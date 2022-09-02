Pesquisa Ipec: Casagrande lidera para governo do ES com 56%; Manato tem 19%

Casagrande e Manato são os mais bem colocados na pesquisa Ipec para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta



A primeira pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta após o início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, divulgada nesta sexta-feira (2), mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), liderando com ampla vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo com 56% das intenções de voto. Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) com 19%.



Audifax, Guerino, Capitão Sousa, Aridelmo e Cláudio Paiva empatam tecnicamente em terceiro lugar dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores entrevistados, 5% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% estão indecisos. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Considerando apenas os votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, Casagrande chega a 62%. Manato tem 21%, Guerino e Audifax 6% cada um, Capitão Vinicius 3%, Arildemo e Claudio Paiva 1% cada um.

Essa é a primeira pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os dois levantamentos divulgados anteriormente porque o número de entrevistados e a margem de erro não são os mesmos.

O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 32% dos entrevistados.

Manato foi citado por 10% dos eleitores ouvidos na pesquisa. Audifax e Guerino ficaram com 3% das intenções de voto cada um. Capitão Vinicius Sousa também foi citado, mas não atingiu 1%. Aridelmo e Cláudio Paiva não foram citados pelos entrevistados na pesquisa espontânea; 1% das pessoas ouvidas citaram outros nomes.

Os que não souberam ou preferiram não opinar somam 46%. Votariam em branco ou nulo outros 6% dos entrevistados.

REJEIÇÃO

pesquisa Rede Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Os dois candidatos que lideram a corrida pelo Palácio Anchieta são também os com maior rejeição. Tanto Casagrande quanto Manato foram indicados por 22% dos entrevistados.

Os índices de rejeição de Capitão Vinicius Sousa e Aridelmo são de 19% e 16%, respectivamente.

Apenas 7% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados. Outros 25% disseram não saber ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.