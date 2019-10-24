Polícia Civil pede que inquérito de Isabela Cassani seja arquivado

Isabela Cassani Crédito: Reprodução / Arquivo AG

O pedido de arquivamento do inquérito policial aberto no dia 25 de outubro de 1999, dia em que o corpo de Isabela foi localizado por remadores, será feito para o Ministério Público do Estado (MPE), uma vez que o prazo prescricional de um homicídio qualificado, segundo a legislação brasileira, é de 20 anos.

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (24), o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou que apesar do esforço da Polícia Civil, o crime prescreveu. "Não há nada o que se possa fazer, ocorreu a prescrição, a perda do direito de punir do Estado".

O último delegado do caso, José Lopes, atual chefe do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), considera o inquérito que apura a morte da jovem emblemático. "Oitenta policiais estiveram envolvidos nesta investigação. O inquérito tem 875 folhas. Foram ouvidos os depoimentos de 61 pessoas ao longo dos 20 anos. Cinco chegaram a ser presas. Chegou a ser feito até um retrato falado. E ainda tivemos 58 exames de DNAs, mas, infelizmente, para a conclusão do procedimento, todos tiveram resultado negativo", esclareceu.

José Lopes esteve a frente do caso nos últimos quatro anos e, junto de mais dois investigadores, conseguiu localizar mais oito pessoas que poderiam estar no caminho de Isabela. Todos os exames deram negativo. Agora, com a prescrição do crime, mesmo que seja localizado o assassino, ele não poderá ser mais processado, julgado e sentenciado.