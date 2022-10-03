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Em disputa

São Paulo: Tarcísio e Haddad vão disputar 2° turno para governador

Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o segundo turno das eleições para governador do estado de São Paulo

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 21:49
Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o segundo turno das eleições para governador do estado de São Paulo. Tarcísio tem 42,59% dos votos válidos e Haddad tem 35,46% dos votos válidos.
Tarcísio Freitas, candidato a governador de SP: prejudicando o Republicanos no ES
Tarcísio Freitas disputará com o petista Fernando Haddad o segundo turno paulista Crédito: Agência Brasil
Até agora, foram apurados 92,61% das urnas.
Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia.
Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura O vice na chapa é o administrador Felicio Ramuth.

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