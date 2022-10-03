Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro

O candidato Cláudio Castro (PL) venceu a disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 58,19% dos votos válidos. Marcelo Freixo (PSB) ficou em segundo lugar, com 27,70% dos votos válidos.

Cláudio Castro elegeu-se em primeiro turno para governador do Rio de Janeiro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress

Até agora foram apurados 92,43% das urnas.

Formado em direito, Castro, 43 anos, foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da cidade do Rio. Em outubro de 2018, foi eleito vice-governador na chapa com Wilson Witzel. Após o impeachment de Witzel, Castro tomou posse como governador efetivo em 1º de maio do ano passado.