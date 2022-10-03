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Eleições 2022

'Vamos acertar biometria', diz presidente do TRE-ES após filas

Para desembargador, sistema foi um dos motivos para a demora na votação deste domingo; no balanço geral, ele considerou pleito tranquilo; ao todo, 35 pessoas foram detidas no Estado, principalmente por boca de urna

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 21:03

Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

02 out 2022 às 21:03
Eleitores esperam mais de uma hora para votar em escola de Jardim da Penha
Eleitores esperam mais de uma hora para votar em escola de Jardim da Penha Crédito: Foto do Leitor
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, avaliou as eleições no Espírito Santo como tranquilas, seguras e com poucas ocorrências. Em coletiva na noite deste domingo (2), ele considerou, apenas, buscar melhorar o sistema de biometria para resolver os problemas das filas nas seções, uma das principais reclamações dos eleitores, não só capixabas, mas também de outros locais do país.
Vamos acertar biometria, diz presidente do TRE-ES após filas
"Vamos não só acertar o programa da biometria, mas entrar em contato com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por meio do seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, para relatar exatamente o que ocorreu", informou ele, acrescentando que o Distrito Federal pode servir de exemplo, pois está mais aparelhado e moderno . "Com certeza, o ministro terá sensibilidade para que a gente corrija esse pequeno problema."

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Além da biometria, Nogueira da Gama também acredita que as filas ocorreram por um comparecimento maior de eleitores nas seções, a inexperiência de alguns votantes e urnas que apresentaram problemas. "Não houve nenhuma manifestação de desagrado em relação a essas filas. O povo respeitou sem incidentes e vamos cuidar para que isso não ocorra no segundo turno", destacou o presidente do TRE-ES.
No geral, o desembargador avaliou que o balanço foi positivo e o dia de votação no Estado foi tranquilo.
"Não tivemos um acirramento. Essa polarização que foi propagada, efetivamente não ocorreu no nosso Estado. O eleitor mostrou principalmente maturidade. "
José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Presidente do TRE-ES
Para o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Márcio Celante, também considerou que as eleições no Espírito Santo ocorreram num clima tranquilo. Em todo o Estado, 35 pessoas foram detidas, sendo 18 pelas polícias Militar, Civil e guardas municipais, e 17 pela Polícia Federal.
Em sua maioria, os casos estavam relacionados à boca de urna. Um homem no município de Serra, na Grande Vitória, foi detido devido ao uso de celular na cabine de votação. 
Para o secretário, a tranquilidade deve-se à instituição, desde julho, o Comitê Integrado Estratégico das Eleições, do qual fazem parte as três instâncias de governo, municipais, estadual e federal, em parceria com o TRE-ES. "Temos uma atuação forte e integrada de todas as forças de segurança. Isso possibilitou termos uma eleição muito tranquila no Estado do Espírito Santo. Foi elaborado um plano de ações integradas, que servirão até o segundo turno.”
Já o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, enfatizou o bom andamento da eleição. Ele pontuou que,  durante as operações da PF, as ocorrência foram, em sua maioria, delitos de menor potencial ofensivo, à exceção de um caso de porte ilegal de arma de fogo em Cachoeiro de Itapemirim. 

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