Isabela Cassani: 58 exames de DNA, 10 delegados e nenhum assassino

A investigação sobre a morte da estudante Isabela Negri Cassani passou pelas mãos de 10 delegados, foi marcada por polêmicas e desencontros de informações. E, apesar da realização de 58 exames de DNA, a polícia nunca chegou perto de encontrar o assassino. Até o momento, 55 testes tiveram resultado negativo. Apenas os três últimos aguardam a conclusão dos exames.

A investigação chegou a levantar a possibilidade de que o assassino fosse o mesmo de uma série de homicídios de mulheres registrados no Centro, sendo que a maioria das mortes ocorreu nas imediações do Sambão. Alguns dos suspeitos deste caso também foram testados, para checar a compatibilidade com o crime da Isabela, mas também sem sucesso.