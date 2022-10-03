Renovação da Assembleia do ES é de 53%; veja quem entra e quem sai

Sessão da Assembleia Legislativa desta segunda (16) aprovou vários projetos de autoria do governo Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Your browser does not support the audio element. Renovação da Assembleia do ES é de 53%

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo renovará 53% de suas cadeiras a partir de 2023. Dos 30 deputados eleitos neste domingo (2), 14 já ocupam assento no parlamento estadual e outros 16 são novatos na Casa.

Isso não significa, porém, que sejam novatos na política. Foram eleitos o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos), que venceu batendo um recorde histórico de votação , e o ex-prefeito de Vitória, João Coser (PT). Também conseguiu uma vaga o ex-prefeito de Iúna Coronel Weliton (PTB), que obteve o menor número de votos entre aqueles que conseguiram se eleger.



Ainda entre os novatos da Assembleia que são conhecidos das urnas está Camila Valadão (Psol), que conseguiu a maior votação para uma mulher na Casa , e vai deixar o cargo de vereadora de Vitória. Denninho Silva (União Brasil), que era colega de Camila na Câmara da Capital, estará com ela na Assembleia. Pablo Muribeca (Patriota), que exerce mandato na Câmara da Serra, também vai trocar o Legislativo municipal pelo estadual.

Cinco nomes vão ocupar um cargo eletivo pela primeira vez, como o médico Cachoeirense Bruno Resende (União Brasil) e Lucas Polese (PL), que disputou uma eleição pela primeira vez aos 25 anos. Ele é o mais jovem eleito no Espírito Santo no pleito deste ano

A PERFORMANCE DOS ATUAIS DEPUTADOS

Dos 30 deputados estaduais, 22 tentaram a reeleição. Outros sete tentaram vaga na Câmara Federal e um foi candidato ao Senado.

Dos que foram bem sucedidos na reeleição, Capitão Assumção (PL) foi o mais bem votado, ficando em segundo lugar, com 98.669 votos, cerca de 70 mil a mais do que em 2018. Marcelo Santos (Podemos) ficou em quinto, escolhido por 41.627 eleitores, aproximadamente o dobro do pleito anterior. Iriny (PT) também cresceu no número e votos, indo de 18.349 para 36.720.



Entre os que tentaram e não conseguiram se segurar em uma das cadeiras da Assembleia, chama a atenção o caso de Doutor Hércules (Patriota), que está terminado o quarto mandato no Legislativo estadual. Ele obteve 23,5 mil votos, mais do que 14 outros nomes que conseguiram se eleger, mas o partido não obteve quociente eleitoral suficiente para lhe garantir uma vaga.



Bruno Lamas (PSB), mesmo partido do governador Renato Casagrande, está no segundo mandato e não terá um terceiro no ano que vem. Ele havia obtido 16,9 mil votos em 2018 e, nesta eleição, ficou com 16,4 mil, mas também ficou de fora pelo quociente eleitoral.



Entre os sete deputados estaduais que disputaram vaga na Câmara Federal ninguém conseguiu se eleger. Erick Musso (Republicanos), que é presidente da Assembleia atualmente, tentou vaga no Senado e também não entrou, ficando em terceiro lugar, atrás de Rose de Freitas (PSB) e Magno Malta (PL).

