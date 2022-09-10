Candidato ao governo do ES, Guerino abraça a Igreja Universal e vice-versa

Guerino Zanon, candidato ao governo do ES, fala para membros da Igreja Universal Crédito: Divulgação

O candidato do PSD ao governo do Espírito Santo, Guerino Zanon, abraçou a Igreja Universal e vice-versa. Ele já conta com a declaração pública de apoio do bispo Bruno Gouveia e é frequentemente acompanhado pelo vereador de Vila Velha Devanir Ferreira, que é pastor da mesma denominação.

Este, por sua vez, é candidato a deputado federal pelo Republicanos, partido que surgiu como braço político da igreja de Edir Macedo. O presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, é bispo licenciado da Universal.

Neste sábado (10), Guerino participou de um encontro com pastores e bispos da igreja em um cerimonial de Vitória.

Exibindo adesivos de campanha na roupa, ele falou a partir de um púlpito ornado com a cruz cristã.

“Jesus nos mandou orar e vigiar. Durante muito tempo apenas oramos. Agora, chegou a hora de vigiar. Vigiar principalmente aqueles candidatos que dizem que apoiam o presidente Bolsonaro, mas aqui no estado estão com o governador ligado ao PT”, alfinetou o candidato conservador.

O Republicanos faz parte da base de apoio ao presidente da República. Ironicamente, o partido, quando ainda se chamava PRB, era aliado do PT. Marcelo Crivella, bispo da Universal e sobrinho de Edir Macedo, foi ministro de Dilma Rousseff, de 2012 a 2014.

No Espírito Santo, o Partido dos Trabalhadores compõe a ampla aliança do governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição e líder das pesquisas de intenção de voto.

A coligação também é integrada pelo PP, que apoia Bolsonaro. Na sigla estão alguns dos que são ao mesmo tempo bolsonaristas e casagrandistas, como o deputado federal Neucimar Fraga, que disputa a reeleição.

No último dia 1º, Guerino compareceu a outro altar político, um evento organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp-ES).

O fórum, no estado, é coordenado pelo pastor Romerito Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Atos.

Audifax Barcelos (Rede), embora não tenha verbalizado isso, também está no acordo.

"ABRAÇO TODOS, CRISTÃOS OU NÃO"

"Fui abraçado, sim, pela Igreja Universal e por tantas outras que, assim como eu, lutam para reeleger nosso presidente Jair Bolsonaro e tirar este governo de esquerda que está no Palácio Anchieta. Professo a fé católica, abraço com carinho e gratidão os fiéis da igreja Universal e abraço também todos os outros – cristãos ou não – que querem uma mudança segura para o nosso estado", afirmou Guerino à coluna neste sábado, após a publicação do texto.

"Defendo um projeto de direita, sim. Uma direita inovadora, que respeita as diferentes opiniões, que apoia o empreendedorismo e quer colocar fim a um projeto de passado e iniciar um projeto de futuro em nosso estado", complementou.

O uso de religiosos, principalmente pastores, na campanha eleitoral é uma constante. A estratégia é ditada por Bolsonaro, para fidelizar o voto evangélico.

Casagrande também embarcou na ideia e, vez ou outra, aparece orando e/ou na companhia dos líderes que comandam os púlpitos.