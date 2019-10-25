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Adriana Rios
Podcast #01

Podcast Crimes Brutais: o assassinato misterioso de Isabela Cassani

No primeiro episódio, vamos abordar a morte da adolescente e explicar as razões para a investigação do crime ter sido arquivada

Vilmara Fernandes

Colunista

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 06:00

Publicado em

25 out 2019 às 06:00
Crimes Brutais - Isabela Cassani Crédito: Adriana Rios
No dia 24 de outubro de 1999, Isabela Negri Cassani, de 15 anos, saiu de casa, em Jardim da Penha, para ir se encontrar com uma amiga no Centro de Vitória. Mas ela nunca chegou. A jovem só voltou a ser vista na manhã do dia seguinte, quando o seu corpo foi encontrado na Baía de Vitória.
A investigação da sua morte foi encerrada nesta quinta-feira (24), quando a cúpula da Polícia Civil informou que o inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público do Estado (MPE). O crime está prescrito e o autor da morte não foi identificado.
Mas, após duas décadas, uma pergunta ainda não foi respondida. O que aconteceu com Isabela Cassani? O último trajeto feito por ela é marcado por mistérios, incluindo o seu desaparecimento sem deixar rastros. Conheça um pouco mais sobre este crime no primeiro episódio do Podcast da série de A Gazeta Crimes Brutais

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