Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Casagrande lidera para governo do ES com 56%; Manato tem 19%

Audifax Barcelos e Guerino Zanon aparecem com 5% cada um. Confira os números da pesquisa e os resultados de votos válidos e rejeição
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 set 2022 às 19:13

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 19:13

Casagrande e Manato são os mais bem colocados na pesquisa Ipec para o governo do ES
Casagrande e Manato são os mais bem colocados na pesquisa Ipec para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta
A primeira pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta após o início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, divulgada nesta sexta-feira (2), mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), liderando com ampla vantagem a disputa ao governo do Espírito Santo com 56% das intenções de voto. Na sequência aparece o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) com 19%.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) e o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) têm 5% cada um. O Capitão Vinicius Sousa (PSTU) foi mencionado por 3% dos entrevistados. O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) têm 1% cada.
CLIQUE AQUI PARA RECEBER NOTÍCIAS DAS ELEIÇÕES NO WHATSAPP

Veja Também

2º turno: Casagrande tem 61% e Manato 26% para governo do ES

LETÍCIA GONÇALVES | Casagrande consolida favoritismo no ES a um mês da eleição

Audifax, Guerino, Capitão Sousa, Aridelmo e Cláudio Paiva empatam tecnicamente em terceiro lugar dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Entre os eleitores entrevistados, 5% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% estão indecisos. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.
Considerando apenas os votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, Casagrande chega a 62%. Manato tem 21%, Guerino e Audifax 6% cada um, Capitão Vinicius 3%, Arildemo e Claudio Paiva 1% cada um.
Essa é a primeira  pesquisa Ipec/TV Gazeta depois do início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, que começou em 26 de agosto. Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os dois levantamentos divulgados anteriormente porque o número de entrevistados e a margem de erro não são os mesmos.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Veja Também

Pesquisa Ipec: Magno e Rose estão empatados na disputa para o Senado no ES

Pesquisa Ipec aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no ES

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos concorrentes não são apresentados previamente, Casagrande também aparece na liderança, mencionado por 32% dos entrevistados.
Manato foi citado por 10% dos eleitores ouvidos na pesquisa. Audifax e Guerino ficaram com 3% das intenções de voto cada um. Capitão Vinicius Sousa também foi citado, mas não atingiu 1%. Aridelmo e Cláudio Paiva não foram citados pelos entrevistados na pesquisa espontânea; 1% das pessoas ouvidas citaram outros nomes.
Os que não souberam ou preferiram não opinar somam 46%. Votariam em branco ou nulo outros 6% dos entrevistados.

REJEIÇÃO

A pesquisa Rede Gazeta/Ipec também perguntou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Os dois candidatos que lideram a corrida pelo Palácio Anchieta são também os com maior rejeição. Tanto Casagrande quanto Manato foram indicados por 22% dos entrevistados.
Os índices de rejeição de Capitão Vinicius Sousa e Aridelmo  são de 19% e 16%, respectivamente.
Audifax aparece em seguida com 15% de rejeição. Cláudio Paiva é rejeitado por 13% e Guerino Zanon por 12%.
Apenas 7% disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados. Outros 25% disseram não saber ou preferiram não opinar. Nesse formulário, os entrevistados puderam citar mais de um nome, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 800 entrevistas em 26 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02445/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04768/2022.

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Raposa Política: a verdadeira identidade dos candidatos ao governo do ES

Democracia, que história é essa? Ouça o podcast e saiba como ela surgiu

Saiba quem são os candidatos à Presidência nas Eleições 2022

Igrejas e templos: o que pode e o que não pode na campanha eleitoral

Eleições 2022: por que o ES vai eleger somente um senador?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Audifax Barcelos Carlos Manato Guerino Zanon Renato Casagrande Pesquisa Ibope Eleições 2022 Núcleo ag Pesquisa Rede Gazeta/ipec Aridelmo Teixeira Capitão Vinícius Sousa Cláudio Paiva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular
Delegacia Regional da Serra
Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados