definitiva 55% dos eleitores e 1% não sabem ou não responderam.
Entre os que declararam voto no atual governador Renato Casagrande (PSB), 41% afirmam que podem mudar de candidato até o dia da eleição. Outros 57% dos entrevistados responderam que seu voto é definitivo para reeleger Casagrande e 1% não respondeu.
Entre os eleitores dos demais candidatos ao Palácio Anchieta, a pesquisa apontou que 49% ainda podem mudar seu voto e escolher outro candidato, enquanto outros 49% consideram seu voto como definitivo e 1% não sabe ou não respondeu.

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Além do governador Renato Casagrande, que tenta a reeleição, concorrem ao Palácio Anchieta os candidatos Carlos Manato (PL), Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede), Capitão Vinicius Sousa (PSTU), Cláudio Paiva (PRTB) e Guerino Zanon (PSD). 
O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.
Esta é a segunda pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec para o pleito de 2022, mas só neste questionário aplicado entre os dias 14 e 16 de agosto foi perguntado aos eleitores se a sua escolha para o cargo de governador era definitiva ou se há chance de ouvirem as propostas de outros candidatos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. 

Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. 

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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