Horas na fila e terço na mão: eleitores acima dos 65 anos vão às urnas no ES

Aposentados e mulheres acima dos 65 anos foram às urnas no ES Crédito: Montagem | A Gazeta

A Gazeta acompanhou o dia desses eleitores. Eleitores e eleitoras capixabas acima dos 65 anos enfrentaram horas na fila e apelaram até para a oração durante a votação no primeiro turno das eleições 2022 neste domingo (2). Alguns deles, acima dos 70 anos, nem mesmo tinham a obrigação de votar, mas fizeram questão de ir às urnas no Espírito Santo . De Norte a Sul do Estado, a reportagem deacompanhou o dia desses eleitores.

Em Vitória, uma eleitora centenária deu um exemplo de cidadania. Dona Zilda cumpriu o compromisso do voto neste domingo (2) no colégio Darwin, em Jardim da Penha. Com cem anos de idade, ela fez questão de reafirmar que o voto é a sua obrigação de brasileira.

A aposentada de 68 anos Célia Pedrosa contou que chegou a Escola Estadual Hosana Sales, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, às 13h, e esperou 2h30 na fila para votar. Ela rezava o terço até o momento do voto.

"Estou orando para acalmar o coração. É um momento decisivo para a história do país. Porém, o que está acontecendo [atraso] aqui é vergonhoso" Célia Pedrosa - Aposentada

Em Colatina, a aposentada Marilda Polleze Suave aos 88 anos relaciona o compromisso de votar com a preocupação com as novas gerações de sua família. É por isso que, mesmo sem ter a obrigação legal de votar há 18 anos, faz questão de acompanhar a filha, Maria Célia Suave Zanetti, de 57 anos, na seção eleitoral.

"É um compromisso que eu tenho, a gente tem filho e neto para criar. Enquanto tiver aguentando vir, eu estou aqui" Marilda Polleze Suave - Aposentada de 88 anos

No mesmo local, a dona de casa Regina Lúcia Raizer Moura, de 84 anos, também foi exercer o direito. Ao ser perguntada sobre o sentimento de estar diante da urna, ela não escondeu a importância de mostrar seu papel como cidadã.

"É o sentimento de cidadã, mesmo aos 84 anos eu estou vindo votar" Regina Lúcia Raizer Moura - Dona de casa de 84 anos

COMPROVANTES GUARDADOS

O prazer de votar é o que move Myrian Calmon, de 79 anos. Ela e o neto Pedro Pimentel, de 26, votaram durante a tarde no EMEF Adão Benezath, em Antônio Honório, na Grande Goiabeiras, em Vitória. A escolha pelo horário foi para poder “almoçar e se arrumar com mais tranquilidade” e aproveitar a zona mais vazia. Mesmo não sendo mais obrigatório votar na idade, Myrian disse guardar vários dos comprovantes de votação em casa.

A avó Myrian Calmon (79) e o neto Pedro Pimentel (26) votaram no EMEF Adão Benezath, em Antônio Honório, na Grande Goiabeiras Crédito: Beatriz Heleodoro

"Votei com muito prazer, estou acostumada a exercer minha cidadania" Myrian Calmon - Avó, de 79 anos, foi votar com o neto

Maria Coura, 81 anos, votou com a neta na EEEFM Clotilde Rato, no bairro Bairro de Fátima, na Serra. A aposentada disse que sente um dever como cidadã, por isso não deixa de votar. E com essa mentalidade, ela é um orgulho para a neta Aline Martins, que a acompanhava.

"Eu estou me sentindo presente na democracia. É para democracia que a gente faz. Eu me apresento como uma cidadã para deixar um legado para meus netos, minha família, que a gente tem que lutar pelo bem comum. A cidadania é necessária, é igualdade, é por isso que eu estou votando" Maria Coura - Aposentada de 81 anos

Foi em família que a aposentada Zilca Pereira dos Santos, de 74 anos, votou na escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, em Linhares. Ela estava acompanhada da filha Maria Helena dos Santos, 48 anos, e das netas Mayana, 9 anos, e Ana Beatriz, de 4 anos.

"Fiz questão de chegar cedo para exercer meu direito de cidadã. Na minha idade o voto não é mais obrigatório, mas enquanto eu tiver forças, quero votar" Zilca Pereira dos Santos - Aposentada de 74 anos

FILA DEMORADA

A fila na EEEFM Honório Fraga, em Colatina, durou mais do que o esperado. A aposentada Lisca Precilios Teixeira Pacheco, de 70 anos, ficou na fila por uma hora e meia. Ele chegou 14 horas e só consegui votar ás 15h30.

Na Escola SEB, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a fila formada às 8h, horário de início da votação, chegava a dar a volta na esquina. A aposentada Marlene Barcellos de Resende, 70 anos, não pegou fila, mas trouxe uma cadeira dobrável. Ela detalhou que vai operar o quadril nesta semana.

A aposentada Marlene Barcellos de Resende, 70 anos, trouxe uma cadeira dobrável, porque vai operar o quadril nesta semana Crédito: Caroline Freitas

"A cirurgia está marcada para quinta-feira. Era para ter operado antes, mas adiei a cirurgia para vir votar. Eu sempre venho" Marlene Barcellos de Resende - Aposentada de 70 anos

A aposentada Doralina Gomes, 69 anos, votou no fim da manhã deste domingo (2) na escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, em Linhares. Ela tem dificuldade para falar e andar, mas mesmo assim pediu ajuda ao filho para comparecer à seção eleitoral onde vota. O filho dela, Roberto Gomes, disse que a mãe sempre gostou de votar e que o comportamento dela também o incentiva o fazer mesmo.

Na Emef Feu Rosa, na Serra, a dona de casa Jandira Ribeiro, de 69 anos levou a colinha na palma da mão. Acompanhada da filha Andréia Ribeiro, de 38 anos, aproveitou que o horário de votação começou às 8h e, em menos de 10 minutos da abertura dos portões, já estava na fila de sua seção.

Dona Jandira Ribeiro, 69 anos, trouxe a colinha na palma da mão para votar no maior colégio eleitoral da Serra, o Emef Feu Rosa Crédito: Beatriz Heleodoro

A dona de casa Geane Carvalho Fiorio, de 67 anos, que votou na Escola Estadual Hosana Sales, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, também reclamou da demora para votar.

"Isso é um absurdo. Seções vazias enquanto a 236 está com essa fila quilométrica. Estamos aqui sem água. Cadê a preferência e o respeito ao idoso? Só saio daqui quando votar no meu candidato" Geane Carvalho Fiorio - Aposentada de 67 anos

Cerca de 2,9 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (2), no Espírito Santo, para a escolha de presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal.