Podcast Crimes Brutais: polêmicas marcaram vida e morte de Maria Nilce

As polêmicas marcaram não só a vida de Maria Nilce dos Santos Magalhães, mas também a sua morte. Jornalista, apresentadora, empresária e colunista social, com uma escrita afiada, acreditava que “é preciso um pouco de medo para ter o respeito”, como ela mesmo repetia, e gostava da fama de ser uma mulher temida. “Eu tenho um orgulho enorme de ter criado essa fama aqui em Vitória”.