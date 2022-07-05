PT ganha mais de 3,5 mil filiados e União Brasil perde 9,2 mil no ES

O número de eleitores com filiação partidária no Espírito Santo caiu de 337.559, em junho de 2020, para 328.346, em junho de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quem mais perdeu filiados foi o União Brasil. A legenda, que abriga os antigos filiados ao DEM e ao PSL, encolheu 37% nesses dois anos. Na contramão da maioria, o Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou mais de 3,5 mil novos filiados no Estado nesse período.
O crescimento de 14,58% registrado entre os filiados ao PT foi uma das exceções entre as 10 maiores siglas no Espírito Santo. A outra foi o PSB, que recebeu 85 novos adeptos, o que representa apenas 0,38% a mais do que em 2020, quando tinha 21.848 integrantes.
Além do crescimento numérico e percentual, o PT também deu um salto na lista dos maiores partidos capixabas, passando da quinta para a terceira posição, com 28.098 agremiados.
Os dois partidos que encabeçam o ranking de filiados no Estado continuam os mesmos, apesar de registrarem perda de alguns membros: MDB, com 36.927 filiados e perda de 690, e PDT, com 29.371 agremiados e 341 a menos.
Os últimos dois anos também foram de saldo negativo para o PP, com a desfiliação de 525 eleitores. Essa redução fez o partido cair da terceira para a quarta posição no ranking de filiados, apesar de ter passado a abrigar quatro dos seis deputados federais capixabas.
Entre as 10 maiores siglas, o PSDB também perdeu filiados (333) nesses dois anos, sendo que a legenda deixou de ser quarta e passou a ser a quinta maior no Espírito Santo, com 25.324 filiados. Da mesma forma, viram suas fileiras serem reduzidas: PTB, atualmente com 19.750 membros e 275 a menos do que em 2020; Cidadania, com 14.361 filiados e 395 desfiliações; e o PL, que perdeu 84 filiados, passando a 12.306.
CAMPEÕES DE PERDAS
Mas a maior queda de filiados nesse período veio do partido que só foi registrado oficialmente no início deste ano, como resultado da fusão entre o DEM e o PSL: União Brasil. As duas siglas viraram uma e tiveram como resultado uma perda de mais de um terço do total de filiados.
Juntas, DEM e PSL tinham 25.055 agremiados em 2020. Transformadas em União Brasil, passaram a ter 15.767 filiados, em junho de 2022. Isso significa que 9.288 filiados não quiseram se unir à nova legenda, ou 37,07% do total.
Na lista dos partidos médios e pequenos, coube ao Novo o topo do pódio de desfiliados. A legenda perdeu o equivalente a 29,62% dos seus filiados nesses dois anos e agora tem 563.
Já entre as siglas de porte médio que ganharam mais adeptos, a liderança ficou com Solidariedade, com crescimento de 8,29% e 338 filiados a mais do que em 2020, somando 4.411. Podemos e Republicanos também aumentaram de tamanho, somando 9.705 e 8.087 filiados, respectivamente.
Também cresceram nesses dois anos: Rede, com 2.162 filiados; Psol, com 1.896; PCB, com 353; PMB, com 2.267; e PCO, com 136.
Todos os demais partidos perderam filiados nos últimos dois anos. O mais novo partido registrado no TSE, o UP (Unidade Popular pelo Socialismo), não tinha sido oficializado no Estado no levantamento anterior e atualmente tem 10 filiados no Espírito Santo.