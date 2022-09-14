Curtas políticas: Rose de Freitas e o pouco empenho do PT

E mais: Guerino Zanon é Bolsonaro, mas aparece ao lado de outro presidenciável; dupla sertaneja manda recado para Magno Malta; TRE-ES responde: candidato pode usar chapéu?

Públicado em 

14 set 2022 às 11:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coluna Letícia Gonçalves entrevista Rose de Freitas, candidata ao Senado
Rose de Freitas, candidata ao Senado, em entrevista para a colunista Letícia Gonçalves, em A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Em entrevista para a coluna nesta terça-feira (13), a senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, destacou o pouco empenho do PT que, oficialmente, apoia a emedebista. A federação formada por PT, PCdoB e PV compõe a coligação da parlamentar. 
Na prática, entretanto, Rose diz que o apoio ainda não chegou: "Gostaria de obter apoio do PT, porque quando vejo os carros passarem pela rua, de vários candidatos do PT, eu quase não vejo adesivo da nossa campanha e respeito isso".
Rose afirmou que vai votar em Simone Tebet, candidata do MDB à Presidência da República, e preferiu não adiantar como se posicionaria num eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). A presidente estadual do PT, Jack Rocha, já disse que Rose está com Lula, mas a emedebista nunca verbalizou isso.
QUASE GABARITOU
Rose tem o apoio da maioria dos prefeitos do Espírito Santo e isso vale também quando o recorte é apenas a Grande Vitória. Estão com ela os chefes dos Executivos municipais de Viana, Wanderson Bueno (Podemos); Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos); Serra, Sérgio Vidigal (PDT); e Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil).
A exceção é Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é o principal cabo eleitoral de Erick Musso, correligionário que disputa o Senado. 
Aliás, o União Brasil de Euclério está coligado com Erick. Mas o prefeito é aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), que endossa a candidatura de Rose.
Euclério Sampaio, Sérgio Vidigal, Rose de Freitas, Solange Lube, Arnaldinho Borgo e Wanderson Bueno
Euclério Sampaio, Sérgio Vidigal, Rose de Freitas, Solange Lube, Arnaldinho Borgo e Wanderson Bueno Crédito: Divulgação
UM DEMOCRATA CRISTÃO
Candidato ao governo do Espírito Santo, Guerino Zanon (PSD) já disse mais de uma vez que vota em Jair Bolsonaro (PL). Nesta quarta-feira (14), entretanto, ele apareceu ao lado do presidenciável Constituinte Eymael (DC), em Cariacica. Sim, é o "E-e-eymael, um democrata cristão".
O DC integra a coligação de Guerino junto com o PMB e, claro, o PSD.
"(Eymael é) um homem que tem um histórico de vida pública, privada. É bom recebê-lo aqui no estado do Espírito Santo, dando força à nossa candidatura", afirmou Guerino.
Guerino Zanon e Eymael em agenda de campanha em Cariacica
Guerino Zanon e Eymael em agenda de campanha em Cariacica Crédito: Anilson Ferreira/Divulgação
COMO UM ANJO
A coluna já registrou o apoio de algumas celebridades a candidatos que disputam as eleições no Espírito Santo. Nesta quarta (14), o ex-senador Magno Malta (PL) exibiu, nas redes sociais, um vídeo gravado pela dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Eles não chegam a pedir que os capixabas votem no ex-parlamentar, mas dizem que estão torcendo por ele.
A POLÊMICA DO CHAPÉU
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) debruçou-se, por mais de uma sessão, a uma questão curiosa: candidatos podem usar chapéu na foto de urna? A resposta foi: depende.
O chapéu de Pablo Muribeca (Patriota), candidato a deputado estadual, foi autorizado. O desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu o voto decisivo – o placar foi 4 a 3 – considerou que o uso do chapéu, neste caso, não caracteriza propaganda eleitoral. "É um acessório caracterizador da sua candidatura, por ser conhecido como 'homem do chapéu'".
Pablo Muribeca em foto de urna nas eleições de 2022
Pablo Muribeca em foto de urna nas eleições de 2022 Crédito: Reprodução
O chapéu de Neia Boroto (PTB), candidata a deputada federal, no entanto, foi vetado. No caso dela, a maioria entendeu que o chapéu era um adorno e não uma característica dela como política.
A defesa de Neia alegou que "a candidata é mulher do campo, conhecida no meio rural e o chapéu é acessório que faz parte da sua imagem. É, inclusive, reconhecida por estar sempre trajada com ele".
Neia Boroto, candidata a deputada federal, em foto de urna antes de o chapéu ser barrado
Neia Boroto, candidata a deputada federal, em foto de urna anterior à vedação do uso do chapéu Crédito: Reprodução

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

