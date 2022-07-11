Por que a esquerda cresceu e a direita recuou em filiados no ES?

Partidos políticos registrados no TSE de 2012 a 2022 Crédito: Montagem A Gazeta

De um lado o PT , um partido em recuperação de prestígio em nível nacional, conduzido pela sua maior estrela, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), e a expectativa de voltar ao poder depois de alguns anos amargando derrotas. Do outro, legendas de direita que, teoricamente, teriam como maior inspiração o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que com suas movimentações fez partidos crescerem e perderem filiados com a mesma facilidade.

crescimento do número de filiados no Espírito Santo a partidos de esquerda e centro-esquerda nos últimos dois anos pode ter a resposta na repercussão no Estado dessa polarização entre o Partido dos Trabalhadores e legendas de direita, ou aquelas que apoiam o presidente Bolsonaro, principalmente a partir de 2018.

O PT é o destaque na ascensão dos partidos de esquerda e andou na contramão das siglas no Espírito Santo. O número total de filiados no Estado caiu de 337.559, em junho de 2020, para 328.346, em junho de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse mesmo período, a sigla de Lula angariou 3,5 mil novos adeptos, um crescimento de 14,5%.

A Gazeta, com base em dados do Levantamento feito por, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra como se deu a movimentação dos eleitores filiados a partidos políticos no Estado nos últimos 10 anos. Os dados são referentes ao mês de junho de cada ano eleitoral, já contabilizando as filiações feitas visando às eleições desde 2012 até 2022.

Quem mais perdeu filiados foi o União Brasil. A legenda, que abriga os antigos filiados ao DEM e ao PSL, encolheu 37% nesses dois anos.

O PT estadual chegou a sofrer uma redução de filiados entre 2014 e 2018, masa a sigla voltou a ganhar novos adeptos no Estado em 2020, quando disputou o segundo turno das eleições para prefeito de Vitória Cariacica , municípios governados pelo partido de 2005 a 2012.

Para o cientista político Fernando Pignaton, a captação de novos filiados pelo PT se deve a uma conjunção de fatores nacionais e locais, que fizeram do partido “o polo da esquerda” no Espírito Santo

O primeiro fator seria a mobilização nacional do PT em torno da liderança “messiânica e meio populista” do ex-presidente Lula em busca de fazê-lo retornar ao Palácio do Planalto

Pignaton menciona também dois aspectos locais: a já citada ida ao segundo turno em Vitória Cariacica , “pela folha de serviços prestados” nessas cidades, e a filiação do senador Fabiano Contarato (PT), pré-candidato a governador. “Isso empolgou a militância, com uma onda positiva no partido e entre os jovens”, avalia.

Outro partido que está entre os 10 maiores do Espírito Santo e é considerado de centro-esquerda é o PSB . A sigla se manteve no mesmo patamar ao longo dos últimos 10 anos, com uma perda reduzida (-243) de integrantes entre 2016 e 2018, mas não conseguiu fazer do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), um grande atrativo para ampliar suas fileiras.

“O governador Casagrande teve que trabalhar mais pelo governo do que pelo partido. O PT se beneficiou mais com a polarização, enquanto na direita houve uma fragmentação capitalizada pelo Bolsonaro”, resume Pignaton.

Outros partidos considerados de esquerda que registraram crescimento no Estado nos últimos 10 anos foram: Psol , que passou de 785 filiados, em 2012, para 1.896, em 2022; o PCdoB, que saltou de 5.446 para 6.740 integrantes; e a Rede , que nasceu em 2015 e saiu de 1.040 para 2.162 membros no Estado. Confira a tabela com todos os partidos abaixo.

A FRAGMENTAÇÃO DA DIREITA E A PERDA DE FORÇA DE PARTIDOS TRADICIONAIS

Enquanto o PT ficou com o polo da esquerda no Espírito Santo, o Republicanos herdou o polo da direita, na avaliação de Fernando Pignaton. Isso ocorreu principalmente a partir da saída de Bolsonaro do PSL, menos de um ano depois de assumir a Presidência da República.

Nos últimos 10 anos, o antigo PRB virou Republicanos e registrou um crescimento de 168,22% no número de filiados, passando de 3.015 para 8.087. Não está entre as maiores legendas do Espírito Santo, apenas na 14ª posição do ranking com 32 partidos, mas Pignaton ressalta que o número de filiados é apenas um indicador a ser observado para avaliar o desempenho partidário.

"Os movimentos erráticos do presidente fizeram o PSL crescer em número de filiados e depois perder com a saída dele do partido. O União Brasil sofreu um esvaziamento ideológico com a saída do Bolsonaro. Quem se beneficiou, no Espírito Santo, foi o Republicanos. Vemos os partidos mais tradicionais perdendo força a partir de 2018, como MDB e PSDB." Fernando Pignaton - Cientista político

O MDB, por exemplo, continuou sendo o maior partido do Espírito Santo em número de filiados nesses 10 anos. Contudo, perdeu mais de 5 mil filiados e sofreu redução de 12,79% no período, passando de 42.343 para 36.927 integrantes. Já o PSDB cresceu 18,13% em número de filiados, mas perdeu lideranças históricas. Ambos perderam protagonismo no cenário político estadual com o fim da administração do ex-governador Paulo Hartung (sem partido) e por não conseguirem eleger muitos prefeitos.

Por isso, Pignaton reforça que outros critérios devem ser avaliados para medir o desempenho de um partido. Entre eles: participação das pessoas na vida partidária; quantos dos filiados vão às convenções; filiação de lideranças com mandato; e capacidade de articulação do partido.

Com base nesses indicadores, Pignaton chama a atenção para o PP, partido que ganhou força no mercado político no troca-troca partidário, finalizado em abril, mas que amargou a perda de mais de 500 filiados nos últimos dois anos.

Partido de centro-direita e um dos principais integrantes do chamado centro fisiológico no cenário nacional, o PP perdeu 9,82% de filiados nos últimos 10 anos. “Embora não tenha crescido em número total de filiados, o PP está cotado para eleger até três deputados federais e teve um crescimento à custa de filiações de lideranças com mandatos”, ressalta o cientista político.

Assim como o Republicanos, o PP também quase chegou a abrigar Bolsonaro, que optou ao final pelo PL. Diferentemente do que aconteceu com o PSL, que praticamente dobrou de tamanho (cresceu 83,6%) por ser o partido do presidente em 2018, o PL ainda não teve impacto positivo nos filiados capixabas após a filiação dele.

Pelo contrário, o Partido Liberal (PL) perdeu 10,43% dos filiados desde 2012 no Espírito Santo e manteve a redução este ano, ainda que pequena, com a saída de 84 integrantes. Ainda resta saber se a filiação do grupo político bolsonarista ao partido, liderado pelo ex-senador Magno Malta (PL), renderá algum capital político nas eleições de outubro.

Mas a vida do PSL pós-Bolsonaro também não foi bem-sucedida. Para tentar se manter no topo, o partido se juntou ao DEM, formando assim o União Brasil, oficialmente no início de 2022. Em nível nacional, o novo partido tornou-se o dono da maior bancada no Congresso Nacional. No Espírito Santo, porém, amargou a redução de mais de 37% do número de filiados em comparação ao período em que era formado pelas duas siglas, além de ter pedido diversas lideranças com mandato.

FALTA DE IDEOLOGIA PARTIDÁRIA

Em meio a esse cenário político polarizado pela disputa nacional, a quantidade de partidos não ajuda o cidadão a entender o funcionamento da política . Oficialmente são 32 registrados no TSE, muitos dos quais mudaram de nome nos últimos 10 anos.

Nessa lista estão: o PPS, que agora é chamado de Cidadania; o PTN, que se tornou o Podemos; o PTC, que virou Agir; o PTdoB, que agora é Avante; e até o PL, que voltou a ter o antigo nome e deixou de ser Partido da República (PR). Além disso, em 2019, o PRP foi incorporado ao Patriota (antigo PEN); o PPL ao PCdoB; e o PHS ao Podemos.

Foram feitas várias tentativas de reformas política s nas últimas décadas, mas nenhuma conseguiu efetivamente reduzir o número de partidos. Para Pignaton, no entanto, a situação não vai mudar enquanto a reforma política não estiver em primeiro lugar na agenda nacional.

Ele sugere a redução do número de partidos para no máximo seis, que agrupem os espectros políticos de direita, centro e esquerda, com suas variações. O sistema atual e sua superfragmentação contribui para a ideia do “empreendedorismo político” e partidos sem nenhuma ideologia, o que dificulta a formação de militância partidária, aponta o cientista político.

“Não existe cultura partidária no Brasil. Cacique manda no partido pelo resto da vida. Precisa reformar os partidos para que eles possam ser instrumentos para que se possa dirigir a vontade nacional para uma direção ou para outra. O fator número de filiados tem algum peso, mas precisamos discutir outros indicadores de vitalidade partidária para avaliar o desempenho”, sintetiza.