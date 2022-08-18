Lula e Bolsonaro: recortes da pesquisa Ipec no ES por grupos da população Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Lula é preferido por 50% dos jovens e Bolsonaro alcança 53% entre mais ricos no ES

A segunda pesquisa Ipec contratada pela Rede Gazeta mostrou que a polarização na disputa pela Presidência do país também se reflete no Espírito Santo: o ex-presidente Lula (PT) aparece com 42% das intenções de voto dos capixabas enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 37%. Considerando a margem de erro, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Contudo, em alguns extratos da população a diferença entre os dois candidatos se expande e evidencia onde cada um tem mais votos e onde ainda precisam conquistar o eleitor.

O candidato petista, por exemplo, tem 50% das intenções de votos entre os mais jovens, na faixa de 16 a 24 anos. Nesse grupo, Bolsonaro foi citado por 30% dos entrevistados. A diferença é de 20 pontos percentuais.



Lula também é favorito entre os mais pobres do Estado, que ganham até um salário mínimo (R$ 1.212), dos quais obtém 54% das intenções de voto.

Já o presidente Bolsonaro é preferido entre os capixabas mais ricos, aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos por mês (mais de R$ 6.060). Ele foi citado por 53% dos entrevistados desse grupo. Além disso, tem a preferência dos evangélicos, com 49% das intenções de voto.



Ele também é mais citado pelos eleitores que consideram a administração do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ruim ou péssima. Nesse grupo, Bolsonaro tem 51% dos votos.

De forma oposta, mais da metade (53%) dos entrevistados que classificaram a administração de Casagrande ótima ou boa indicaram que votariam em Lula

SEXO E COR

No recorte de gênero, a aceitação dos dois candidatos é relativamente similar. A diferença percentual maior está entre os eleitores do sexo masculino, onde Lula aparece com 43% das intenções de voto e Bolsonaro com 36%. No caso da mulheres, Bolsonaro tem 38% e Lula , 41%. Em ambos os casos, os candidatos estão empatados na margem de erro.

Já em relação a raça e cor, há uma diferença maior, com o ex-presidente sendo citado por 46% dos entrevistados que se identificaram como pretos ou pardos e Bolsonaro por 34%. A diferença nesse caso é de 12 pontos percentuais, fora da margem de erro.

CAPITAL E INTERIOR

Embora no resultado estadual Lula esteja à frente de Bolsonaro entre os eleitores capixabas, quando considerada só a Capital, a tendência é invertida. Bolsonaro foi citado por 48% dos entrevistados que moram em Vitória, enquanto Lula ficou com 40% das intenções de voto. A distância é de oito pontos percentuais, mas os candidatos ainda estão empatados no extremo da margem de erro.



Já nos demais municípios capixabas, Lula tem 42% e Bolsonaro, 36%. A distância é de seis pontos percentuais. É importante ressaltar, contudo, que nessa categoria de "demais municípios" entram as cidades da Grande Vitória, como Serra, Cariacica e Vila Velha.

ESCOLARIDADE

Outro ponto de divergência no Estado aparece entre aqueles com diferentes níveis de escolaridade. Enquanto 50% dos entrevistados com ensino superior no Estado preferem Bolsonaro, 55% dos que só têm ensino fundamental citaram Lula na pesquisa Ipec.