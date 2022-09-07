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7 de Setembro

Vídeo: Bolsonaro puxa coro de "imbrochável" para ele mesmo em Brasília

Ato aconteceu instantes após o presidente beijar a esposa Michelle Bolsonaro e fazer elogios a ela durante discurso no 7 de Setembro na Esplanada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2022 às 15:15

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 15:15

Ao lado da primeira-dama Michelle, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, discursou em Brasília após o desfile de 7 de Setembro em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7).
Aos risos, disse a seus apoiadores que é "imbrochável" e puxou um coro, incentivando a todos que repetissem para ele. 
"Imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável", repetiu, instantes após beijar a esposa e fazer elogios a ela. Com tom machista, ele ensaiou fazer uma comparação com outras primeiras-damas.
"Não há o que discutir: uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado não. Muitas vezes ela está na minha frente".

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