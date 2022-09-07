Vídeo: Bolsonaro puxa coro de "imbrochável" para ele mesmo em Brasília

Ao lado da primeira-dama Michelle, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, discursou em Brasília após o desfile de 7 de Setembro em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil nesta quarta-feira (7).

Aos risos, disse a seus apoiadores que é "imbrochável" e puxou um coro, incentivando a todos que repetissem para ele.

"Imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável, imbrochável", repetiu, instantes após beijar a esposa e fazer elogios a ela. Com tom machista, ele ensaiou fazer uma comparação com outras primeiras-damas.