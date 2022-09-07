Terceira Ponte é liberada após manifestação de apoiadores de Bolsonaro

Manifestantes cruzam a Terceira Ponte em protesto pelos 200 anos da Independência do Brasil Crédito: Fernando Madeira

Atualização A reportagem foi atualizada após a liberação da Terceira Ponte nos dois sentidos, que ocorreu às 18h30.

Terceira Ponte foi totalmente liberada nos dois sentimentos às 18h30 desta quarta-feira (7) após seis horas fechada para veículos para a realização de uma manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em razão da comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil.

A ponte foi fechada às 12h30 no sentido Vila Velha e, uma hora depois, o outro sentido da ponte também foi fechado para o trânsito de veículos para que os manifestantes que estavam na Capital se juntassem ao grupo que se concentrou no posto Moby Dick, em Vila Velha, de onde partiram em direção à Praça do Papa, em Vitória.

Inicialmente divididos em três pontos — Kleber Andrade, em Cariacica, Praça do Papa, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha —, os manifestantes se concentraram ao final do protesto na Praça do Papa, até por volta de 17 horas, depois que a maioria desceu a Terceira Ponte , em torno de uma hora antes disso. Algumas pessoas, no entanto, aproveitaram para retornar para Vila Velha a pé, enquanto a ponte permanecia interditada.

A manifestação fazia alusão ao Bicentenário da Independência do Brasil, comemorado nesta quarta-feira, 7 de setembro. Porém, a maioria dos participantes buscou enfatizar o apoio ao presidente da República, aos candidatos que disputam as eleições 2022 e o apoiam e ao slogan alardeado a quase todo momento no protesto: "Deus, pátria, família e liberdade".

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) o público estimado foi de 70 mil pessoas na manifestação.

Manifestantes atravessam a Terceira Ponte em protesto pelos 200 anos da Independência do Brasil

Do alto dos trios elétricos que acompanharam os manifestantes na concentração em Vila Velha e durante a travessia da ponte, os discursos focavam as eleições e não o 7 de setembro. O tom era eleitoreiro, com críticas a políticos capixabas de oposição a Bolsonaro, como o governador Renato Casagrande (PSB) e a senadora Rose de Freitas (MDB), enquanto o presidente e os candidatos que o apoiam eram ovacionados. Muitos desses candidatos, como o candidato a governador Carlos Manato (PL), chegaram a subir para discursar no trio elétrico.

A travessia dos manifestantes começou logo depois das 14 horas, quando eles partiram de Vila Velha. Mas eles passaram mais de uma hora concentrados em cima da Terceira Ponte, de onde uma das lideranças do protesto gritava do trio elétrico: "vamos mostrar a todo o País que somos de direita".

Em seguida, um novo ponto de concentração foi formado próximo à Praça do Pedágio, onde os manifestantes fizeram oração, coreografia do tipo ola. Somente por volta de 15h30 eles começaram a se deslocar em direção à Praça do Papa.

Alguns manifestantes percorreram a ponte nos dois sentidos, pois estavam em Vitória e assim que o sentido Vitória–Vila Velha da Terceira Ponte foi interditado, seguiram ao encontro do grupo que estava em Vila Velha. Entre eles, duas idosas que vieram participar juntas do protesto carregando bandeiras do Brasil.

Um manifestante não se atentou que a sua bandeira trazia a inscrição "Ordem e progresso" de cabeça para baixo. O protesto contou com a participação até de cachorro na Terceira Ponte. Havia também uma bandeira do Brasil remetendo ao período imperial que, no lugar da Coroa tinha estampada o rosto de Bolsonaro com o slogan utilizado na campanha eleitoral anterior: "Brasil acima de tudo. Deus acima de todos".

Na concentração dos manifestantes na Praia da Costa, um deles carregava um cartaz pedindo a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além da inscrição "intervenção federal".

Concentração de manifestantes pró-Bolsonaro em Vila Velha

CARREATA NA SEGUNDA PONTE

Paralelamente à concentração em Vila Velha, outro grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saiu do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em direção à Praça do Papa, em Vitória, no início da tarde desta quarta-feira (7).

Os manifestantes ocuparam uma faixa da Segunda Ponte sentido Vitória e estavam em motos, carros, caminhões e até motor home. O grupo fez a sua parada final na Praça do Papa, onde se concentrou à espera dos demais apoiadores do presidente.

Manifestantes pró-Bolsonaro fazem carreata na Segunda Ponte

CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA DO PAPA

Enquanto manifestantes atravessavam a Terceira Ponte a pé de Vila Velha para Vitória, outros se concentraram na Praça do Papa, local de encontro de todos os grupos a favor do presidente Jair Bolsonaro que foram às ruas neste 7 de Setembro.

A concentração na Praça do Papa, inclusive, ficava em frente ao palco montado para os shows em comemoração ao aniversário de Vitória, que ocorre neste 8 de setembro. As apresentações começaram nesta quarta, às 17 horas, sendo iniciadas pela Banda Big Beatles.

Cartaz levado por apoiadores de Bolsonaro à Praça do Papa fazia menção ao regime comunista Crédito: Alexandra Silva/Divulgação

INTERDIÇÃO DO TRÂNSITO

A manifestação dois apoiadores de Bolsonaro também provocou interdições no trânsito nas imediações da Praça do Papa. Segundo a prefeitura de Vitória, um trecho da avenida Nossa Senhora dos Navegantes entre o Horto Mercado e o Shopping Vitória encontrava-se interditado até 18 horas, bem como a Terceira Ponte.