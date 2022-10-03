São Paulo: Tarcísio e Haddad vão disputar 2° turno para governador

Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão disputar o segundo turno das eleições para governador do estado de São Paulo. Tarcísio tem 42,59% dos votos válidos e Haddad tem 35,46% dos votos válidos.

Tarcísio Freitas disputará com o petista Fernando Haddad o segundo turno paulista Crédito: Agência Brasil

Até agora, foram apurados 92,61% das urnas.

Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia.