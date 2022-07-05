PT ganha mais de 3,5 mil filiados e União Brasil perde 9,2 mil no ES

O crescimento de 14,58% registrado entre os filiados ao PT foi uma das exceções entre as 10 maiores siglas no Espírito Santo. A outra foi o PSB, que recebeu 85 novos adeptos, o que representa apenas 0,38% a mais do que em 2020, quando tinha 21.848 integrantes.

Além do crescimento numérico e percentual, o PT também deu um salto na lista dos maiores partidos capixabas, passando da quinta para a terceira posição, com 28.098 agremiados.

Caiu o número de eleitores filiados a partidos políticos no Espírito Santo nos últimos dois anos Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

Os dois partidos que encabeçam o ranking de filiados no Estado continuam os mesmos, apesar de registrarem perda de alguns membros: MDB, com 36.927 filiados e perda de 690, e PDT, com 29.371 agremiados e 341 a menos.

Os últimos dois anos também foram de saldo negativo para o PP, com a desfiliação de 525 eleitores. Essa redução fez o partido cair da terceira para a quarta posição no ranking de filiados, apesar de ter passado a abrigar quatro dos seis deputados federais capixabas.

Entre as 10 maiores siglas, o PSDB também perdeu filiados (333) nesses dois anos, sendo que a legenda deixou de ser quarta e passou a ser a quinta maior no Espírito Santo, com 25.324 filiados. Da mesma forma, viram suas fileiras serem reduzidas: PTB, atualmente com 19.750 membros e 275 a menos do que em 2020; Cidadania, com 14.361 filiados e 395 desfiliações; e o PL, que perdeu 84 filiados, passando a 12.306.

CAMPEÕES DE PERDAS

Mas a maior queda de filiados nesse período veio do partido que só foi registrado oficialmente no início deste ano, como resultado da fusão entre o DEM e o PSL: União Brasil. As duas siglas viraram uma e tiveram como resultado uma perda de mais de um terço do total de filiados.

Juntas, DEM e PSL tinham 25.055 agremiados em 2020. Transformadas em União Brasil, passaram a ter 15.767 filiados, em junho de 2022. Isso significa que 9.288 filiados não quiseram se unir à nova legenda, ou 37,07% do total.

Na lista dos partidos médios e pequenos, coube ao Novo o topo do pódio de desfiliados. A legenda perdeu o equivalente a 29,62% dos seus filiados nesses dois anos e agora tem 563.

Já entre as siglas de porte médio que ganharam mais adeptos, a liderança ficou com Solidariedade, com crescimento de 8,29% e 338 filiados a mais do que em 2020, somando 4.411. Podemos e Republicanos também aumentaram de tamanho, somando 9.705 e 8.087 filiados, respectivamente.

Também cresceram nesses dois anos: Rede, com 2.162 filiados; Psol, com 1.896; PCB, com 353; PMB, com 2.267; e PCO, com 136.