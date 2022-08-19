Jair Bolsonaro: avaliação do presidente Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Ipec: avaliação negativa do governo Bolsonaro no ES cai de 47% para 39%

A queda de 8 pontos percentuais entre os entrevistados que consideram a gestão Bolsonaro ruim ou péssima foi registrada no comparativo entre as pesquisas realizadas em maio e em agosto de 2022 pelo instituto no Espírito Santo.

Dos 39% que avaliam negativamente o governo do atual presidente da República, 28% o consideram péssimo e 11% ruim. A gestão é considerada regular por 26% dos entrevistados. Já a avaliação positiva da gestão soma 35%, sendo que 20% a classificam como boa e 15% como ótima. Os que não sabem avaliar ou não responderam somam 1%.

Em maio, 22% dos entrevistados pela pesquisa Ipec/Rede Gazeta consideravam a administração de Bolsonaro regular e 29% avaliavam positivamente a gestão, sendo 16% como boa e 13% como ótima. Entre os que a classificavam de forma negativa naquele mês, 35% afirmavam que a gestão era péssima e 12% que era ruim.

A comparação entre as duas pesquisas mostra uma melhora numérica significativa da avaliação geral do governo Bolsonaro. Além da redução em 8 pontos percentuais dos que consideram o governo ruim ou péssimo, de maio para agosto aumentou em 6 pontos percentuais a avaliação positiva da gestão presidencial.

Com isso, a diferença entre a avaliação negativa e a positiva do atual presidente da República sofreu redução de 14 pontos percentuais. Em maio, a diferença era de 18 pontos percentuais (47% negativa e 29% positiva); em agosto, passou para 4 pontos percentuais (39% negativa e 35% negativa).

O levantamento foi realizado pelo Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

AVALIAÇÃO PIOR ENTRE OS MAIS JOVENS E DE OUTRAS RELIGIÕES

A gestão de Bolsonaro tem uma avaliação mais negativa entre os jovens, sendo que 46% dos que têm entre 16 e 24 anos a avaliam como ruim e péssima, enquanto 24% nessa faixa etária a consideram boa e ótima.

Mas o pior índice obtido pela administração do presidente da República foi entre as pessoas que não têm religião ou são de outras denominações, exceto católicos e evangélicos, entre os quais 52% afirmam que a gestão é ruim ou péssima.

A avaliação mais positiva, por outro lado, vem dos evangélicos, pois 44% afirmam que a gestão de Bolsonaro é boa e ótima; 43% das pessoas acima de 60 anos também afirmam isso, bem como 41% dos que têm ensino superior.

Entre os que têm ensino fundamental, o desempenho da gestão é mais negativa e soma 45% de avaliação ruim e péssima.

Em relação à renda dos entrevistados pela pesquisa Ipec, 44% dos que ganham mais de cinco salários mínimos consideram boa e ótima a gestão Bolsonaro, enquanto esse índice cai para 27% entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo.

A avaliação negativa, por sua vez, fica menor entre os com renda mais alta, sendo 34% os que recebem acima de cinco salários mínimos e consideram a administração ruim ou péssima, enquanto nas demais faixas de renda essa soma varia de 40% a 41%.

Em maio, a soma dos índices negativos (ruim e péssimo) superava 50% em diversos nichos: 58% entre os que são de outras religiões; 57% entre os mais jovens; 54% entre os mais pobres; 52% entre as mulheres; e 51% entre os com nível superior. No levantamento realizado este mês, a avaliação negativa se manteve acima de 50% apenas entre o primeiro grupo e passou para 38% entre as mulheres.