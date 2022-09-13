Eleições 2022: colunista de A Gazeta entrevista Rose de Freitas

A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe: Abrindo a série de sabatinas que vão ser feitas com os candidatos ao Senado Federal , a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, conversa nesta terça-feira (13) com a senadora Rose de Freitas (MDB). As entrevistas serão realizadas até sexta-feira (16), sempre das 19h às 19h30, com transmissão ao vivo pelo site, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe:

Foram convidados a participar das sabatinas os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas vão seguir a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.

No entanto, no domingo (11), o candidato Magno Malta, que foi internado recentemente devido a uma gastrite aguda, informou que não participará da sabatina, devido a compromissos de campanha na segunda (12) e na terça-feira (13). Com isso, a série de entrevistas, que começaria nesta segunda-feira (12), terá início na terça (13), com a conversa com os candidatos ocorrendo em sequência durante a semana. A mudança mantém a ordem de entrevistas dos candidatos de acordo com a pontuação alcançada na última pesquisa Ipec.

Os candidatos vão responder a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas.

A colunista Letícia Gonçalves chama a atenção para o fato de o eleitor definir o voto para senador aos “45 minutos do segundo tempo”, como mostrou a sondagem espontânea da pesquisa Ipec, em que 75% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam para o Senado ou preferiram não opinar.

Para o diretor corporativo de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, os questionamentos aos candidatos no formato de sabatina vão permitir aos eleitores conhecer qual o trabalho de um senador, o que propõem e o pensamento deles para conduzir suas ações.

Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.

ORDEM DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS AO SENADO: