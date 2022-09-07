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Eleições 2022

7 de Setembro no ES tem ares de showmício e distribuição de Bíblias

Bolsonaro e aliados mostram a força de eleitores já consolidados e pressionam Judiciário a menos de um mês da eleição. Em Vitória, candidato ao governo foi incensado

Públicado em 

07 set 2022 às 20:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

ato alusivo ao bicentenário da Independência do Brasil realizado na Praça do Papa, em Vitória, nesta quarta-feira (7), até contou com menções à data, mas o protagonismo foi de outro marco no calendário, as eleições de 2022. 
Pedidos de voto para garantir a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deram o tom do evento, organizado por apoiadores do chefe do Executivo federal. O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato, correligionário do presidente, também foi incensado.
Aliás, Manato subiu no trio elétrico postado próximo à Cruz do Papa. Ao lado de Xirú do Sul, ouviu o artista cantar uma música pró-Bolsonaro e pedir votos para o presidente e para o próprio Manato. "No primeiro turno, Manato!", bradou Xirú.
O candidato ao Palácio Anchieta, digamos, balançou ao som da canção e fez, com as mãos, o gesto que simboliza o número de urna de Bolsonaro e o dele mesmo.
Além de Xirú, que fez uma breve participação, a banda Full Time animou o ato durante todo o tempo. Tocou sucessos de Legião Urbana, Los Hermanos, Cazuza e Ira!, entre outros. 
Ato político em local com artistas para entreter o público pode caracterizar showmício.
Oradores que controlavam o microfone sobre o trio foram bem diretos: "Manato 22, eu tô olhando dentro dos olhos de vocês, é a esperança do estado do Espírito Santo. Contra a ideologia de gênero, contra o aborto. Favor do armamento, favor da família (sic), do patriotismo e da liberdade. Manato! Manato!".
Pesquisa Ipec realizada a pedido da TV Gazeta e publicada no último dia 2 mostra que o governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida pelo Palácio Anchieta com 56% das intenções estimuladas de voto. Manato aparece com 19%.
Considerando os votos válidos – excluídos brancos, nulos e indecisos –, se a eleição fosse realizada no dia da realização do levantamento, Casagrande venceria no primeiro turno, com 62%. Manato teria 21%.
O candidato do PL atravessou a Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória, nesta quarta, junto com os manifestantes. Ao chegar à praça do pedágio, usou o microfone para falar de cima de um trio:
"Vamos mudar o nosso estado. Nosso lema vai ser Tramontina, vamos cortar ele no meio, não vamos deixar esses vagabundo ... A nossa luta vai ser a luta de Davi contra Golias, esse gigante da corrupção que acabou com o nosso estado. Ele quer acabar com nossas crianças. Não vai ter ideologia de gênero nas escolas do Espírito Santo. Não vai ter sexualização das criancinhas nas escolas".
Emulando Bolsonaro, Manato apela para discurso que flerta com a desinformação. O presidente vai além, dissemina "fake news" ao afirmar que, antes de seu governo, crianças eram ensinadas "a fazer sexo a partir dos seis anos de idade nas escolas".
Manato chegou a dizer aos manifestantes, no trio na Praça do Pedágio, que discursaria na Praça do Papa, o que não ocorreu. 
"Não pode falar, por lei eleitoral, mas tá aqui presente", explicou um dos organizadores do ato.
Bolsonaro, como presidente da República, discursou em Brasília. Puxou um coro de "imbrochável" para ele mesmo. Difícil afirmar como o público poderia atestar isso, mas enfim.
Voltando a falar sobre o Espírito Santo, um homem distribuiu Bíblias ao público na Praça do Papa. Ele disse, ao microfone, que costuma fazer isso em atos como o desta quarta. 
CANDIDATOS
Apesar de Manato não ter discursado no principal trio, em Vitória, não houve impedimento para candidatos a deputado. Um deles, filiado ao PL e que quer ser deputado federal, usou o microfone para se apresentar ao público.
Postulantes à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa tiveram os nomes mencionados e foram elogiados em diversos momentos pelos oradores. 
Alguns aproveitaram para distribuir material de campanha entre o público. Bandeiras de candidatos também estavam presentes de forma ostensiva.
"Aqui não tem nada a ver com política", disse um dos oradores, apesar disso.

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O governador Casagrande foi um dos principais alvos de críticas, ao lado da senadora Rose de Freitas (MDB). Os dois tentam a reeleição.
Discursos contra o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário como um todo também foram frequentes, seguindo a estratégia do presidente da República.
"Junta para a foto para mostrar para os homens de toga (...) o ato antidemocrático feito pelo povo, de onde emana todo o poder", exortou um dos locutores, no trio, ao público.
Também houve menção a "tiranos de toga".
QUEM PAGOU?
O aluguel trio elétrico da Praça do Papa, de acordo com o que os próprios organizadores falaram ao microfone, custou R$ 20 mil. O valor vai ser pago pelos próprios apoiadores de Bolsonaro, ainda segundo eles mesmos.
Também houve custo com os banheiros químicos instalados.
Bonés com dizeres como "Bolsonaro 22" e "Globolixo" eram vendidos a R$ 50 para ajudar com o valor. Doações em dinheiro eram uma alternativa.
"Os patrocinadores desse ato são vocês. Aqui não tem pão com mortadela", disse um dos oradores, ironizando a forma como, segundo eles, atos organizados pela esquerda são "remunerados". 
Ao menos outros dois trios partiram da Praia da Costa, em Vila Velha, até a praça. Manato foi transportado nesses veículos.
Manifestação em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro
Manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro na Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória Crédito: Fernando Madeira
O principal ato do Sete de Setembro/pró-Bolsonaro foi realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. 
Como a coluna mostrou com exclusividade, houve até oferta de viagem de ônibus grátis e pagamento de R$ 100 para quem quisesse ir do Espírito Santo para lá, desde que fosse apoiador do presidente da República.
Na Grande Vitória, houve a participação de caminhoneiros, que partiram de Viana e Cariacica e seguiram para a Capital.
Vários caminhões estavam plotados com os nomes de duas empresas ligadas ao agronegócio.
FORÇA
Os atos do Sete de Setembro mostram a força de Bolsonaro, mas apenas entre eleitores já consolidados, e pressiona o Judiciário, único bastião que apara os Poderes do Executivo. O Legislativo, em boa medida, foi cooptado por meio do orçamento secreto e do comando de ministérios entregues ao Centrão.
Não é segredo que o presidente da República tem um apoio relevante, afinal, ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. 
Muitos apoiadores dele desdenham dos levantamentos, circunscritos a suas próprias bolhas, como por vezes fazem também os eleitores do ex-presidente Lula (PT), arquirrival de Bolsonaro.
No Espírito Santo, de acordo com o Ipec, o presidente e o ex-presidente estão tecnicamente empatados.
O público na Praça do Papa e na Terceira Ponte durante as manifestações desta quarta na Grande Vitória foi de 70 mil pessoas, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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