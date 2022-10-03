Eleitores no ES voltam às urnas para o segundo turno no dia 30 de outubro
As eleições para presidente e para o Governo do Estado serão decididas no segundo turno, que vai acontecer no dia 30 deste mês. Neste domingo (2), após uma disputa acirrada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 48,40% dos votos, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, obteve 43,2%. Ao mesmo tempo, o atual governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) também partirão para mais um dia de pleito. É a primeira vez em 28 anos que a disputa para o cargo não é decidida no primeiro turno.
Às 20h40, o Estado alcançou 100% de todas as 9.239 seções apuradas. Com 976.652 votos em Casagrande e 800.598 de Manato. Ao todo, foram 2.080.648 de votos válidos. A nova etapa tem um tom de ineditismo, visto que a última eleição em território capixaba que foi para o segundo turno ocorreu em 1994. Na ocasião, Vitor Buaiz (PT) foi para a disputa com o deputado Cabo Camata (PSD).
Para presidência, Lula e Bolsonaro também seguem para uma nova fase da corrida eleitoral. Desde o início, ambos protagonizaram a disputa e o topo das intenções de voto. As principais pesquisas do país indicavam o ex-presidente como favorito para a eleição, com expectativas de que ele alcançasse o cargo novamente ainda no primeiro turno. O petista, no entanto, demonstrou números menores do que o esperado, com cerca de 48% dos votos, enquanto o atual presidente obteve um valor próximo aos 43%.
BALANÇO DE OUTROS CARGOS DENTRO DO ESTADO
A eleição também abrangeu a escolha de um novo senador, além de deputados federais e estaduais. Depois de quatro anos fora do Senado, Magno Malta (PL) alcançou o seu terceiro mandato. O êxito na nova eleição, após derrota em 2018, foi conquistado através dos seus 821.189 votos, o que representou 41,95% dos votos válidos para o cargo. Neste ano, Malta ficou à frente de Rose de Freitas (MDB), que acumulou 714.104 votos, o equivalente a 38,17%.
Os eleitores do Espírito Santo também elegeram os 10 representantes que ocuparão a Câmara Federal pelos próximos 4 anos. Dentre eles, o mais votado foi Helder Salomão (PT), que teve 120.1337 votos. Confira a relação abaixo:
- Helder Salomão (PT) - 120.337 votos
- Gilvan o Federal da Direita (PL) - 87.994 votos
- Evair de Melo (PP) 75.034 votos
- Gilson Daniel (Podemos) - 74.215 votos
- Da Vitória (PP) - 71.779 votos
- Dr. Victor (Podemos) - 53.483 votos
- Amaro Neto (Republicanos) - 52.375 votos
- Jack Rocha (PT) - 51.317 votos
- Paulo Foleto (PSB) - 48.776 votos
- Messias Donato (Republicanos) 42.640 votos
As cadeiras da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) também terão seus novos ocupantes. Dos 534 candidatos, 30 novos deputados foram selecionados pelos eleitores. Dentre eles, o ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli teve o maior número dos votos. Todos tomarão posse no início da 20ª legislatura, no dia 01/02/2023.
GRANDE PRESENÇA DE ELEITORES NAS URNAS
Conforme apurado pela reportagem de A Gazeta, um fator que acompanhou as eleições no primeiro turno foi a lentidão nos colégios eleitorais do Estado. De acordo com o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) José Paulo Calmon Nogueira da Gama, a lotação nas seções ocorreu devido à grande presença de jovens de 16 e 17 anos e idosos.
Nogueira da Gama acredita que a inexperiência de alguns votantes e falhas sistêmicas nas urnas eletrônicas contribuíram para a formação de filas. Mas, afirmou que o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será notificado para evitar a repetição dos problemas no segundo turno. "Com certeza, o ministro Alexandre de Moraes terá sensibilidade para que a gente corrija esse pequeno problema", comenta o desembargador, que também citou a possibilidade de revisão do número de eleitores por seção.