Candidatos no segundo turno já podem retomar campanha nesta segunda (3)

BRASÍLIA - As candidatas e os candidatos que passaram para o segundo turno das eleições gerais, em 30 de outubro, já estão liberados para retomar diversos atos de campanha em espaços públicos desde as 17 horas desta segunda-feira (3), quando se completaram 24 horas do fechamento das urnas no primeiro turno.

Lula e Bolsonaro já podem reiniciar a busca de votos em atos de campanha Crédito: Ricardo Stuckert/PT e Folhapress

Está autorizado já nesta segunda (3), por exemplo, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, bem como realizar comícios, fazer caminhadas, carreatas ou passeatas, publicar anúncios em jornais (impresso ou internet) e distribuir material gráfico.

A regra consta na resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trata da propaganda eleitoral e vale para todos os 24 candidatos a governador de 12 estados (lista abaixo) que disputarão segundo turno.

Os dois candidatos que seguem na corrida presidencial — o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro , que tenta a reeleição — também já podem retomar os atos de campanha.

Em Pernambuco, os eleitores elegerão pela primeira vez na história uma mulher como governadora — Marília Arraes (Solidariedade) ou Raquel Lyra (PSDB). Em 2019, Luciana Santos se tornou a primeira mulher a governar o estado, mas fora eleita como vice.

Confira abaixo a lista de candidatos aos governos estaduais que disputam o segundo turno.

CONFIRA A LISTA DE CANDIDATOS AOS GOVERNOS ESTADUAIS QUE DISPUTAM O SEGUNDO TURNO