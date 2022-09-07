7 de Setembro no ES tem ares de showmício e distribuição de Bíblias

ato alusivo ao bicentenário da Independência do Brasil realizado na Praça do Papa, em Vitória, nesta quarta-feira (7), até contou com menções à data, mas o protagonismo foi de outro marco no calendário, as eleições de 2022.

Pedidos de voto para garantir a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deram o tom do evento, organizado por apoiadores do chefe do Executivo federal. O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato, correligionário do presidente, também foi incensado.

Aliás, Manato subiu no trio elétrico postado próximo à Cruz do Papa. Ao lado de Xirú do Sul, ouviu o artista cantar uma música pró-Bolsonaro e pedir votos para o presidente e para o próprio Manato. "No primeiro turno, Manato!", bradou Xirú.

O candidato ao Palácio Anchieta, digamos, balançou ao som da canção e fez, com as mãos, o gesto que simboliza o número de urna de Bolsonaro e o dele mesmo.

Além de Xirú, que fez uma breve participação, a banda Full Time animou o ato durante todo o tempo. Tocou sucessos de Legião Urbana, Los Hermanos, Cazuza e Ira!, entre outros.

Ato político em local com artistas para entreter o público pode caracterizar showmício.

Oradores que controlavam o microfone sobre o trio foram bem diretos: "Manato 22, eu tô olhando dentro dos olhos de vocês, é a esperança do estado do Espírito Santo. Contra a ideologia de gênero, contra o aborto. Favor do armamento, favor da família (sic), do patriotismo e da liberdade. Manato! Manato!".

Considerando os votos válidos – excluídos brancos, nulos e indecisos –, se a eleição fosse realizada no dia da realização do levantamento, Casagrande venceria no primeiro turno, com 62%. Manato teria 21%.

O candidato do PL atravessou a Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória, nesta quarta, junto com os manifestantes. Ao chegar à praça do pedágio, usou o microfone para falar de cima de um trio:

"Vamos mudar o nosso estado. Nosso lema vai ser Tramontina, vamos cortar ele no meio, não vamos deixar esses vagabundo ... A nossa luta vai ser a luta de Davi contra Golias, esse gigante da corrupção que acabou com o nosso estado. Ele quer acabar com nossas crianças. Não vai ter ideologia de gênero nas escolas do Espírito Santo. Não vai ter sexualização das criancinhas nas escolas".

Manato chegou a dizer aos manifestantes, no trio na Praça do Pedágio, que discursaria na Praça do Papa, o que não ocorreu.

"Não pode falar, por lei eleitoral, mas tá aqui presente", explicou um dos organizadores do ato.

Voltando a falar sobre o Espírito Santo, um homem distribuiu Bíblias ao público na Praça do Papa. Ele disse, ao microfone, que costuma fazer isso em atos como o desta quarta.

CANDIDATOS

Apesar de Manato não ter discursado no principal trio, em Vitória, não houve impedimento para candidatos a deputado. Um deles, filiado ao PL e que quer ser deputado federal, usou o microfone para se apresentar ao público.

Postulantes à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa tiveram os nomes mencionados e foram elogiados em diversos momentos pelos oradores.

Alguns aproveitaram para distribuir material de campanha entre o público. Bandeiras de candidatos também estavam presentes de forma ostensiva.

"Aqui não tem nada a ver com política", disse um dos oradores, apesar disso.

O governador Casagrande foi um dos principais alvos de críticas, ao lado da senadora Rose de Freitas (MDB). Os dois tentam a reeleição.

Discursos contra o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo também foram frequentes, seguindo a estratégia do presidente da República.

"Junta para a foto para mostrar para os homens de toga (...) o ato antidemocrático feito pelo povo, de onde emana todo o poder", exortou um dos locutores, no trio, ao público.

Também houve menção a "tiranos de toga".

QUEM PAGOU?

O aluguel trio elétrico da Praça do Papa, de acordo com o que os próprios organizadores falaram ao microfone, custou R$ 20 mil. O valor vai ser pago pelos próprios apoiadores de Bolsonaro, ainda segundo eles mesmos.

Também houve custo com os banheiros químicos instalados.

Bonés com dizeres como "Bolsonaro 22" e "Globolixo" eram vendidos a R$ 50 para ajudar com o valor. Doações em dinheiro eram uma alternativa.

"Os patrocinadores desse ato são vocês. Aqui não tem pão com mortadela", disse um dos oradores, ironizando a forma como, segundo eles, atos organizados pela esquerda são "remunerados".

Ao menos outros dois trios partiram da Praia da Costa, em Vila Velha, até a praça. Manato foi transportado nesses veículos.

Manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro na Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória Crédito: Fernando Madeira

O principal ato do Sete de Setembro/pró-Bolsonaro foi realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Na Grande Vitória, houve a participação de caminhoneiros, que partiram de Viana e Cariacica e seguiram para a Capital.

Vários caminhões estavam plotados com os nomes de duas empresas ligadas ao agronegócio.

FORÇA

Os atos do Sete de Setembro mostram a força de Bolsonaro, mas apenas entre eleitores já consolidados, e pressiona o Judiciário, único bastião que apara os Poderes do Executivo. O Legislativo, em boa medida, foi cooptado por meio do orçamento secreto e do comando de ministérios entregues ao Centrão.

Não é segredo que o presidente da República tem um apoio relevante, afinal, ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Muitos apoiadores dele desdenham dos levantamentos, circunscritos a suas próprias bolhas, como por vezes fazem também os eleitores do ex-presidente Lula (PT), arquirrival de Bolsonaro.