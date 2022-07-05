Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Filiados a partidos

PT ganha mais de 3,5 mil filiados e União Brasil perde 9,2 mil no ES

Entre 2020 e 2022, os partidos políticos no Espírito Santo tiveram redução de 9.213 eleitores filiados. Confira a situação de cada legenda
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 jul 2022 às 07:45

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 07:45

O número de eleitores com filiação partidária no Espírito Santo caiu de 337.559, em junho de 2020, para 328.346, em junho de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quem mais perdeu filiados foi o União Brasil. A legenda, que abriga os antigos filiados ao DEM e ao PSL, encolheu 37% nesses dois anos. Na contramão da maioria, o Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou mais de 3,5 mil novos filiados no Estado nesse período.
O crescimento de 14,58% registrado entre os filiados ao PT foi uma das exceções entre as 10 maiores siglas no Espírito Santo. A outra foi o PSB, que recebeu 85 novos adeptos, o que representa apenas 0,38% a mais do que em 2020, quando tinha 21.848 integrantes.
Além do crescimento numérico e percentual, o PT também deu um salto na lista dos maiores partidos capixabas, passando da quinta para a terceira posição, com 28.098 agremiados.
Termina prazo para pedir a 2ª via do título de eleitor
Caiu o número de eleitores filiados a partidos políticos no Espírito Santo nos últimos dois anos  Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress
Os dois partidos que encabeçam o ranking de filiados no Estado continuam os mesmos, apesar de registrarem perda de alguns membros: MDB, com 36.927 filiados e perda de 690, e PDT, com 29.371 agremiados e 341 a menos.
Os últimos dois anos também foram de saldo negativo para o PP, com a desfiliação de 525 eleitores. Essa redução fez o partido cair da terceira para a quarta posição no ranking de filiados, apesar de ter passado a abrigar quatro dos seis deputados federais capixabas.
Entre as 10 maiores siglas, o PSDB também perdeu filiados (333) nesses dois anos, sendo que a legenda deixou de ser quarta e passou a ser a quinta maior no Espírito Santo, com 25.324 filiados. Da mesma forma, viram suas fileiras serem reduzidas: PTB, atualmente com 19.750 membros e 275 a menos do que em 2020; Cidadania, com 14.361 filiados e 395 desfiliações; e o PL, que perdeu 84 filiados, passando a 12.306.

CAMPEÕES DE PERDAS

Mas a maior queda de filiados nesse período veio do partido que só foi registrado oficialmente no início deste ano, como resultado da fusão entre o DEM e o PSL: União Brasil. As duas siglas viraram uma e tiveram como resultado uma perda de mais de um terço do total de filiados.
Juntas, DEM e PSL tinham 25.055 agremiados em 2020. Transformadas em União Brasil, passaram a ter 15.767 filiados, em junho de 2022. Isso significa que 9.288 filiados não quiseram se unir à nova legenda, ou 37,07% do total.
Na lista dos partidos médios e pequenos, coube ao Novo o topo do pódio de desfiliados. A legenda perdeu o equivalente a 29,62% dos seus filiados nesses dois anos e agora tem 563.
Já entre as siglas de porte médio que ganharam mais adeptos, a liderança ficou com Solidariedade, com crescimento de 8,29% e 338 filiados a mais do que em 2020, somando 4.411. Podemos e Republicanos também aumentaram de tamanho, somando 9.705 e 8.087 filiados, respectivamente.
Também cresceram nesses dois anos: Rede, com 2.162 filiados; Psol, com 1.896; PCB, com 353; PMB, com 2.267; e PCO, com 136.
Todos os demais partidos perderam filiados nos últimos dois anos. O mais novo partido registrado no TSE, o UP (Unidade Popular pelo Socialismo), não tinha sido oficializado no Estado no levantamento anterior e atualmente tem 10 filiados no Espírito Santo.

Veja Também

Disputa ao Senado provoca 'congestionamento' de pré-candidatos no ES

Eleições 2022: quem são os pré-candidatos à Presidência da República

Eleições 2022: veja quem são os pré-candidatos a governador do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PT TSE Eleições 2022 União Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados