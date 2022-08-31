Democracia, que história é essa? Ouça o podcast e saiba como ela surgiu

O podcast "Democracia: que história é essa?", de A Gazeta e da CBN Vitória, traz um debate sobre democracia, apresentado em uma série de sete episódios até o final do primeiro turno das eleições 2022.
É uma produção de A Gazeta e CBN, com edição de Gabriela Martins e Leandro Rodrigues, com a participação do historiador Rafael Simões e a condução da editora-executiva e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz.
Novos episódios vão ao ar semanalmente. Confira abaixo:
1 - O QUE É DEMOCRACIA, AFINAL?
No primeiro capítulo, o doutor em história e professor Rafael Simões levanta o seguinte questionamento: o que é democracia, afinal?
Em destaque, uma discussão sobre a etimologia da palavra, seus sentidos, interpretações e as várias instituições que ajudaram e ajudam a promovê-la ao longo do tempo.
2 - O QUE ERA A DEMOCRACIA PARA OS GREGOS E ROMANOS
No segundo episódio, Rafael Simões nos leva a uma viagem no tempo quando se começa a falar de sistema democrático e espírito coletivo.
3 - O FIM DA "DEMOCRACIA" EM ROMA E SURGIMENTO DE NOVAS EXPERIÊNCIAS NO MUNDO
No terceiro episódio, o comentarista fala sobre o contexto que envolve o "desaparecimento da democracia", com fim da experiência da República Romana, e o surgimento de novas experiências de governos participativos, a partir do século XII.
4 - DO ABSOLUTISMO À CONSTRUÇÃO DO LIBERALISMO
No quarto episódio, Rafael Simões fala do absolutismo à construção do liberalismo: a democracia entre os século XV e XIX.
5 - AS LUTAS DEMOCRÁTICAS DO SÉCULO XIX E DO INÍCIO DO SÉCULO XX
No quinto episódio, Rafael Simões relembra o ludismo, o cartismo e as mulheres sufragistas, movimentos que protagonizaram as lutas democráticas do Século XIX e do início do Século XX.
6 - AS CONQUISTAS E DIFICULDADES DA DEMOCRACIA NO SÉCULO XX
No sexto episódio, a conversa foi entre a jornalista Patrícia Vallim e o doutor em história Rafael Simões. Em debate, as conquistas e os desafios da democracia no século XX: do pós-guerra ao ano 2000.
7 - DA ERA DE OURO ATÉ A CRISE DA DEMOCRACIA
No sétimo episódio, Rafael Simões fala do presente recente da democracia: do início dos anos 1990 a 2008.
8 - A CRISE DA DEMOCRACIA
No oitavo episódio, o tema em destaque é a crise da democracia! A jornalista Fernanda Queiroz e o historiador Rafael Simões falam sobre os elementos motivadores e as consequências dessa crise.
9 - REINVENTAR A DEMOCRACIA, É POSSÍVEL?
O nono episódio levanta a seguinte pergunta: é possível reinventar a democracia?
10 - O QUE É DEMOCRACIA PARA O POVO BRASILEIRO?
No décimo e último episódio Fernanda Queiroz e Rafael Simões analisam as respostas de eleitores sobre uma pesquisa do IPEC - Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica - sobre o conceito de democracia do povo brasileiro.