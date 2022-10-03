Candidatos no segundo turno já podem retomar campanha nesta segunda (3)

BRASÍLIA - As candidatas e os candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais, em 30 de outubro, já estão liberados para retomar diversos atos de campanha em espaços públicos desde as 17 horas desta segunda-feira (3), quando se completaram 24 horas do fechamento das urnas no primeiro turno.
Está autorizado já nesta segunda (3), por exemplo, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como realizar comícios, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas, publicar anúncios em jornais (impresso ou internet) e distribuir material gráfico.
A regra consta na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trata da propaganda eleitoral e vale para todos os 24 candidatos a governador de 12 estados (lista abaixo) que disputarão segundo turno.
Os dois candidatos que seguem na corrida presidencial — o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição — também já podem retomar os atos de campanha.
Em Pernambuco, os eleitores elegerão pela primeira vez na história uma mulher como governadora — Marília Arraes (Solidariedade) ou Raquel Lyra (PSDB). Em 2019, Luciana Santos se tornou a primeira mulher a governar o estado, mas fora eleita como vice.
Confira abaixo a lista de candidatos aos governos estaduais que disputam o segundo turno.
CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS AOS GOVERNOS ESTADUAIS QUE DISPUTAM O SEGUNDO TURNO
- Alagoas : Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)
- Amazonas: Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)
- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)
- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Marato (PL)
- Mato Grosso do Sul : Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)
- Paraíba: João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)
- Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)
- Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)
- Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)
- Sergipe: Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)