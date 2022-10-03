Eleitores no ES voltam às urnas para o segundo turno no dia 30 de outubro

Às 20h40, o Estado alcançou 100% de todas as 9.239 seções apuradas. Com 976.652 votos em Casagrande e 800.598 de Manato. Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos. A nova etapa tem um tom de ineditismo, visto que a última eleição em território capixaba que foi para o segundo turno ocorreu em 1994. Na ocasião, Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa com o deputado Cabo Camata (PSD).

Para presidência, Lula e Bolsonaro também seguem para uma nova fase da corrida eleitoral. Desde o início, ambos protagonizaram a disputa e o topo das intenções de voto. As principais pesquisas do país indicavam o ex-presidente como favorito para a eleição, com expectativas de que ele alcançasse o cargo novamente ainda no primeiro turno. O petista, no entanto, demonstrou números menores do que o esperado, com cerca de 48% dos votos, enquanto o atual presidente obteve um valor próximo aos 43%.