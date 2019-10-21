Dez perguntas sem respostas sobre a morte de Isabela Cassani

Última imagem de Isabela Negri Cassani no posto de combustível da Ilha de Santa Maria Crédito: Arquivo/ AG

Outra dúvida refere-se aos motivos que levaram a adolescente a saltar do ônibus nas imediações do Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira, onde na época acontecia um show. Por qual motivo ela não permaneceu no coletivo, uma vez que, mesmo com alguma alteração de percurso em função da interdição de trânsito do show, o ônibus seguiria para o Centro?

Há ainda questionamentos técnicos em relação ao que foi investigado. Não há registro, por exemplo, de que a polícia tenha refeito o percurso de Isabela, o que poderia ajudar a descobrir novas provas ou pessoas que com ela tenham tido algum contato. Se isso foi feito, não foi incluído no inquérito.

É o que José Lopes, delegado-chefe do Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa, tem feito nas últimas semanas que antecedem ao arquivamento do inquérito. "Tem que pegar as pessoas que trabalhavam no posto, lojas que fecharam, chamar as pessoas para depor depois de entrevista prévia”, detalhou José Lopes.

CAMINHOS TORTUOSOS

Além das muitas perguntas não respondidas , o inquérito foi marcado ainda por muitas investigações paralelas, muitas bem distantes do foco principal do caso. Uma delas apontava para crime passional. A jovem de 15 anos teria um namorado, que a teria matado para não ter o romance revelado, mas nada foi provado. Outra pista seguida foi o retrato falado de um homem que teria se encontrado com Isabela na Praia de Camburi. O homem nunca foi encontrado.

Outdoor do caso Isabela Cassani, na Avenida Beira-Mar, pedindo ajuda para a investigação Crédito: Edson Chagas / Arquivo AG

Um paciente do antigo Hospital Adauto Botelho, num momento de crise, confessou o crime, foi preso, fez exame de DNA, mas foi solto por falta de provas. Outros três suspeitos foram detidos em uma operação da PM, nos bairros Argolas, em Vila Velha, e Forte São João, em Vitória, e fizeram menção ao crime. Mais uma vez nada ficou provado.

Denúncias anônimas indicavam outras linhas de investigação, como um suspeito que aparece em uma fita de vídeo do sistema de TV de um posto de gasolina, localizado na Avenida Beira-Mar, onde a estudante pedia informações para chegar ao Centro de Vitória. O suspeito foi encontrado, e novamente não havia provas.

Foram testadas ainda várias pessoas que se encaixavam nas linhas de investigação levantadas pelo delegados, desde traficantes que denunciavam comparsas e que supostamente revelavam terem visto Isabela. Por fim, todos que já foram presos por estupro ou atentado ao pudor passaram a ser suspeitos. Mesmo assim, o assassinato da estudante continua impune, e a polícia sem pistas.

AS DÚVIDAS SOBRE O CRIME

Onde exatamente Isabela embarcou?

Ela realmente estava sozinha quando embarcou no ônibus? Conversou com alguém no coletivo?

Por que desembarcou na altura do Álvares Cabral, já que ela seguia para o Centro? Ela queria se encontrar com a missionária e os amigos que estavam no show?

Por que ela levou quase duas horas para fazer o trajeto? O que aconteceu com ela após deixar o posto de combustível?

Como Isabela foi morta?

A estudante foi jogada ainda viva na Baía de Vitória?

Isabela encontrou com mais alguém após o ponto?

Para quantas pessoas Isabela chegou a pedir informações?

Nas imagens do posto ela aparece com uma bolsa no ombro. O que aconteceu com a bolsa?



Isabela Cassani Crédito: Reprodução / Arquivo AG

AS MUITAS TEORIAS INVESTIGADAS