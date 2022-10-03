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Eleições 2022

Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro

O candidato Cláudio Castro (PL) venceu a disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 58,19% dos votos válidos. Marcelo Freixo (PSB) ficou em segundo lugar, com 27,70% dos votos válidos

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 out 2022 às 21:37
O candidato Cláudio Castro (PL) venceu a disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 58,19% dos votos válidos. Marcelo Freixo (PSB) ficou em segundo lugar, com 27,70% dos votos válidos.
O vice-governador do RJ, Cláudio Castro
Cláudio Castro elegeu-se em primeiro turno para governador do Rio de Janeiro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress
Até agora foram apurados 92,43% das urnas.
Formado em direito, Castro, 43 anos, foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da cidade do Rio. Em outubro de 2018, foi eleito vice-governador na chapa com Wilson Witzel. Após o impeachment de Witzel, Castro tomou posse como governador efetivo em 1º de maio do ano passado.
Concorre à reeleição pela coligação Avante/DC/MDB/PL/PMN/Podemos/PP/PROS/PRTB/PSC/PTB/Republicanos/Solidariedade/União Brasil. O ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-deputado federal, Washington Reis (MDB), de 55 anos, era o vice da coligação, mas renunciou. O atual vice é o deputado Thiago Pampolha.

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