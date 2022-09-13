Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Rose de Freitas

Abrindo a série de sabatinas que vão ser feitas com os candidatos ao Senado Federal, a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, conversa nesta terça-feira (13) com a senadora Rose de Freitas (MDB). As entrevistas serão realizadas até sexta-feira (16), sempre das 19h às 19h30, com transmissão ao vivo pelo site A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:
Foram convidados a participar das sabatinas os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas vão seguir a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.
Para definir quem seria o candidato a abrir a série de sabatinas, já que Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) aparecem empatados na última pesquisa Ipec, foi considerado como critério de desempate a aliança com o maior número de assentos no Congresso Nacional. Portanto, Rose de Freitas será a primeira entrevistada (veja agenda mais abaixo).
No entanto, no domingo (11), o candidato Magno Malta, que foi internado recentemente devido a uma gastrite aguda, informou que não participará da sabatina, devido a compromissos de campanha na segunda (12) e na terça-feira (13). Com isso, a série de entrevistas, que começaria nesta segunda-feira (12), terá início na terça (13), com a conversa com os candidatos ocorrendo em sequência durante a semana. A mudança mantém a ordem de entrevistas dos candidatos de acordo com a pontuação alcançada na última pesquisa Ipec.
Os candidatos vão responder a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas.
A colunista Letícia Gonçalves chama a atenção para o fato de o eleitor definir o voto para senador aos “45 minutos do segundo tempo”, como mostrou a sondagem espontânea da pesquisa Ipec, em que 75% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam para o Senado ou preferiram não opinar.
Para o diretor corporativo de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, os questionamentos aos candidatos no formato de sabatina vão permitir aos eleitores conhecer qual o trabalho de um senador, o que propõem e o pensamento deles para conduzir suas ações.
Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.
ORDEM DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS AO SENADO:
- Terça-feira (13): Rose de Freitas (MDB)
- Quarta-feira (14): Erick Musso (Republicanos)
- Quinta-feira (15): Nelson Junior (Avante)
- Sexta-feira (16): Gilberto Campos (Psol)