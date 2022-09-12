A discreta campanha de Lula no Espírito Santo

Geraldo Alckmin, o vice na chapa, e Lula Crédito: Ricardo Stuckert/ PT/ DIvulgação

Na semana passada, foi inaugurada a Casa 13, na Avenida Vitória. No espaço, há material de campanha do ex-presidente Lula disponível, assim como impressos e adesivos dos candidatos apoiados pelo PT no Espírito Santo, como a senadora Rose de Freitas (MDB) e o governador Renato Casagrande (PSB).

Quem procurar por Lula no horário eleitoral de um ou de outro, entretanto, não vai encontrar muita coisa.

O socialista tem uma ampla aliança partidária, contempla até o PP, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), arquirrival do ex-presidente.

O MDB de Rose, por sua vez, lançou a senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto.

Na TV, fora do horário destinado à campanha do próprio Lula , o ex-presidente é mencionado por candidatos do partido a deputado estadual e federal.

Jack Rocha é uma delas. Candidata a deputada federal, ela sempre diz "Lula me chamou".

Helder Salomão, que tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados, também se mostra "do Time do Lula ".

Nas ruas, ao menos na Grande Vitória, a campanha do ex-presidente não é muito ostensiva.

Vendedores ambulantes vendem toalhas com o rosto dele estampado e, vez ou outra, é possível ver uma delas na fachada de algum prédio.

Até agora, nada.

O coordenador político da campanha do petista no estado, Genivaldo Lievore, afirmou à coluna que o convite para a vista do candidato do PT ao estado foi feito.

"Tem a solicitação feita por nós à coordenação nacional. Os coordenadores da agenda dele estão vendo ainda a possibilidade", contou.

Lievore minimiza a falta de empenho de Casagrande por Lula

"Isso faz parte da aliança ampla do governador. Ele já afirmou que vota no Lula e que o PSB faz campanha para o Lula . Em virtude de ele ter partidos como o PDT, que apoia Ciro Gomes, e o PP que apoia o outro candidato lá ... Então neste primeiro turno vai ser esse o comportamento do governador".

"Além de ter a Casa 13, da frente de esquerda, temos espaços regionais, como em Cachoeiro e São Mateus, e os comitês dos (candidatos) proporcionais. O comitê do Helder, por exemplo, também distribui material do Lula ", complementou o coordenador.

Senador Fabiano Contarato e ex-presidente Lula Crédito: Twitter/@ContaratoSenado

Bolsonaro veio ao estado, em julho . Era pré-campanha ainda, mas nem parecia. O presidente participou da Marcha para Jesus, um evento religioso que ganhou contornos eleitorais, e de uma motociata.

REJEIÇÃO

Lula e Bolsonaro, apesar de liderarem as pesquisas de intenção de voto no país, também têm alto índice de rejeição. De acordo com o Datafolha, 51% dos eleitores disseram que não votam no atual presidente da República de jeito nenhum, enquanto 39% afirmaram o mesmo sobre o petista.

A maior parte dos adversários de Casagrande, entretanto, apela para o bolsonarismo dos eleitores capixabas. O ex-deputado federal Carlos Manato (PL), verdade seja dita, é o que mais se aproxima de Bolsonaro, e há mais tempo.