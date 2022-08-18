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Eleições 2022

Lula é preferido por 50% dos jovens e Bolsonaro alcança 53% entre mais ricos no ES

Pesquisa Ipec/Rede Gazeta mostra os grupos de eleitores capixabas em que os presidenciáveis têm mais apoio e em quais ainda precisam conquistar votos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

18 ago 2022 às 19:56

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 19:56

Lula e Bolsonaro: recortes da pesquisa Ipec no ES por grupos da população
Lula e Bolsonaro: recortes da pesquisa Ipec no ES por grupos da população Crédito: Arte Geraldo Neto
Lula é preferido por 50% dos jovens e Bolsonaro alcança 53% entre mais ricos no ES
A segunda pesquisa Ipec contratada pela Rede Gazeta mostrou que a polarização na disputa pela Presidência do país também se reflete no Espírito Santo: o ex-presidente Lula (PT) aparece com 42% das intenções de voto dos capixabas enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 37%. Considerando a margem de erro, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.
Contudo, em alguns extratos da população a diferença entre os dois candidatos se expande e evidencia onde cada um tem mais votos e onde ainda precisam conquistar o eleitor.
O candidato petista, por exemplo, tem 50% das intenções de votos entre os mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos. Nesse grupo, Bolsonaro foi citado por 30% dos entrevistados. A diferença é de 20 pontos percentuais.

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Lula também é favorito entre os mais pobres do Estado, que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212), dos quais obtém 54% das intenções de voto.
Já o presidente Bolsonaro é preferido entre os capixabas mais ricos, aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos por mês (mais de R$ 6.060). Ele foi citado por 53% dos entrevistados desse grupo. Além disso, tem a preferência dos evangélicos, com 49% das intenções de voto.
Ele também é mais citado pelos eleitores que consideram a administração do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ruim ou péssima. Nesse grupo, Bolsonaro tem 51% dos votos.
De forma oposta, mais da metade (53%) dos entrevistados que classificaram a administração de Casagrande ótima ou boa indicaram que votariam em Lula.

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SEXO E COR

No recorte de gênero, a aceitação dos dois candidatos é relativamente similar. A diferença percentual maior está entre os eleitores do sexo masculino, onde Lula aparece com 43% das intenções de voto e Bolsonaro com 36%. No caso da mulheres, Bolsonaro tem 38% e Lula , 41%. Em ambos os casos, os candidatos estão empatados na margem de erro. 
Já em relação a raça e cor, há uma diferença maior, com o ex-presidente sendo citado por 46% dos entrevistados que se identificaram como pretos ou pardos e Bolsonaro por 34%. A diferença nesse caso é de 12 pontos percentuais, fora da margem de erro. 

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CAPITAL E INTERIOR

Embora no resultado estadual Lula esteja à frente de Bolsonaro entre os eleitores capixabas, quando considerada só a Capital, a tendência é invertida. Bolsonaro foi citado por 48% dos entrevistados que moram em Vitória, enquanto Lula ficou com 40% das intenções de voto. A distância é de oito pontos percentuais, mas os candidatos ainda estão empatados no extremo da margem de erro.
Já nos demais municípios capixabas, Lula tem 42% e Bolsonaro, 36%. A distância é de seis pontos percentuais. É importante ressaltar, contudo, que nessa categoria de "demais municípios" entram as cidades da Grande Vitória, como Serra, Cariacica e Vila Velha.

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ESCOLARIDADE

Outro ponto de divergência no Estado aparece entre aqueles com diferentes níveis de escolaridade. Enquanto 50% dos entrevistados com ensino superior no Estado preferem Bolsonaro, 55% dos que só têm ensino fundamental citaram Lula na pesquisa Ipec.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Rede Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 14 de agosto e 16 de agosto, com 608 entrevistas em 24 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09385/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob protocolo BR-07979/2022.

Especificações técnicas

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