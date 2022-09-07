Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
200 anos de Independência

7 de Setembro no ES teve de desfile cívico a manifestações e protestos

As comemorações do Dia da Independência começaram com um desfile cívico-militar,  seguido pelos protestos do "Grito dos Excluídos"; a tarde desta quarta-feira (7) foi marcada por manifestação bolsonarista, que interditou a Terceira Ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 19:11

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 19:11

Manifestação pró-Bolsonaro em Vitória e Vila Velha
Manifestantes  na Terceira Ponte na tarde desta quarta-feira (7) Crédito: Fernando Madeira
No Espírito Santo, no dia da Independência do Brasil, houve desde o tradicional desfile cívico-militar, que voltou a ser realizado em Vitória após dois anos de pandemia da Covid-19, até protestos, carreatas e manifestações. A Terceira Ponte passou a tarde interditada.
Realizados em pontos diferentes da Capital, os eventos resultaram em interdições de várias ruas, o que deixou o trânsito congestionado em alguns momentos. À tarde, a partir das 12h30, a Terceira Ponte foi interditada para a realização de uma manifestação. O tráfego só foi liberado no local às 18h30.
Depois de dois anos parado por causa da pandemia da Covid-19, desfile cívico-militar volta a Vitória nesta quarta (7)
Depois de dois anos, por causa da pandemia da Covid-19, desfile cívico militar foi realizado em Vitória nesta quarta (7) Crédito: Mayara Mello

DESFILE CÍVICO-MILITAR

O dia começou com o tradicional desfile cívico-militar, por volta de 8h, na Avenida Beira-Mar. Ruas do centro da Capital precisaram ser interditadas, o que deixou o trânsito congestionado em alguns momentos.
O desfile foi dividido em três etapas: desfile aéreo, com a exibição de helicópteros da Marinha, do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal; desfile marítimo, com embarcações da Marinha (Navio Patrulha Gurupi), Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal de Vitória; e o desfile terrestre.

Veja Também

Desfile cívico-militar volta a Vitória e marca 200 anos da Independência

O desfile das forças de segurança contou com militares da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria da Justiça, e das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, entre outras instituições.
Cerca de 2 mil estudantes, acompanhados de seus responsáveis, participaram do desfile, sendo também estimada a participação de 2 mil militares e servidores das forças de segurança, com equipamentos para demonstração à população.
À direita, o coronel Penalva, comandante do 38º BI, faz o hasteamento da bandeira de Vitória
À direita, o coronel Penalva, comandante do 38º BI, faz o hasteamento da bandeira de Vitória Crédito: Hélio Filho/Secom/ES

PREFEITO DE VITÓRIA NÃO VAI A DESFILE

Uma ausência que chamou a atenção no palanque das autoridades no desfile foi a do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, segundo informou o colunista Leonel Ximenes.
Na ausência dele, quem hasteou a bandeira da Capital, antes do desfile militar, foi o coronel Penalva, comandante do 38º Batalhão de Infantaria.
Evento ocorre nacionalmente há 28 anos em prol da população mais vulnerável. Grupo reivindica, entre outras questões, a defesa de direitos e combate à fome
Manifestantes do Grito dos Excluídos atravessam a Ponte da Passagem Crédito: Vitor Jubini

PROTESTO CONTRA A FOME

Em outro ponto da Capital, foram às ruas os integrantes do grupo "Grito dos Excluídos". Neste ano, a manifestação, além de ter como foco o combate à pobreza, também abordou outros temas, como a necessidade de se manter a luta pela liberdade.
A caminhada começou por volta das 9h30 desta quarta-feira (7), após concentração na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os manifestantes seguiram até a sede da Petrobras, na Reta da Penha, e depois caminharam para a praça de Gurigica, onde ocorreria uma distribuição de alimentos para a comunidade.
Organizado por igrejas e movimentos sociais, o 28º Grito dos Excluídos tem por objetivo reivindicar direitos, sobretudo relacionados à população mais vulnerável.

MANIFESTAÇÕES PRÓ-BOLSONARO

Manifestação pró-Bolsonaro em Vitória e Vila Velha
Manifestantes cruzam a Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Na tarde desta quarta-feira (7) ocorreram manifestações em vários pontos da Grande Vitória em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma carreata saiu do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, por volta das 12h30, em direção à Praça do Papa, em Vitória.
Os manifestantes ocuparam uma faixa da Segunda Ponte sentido Vitória e estavam em motos, carros, caminhões e até motor home. O grupo se encontrou com os demais apoiadores do presidente na Praça do Papa.
Em Vitória, manifestantes se reuniram na Praça do Pedágio da Terceira Ponte por volta das 12h30. Uma hora depois eles seguiram em direção a Vila Velha, onde se encontraram com outro grupo. Unidos, retornaram para Vitória.

Veja Também

Terceira Ponte é liberada após manifestação de apoiadores de Bolsonaro

Os manifestantes se concentraram na Praça do Papa, local final do protesto, até por volta de 17 horas, depois de deixarem a Terceira Ponte, por volta das 16h20. Algumas pessoas, no entanto, aproveitaram para retornar para Vila Velha a pé, enquanto a ponte permanecia interditada.
O tom da manifestação foi eleitoreiro, com discursos nos trios elétricos com críticas a políticos de oposição a Bolsonaro, enquanto o presidente e os candidatos que o apoiam foram ovacionados.

Manifestantes atravessam a Terceira Ponte em protesto pelos 200 anos da Independência do Brasil

Veja Também

Desfile cívico-militar volta a Vitória e marca 200 anos da Independência

Grito dos Excluídos no ES luta pelos mais pobres e pela democracia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vitória (ES) 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados