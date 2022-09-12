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Eleições 2022

A discreta campanha de Lula no Espírito Santo

Ex-presidente está tecnicamente empatado com Bolsonaro no estado, mas poucos políticos do ES aliam suas imagens à do petista

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 08:37

Públicado em 

12 set 2022 às 08:37
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Geraldo Alckmin e Lula, durante evento de lançamento do programa de governo, em junho de 2022
Geraldo Alckmin, o vice na chapa, e Lula Crédito: Ricardo Stuckert/ PT/ DIvulgação
Na semana passada, foi inaugurada a Casa 13, na Avenida Vitória. No espaço, há material de campanha do ex-presidente Lula disponível, assim como impressos e adesivos dos candidatos apoiados pelo PT no Espírito Santo, como a senadora Rose de Freitas (MDB) e o governador Renato Casagrande (PSB).
Quem procurar por Lula no horário eleitoral de um ou de outro, entretanto, não vai encontrar muita coisa.
Casagrande, apesar de ter declarado voto em Lula e de ter dito que faria campanha apenas para o petista, entre os candidatos à Presidência da República, mantém-se discretíssimo quanto a isso.
O socialista tem uma ampla aliança partidária, contempla até o PP, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), arquirrival do ex-presidente.
O MDB de Rose, por sua vez, lançou a senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto.
A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, já disse que a senadora, na verdade, está com Lula. A própria Rose, entretanto, nunca manifestou isso publicamente.
Na TV, fora do horário destinado à campanha do próprio Lula, o ex-presidente é mencionado por candidatos do partido a deputado estadual e federal.
Jack Rocha é uma delas. Candidata a deputada federal, ela sempre diz "Lula me chamou". 
Helder Salomão, que tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados, também se mostra "do Time do Lula".  
Nas ruas, ao menos na Grande Vitória, a campanha do ex-presidente não é muito ostensiva. 
Vendedores ambulantes vendem toalhas com o rosto dele estampado e, vez ou outra, é possível ver uma delas na fachada de algum prédio.
Jack Rocha chegou a dizer, na convenção conjunta entre PT, PCdoB e PV, em julho, que Lula poderia vir ao Espírito Santo em setembro.
Até agora, nada. 
O coordenador político da campanha do petista no estado, Genivaldo Lievore, afirmou à coluna que o convite para a vista do candidato do PT ao estado foi feito.
"Tem a solicitação feita por nós à coordenação nacional. Os coordenadores da agenda dele estão vendo ainda a possibilidade", contou.
Lievore minimiza a falta de empenho de Casagrande por Lula:
"Isso faz parte da aliança ampla do governador. Ele já afirmou que vota no Lula e que o PSB faz campanha para o Lula. Em virtude de ele ter partidos como o PDT, que apoia Ciro Gomes, e o PP que apoia o outro candidato lá ... Então neste primeiro turno vai ser esse o comportamento do governador".
 "Além de ter a Casa 13, da frente de esquerda, temos espaços regionais, como em Cachoeiro e São Mateus, e os comitês dos (candidatos) proporcionais. O comitê do Helder, por exemplo, também distribui material do Lula", complementou o coordenador.

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O senador Fabiano Contarato, que teve a candidatura ao Palácio Anchieta retirada em prol do apoio do PT a Casagrande, defende Lula arduamente nas redes sociais, nas quais pede votos também para os candidatos da sigla a deputado estadual e federal. Na campanha do socialista, entretanto, ao menos até o momento, ele não entrou.
Senador Fabiano Contarato e ex-presidente Lula
Senador Fabiano Contarato e ex-presidente Lula Crédito: Twitter/@ContaratoSenado
De acordo com pesquisa Ipec divulgada no último dia 2, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados no Espírito Santo, com 42% e 39% das intenções estimuladas de voto, respectivamente.
Bolsonaro veio ao estado, em julho. Era pré-campanha ainda, mas nem parecia. O presidente participou da Marcha para Jesus, um evento religioso que ganhou contornos eleitorais, e de uma motociata.
REJEIÇÃO
Lula e Bolsonaro, apesar de liderarem as pesquisas de intenção de voto no país, também têm alto índice de rejeição. De acordo com o Datafolha, 51% dos eleitores disseram que não votam no atual presidente da República de jeito nenhum, enquanto 39% afirmaram o mesmo sobre o petista. 
A maior parte dos adversários de Casagrande, entretanto, apela para o bolsonarismo dos eleitores capixabas. O ex-deputado federal Carlos Manato (PL), verdade seja dita, é o que mais se aproxima de Bolsonaro, e há mais tempo. 
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) também atrela a campanha ao presidente da República. Partidariamente, ele tem apenas o apoio de poucos nanicos. E o ex-governador Paulo Hartung (sem partido), seu aliado histórico, não pede votos para ele. Isolado, Guerino aposta na popularidade de Bolsonaro, ainda que a manobra seja arriscada. 
O ex-prefeito e Manato têm um pacto de apoio mútuo no segundo turno, se houver uma segunda etapa de votação no Espírito Santo, em que, certamente, estaria o atual governador. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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