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Direito democrático

Horas na fila e terço na mão: eleitores acima dos 65 anos vão às urnas no ES

Alguns deles, acima dos 70 anos, mesmo sem terem a obrigação de votar, foram às urnas pelo compromisso democrático. Mas a demora na fila em muitas seções foi alvo de reclamações

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2022 às 19:15
Aposentados e mulheres acima dos 65 anos foram às urnas no ES
Aposentados e mulheres acima dos 65 anos foram às urnas no ES Crédito: Montagem | A Gazeta
Eleitores e eleitoras capixabas acima dos 65 anos enfrentaram horas na fila e apelaram até para a oração durante a votação no primeiro turno das eleições 2022 neste domingo (2). Alguns deles, acima dos 70 anos, nem mesmo tinham a obrigação de votar, mas fizeram questão de ir às urnas no Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, a reportagem de A Gazeta acompanhou o dia desses eleitores.
Em Vitória, uma  eleitora centenária deu um exemplo de cidadania. Dona Zilda cumpriu o compromisso do voto neste domingo (2) no colégio Darwin, em Jardim da Penha. Com cem anos de idade, ela fez questão de reafirmar que o voto é a sua obrigação de brasileira.
A aposentada de 68 anos Célia Pedrosa contou que chegou a Escola Estadual Hosana Sales, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, às 13h, e esperou 2h30 na fila para votar. Ela rezava o terço até o momento do voto.
"Estou orando para acalmar o coração. É um momento decisivo para a história do país. Porém, o que está acontecendo [atraso] aqui é vergonhoso"
Célia Pedrosa - Aposentada
Em Colatina, a aposentada Marilda Polleze Suave aos 88 anos relaciona o compromisso de votar com a preocupação com as novas gerações de sua família.  É por isso que, mesmo sem ter a obrigação legal de votar há 18 anos, faz questão de acompanhar a filha, Maria Célia Suave Zanetti, de 57 anos, na seção eleitoral.  
"É um compromisso que eu tenho, a gente tem filho e neto para criar. Enquanto tiver aguentando vir, eu estou aqui"
Marilda Polleze Suave - Aposentada de 88 anos
No mesmo local, a dona de casa Regina Lúcia Raizer Moura, de 84 anos, também foi exercer o direito. Ao ser perguntada sobre o sentimento de estar diante da urna, ela não escondeu a importância de mostrar seu papel como cidadã.
"É o sentimento de cidadã, mesmo aos 84 anos eu estou vindo votar"
Regina Lúcia Raizer Moura - Dona de casa de 84 anos

COMPROVANTES GUARDADOS

O prazer de votar é o que move Myrian Calmon, de 79 anos. Ela e o neto Pedro Pimentel, de 26, votaram durante a tarde no EMEF Adão Benezath, em Antônio Honório, na Grande Goiabeiras, em Vitória. A escolha pelo horário foi para poder “almoçar e se arrumar com mais tranquilidade” e aproveitar a zona mais vazia. Mesmo não sendo mais obrigatório votar na idade, Myrian disse guardar vários dos comprovantes de votação em casa.
Myrian disse guardar vários dos comprovantes de votação em casa. “Votei com muito prazer, estou acostumada a exercer minha cidadania”, completou.
A avó Myrian Calmon (79) e o neto Pedro Pimentel (26) votaram no EMEF Adão Benezath, em Antônio Honório, na Grande Goiabeiras Crédito: Beatriz Heleodoro
"Votei com muito prazer, estou acostumada a exercer minha cidadania"
Myrian Calmon - Avó, de 79 anos, foi votar com o neto
Maria Coura, 81 anos, votou com a neta na EEEFM Clotilde Rato, no bairro Bairro de Fátima, na Serra. A aposentada disse que sente um dever como cidadã, por isso não deixa de votar. E com essa mentalidade, ela é um orgulho para a neta Aline Martins, que a acompanhava.
"Eu estou me sentindo presente na democracia. É para democracia que a gente faz. Eu me apresento como uma cidadã para deixar um legado para meus netos, minha família, que a gente tem que lutar pelo bem comum. A cidadania é necessária, é igualdade, é por isso que eu estou votando"
Maria Coura - Aposentada de 81 anos
Foi em família que a  aposentada Zilca Pereira dos Santos, de 74 anos, votou na escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, em Linhares. Ela estava acompanhada da filha Maria Helena dos Santos, 48 anos, e das netas Mayana, 9 anos, e Ana Beatriz, de 4 anos.
"Fiz questão de chegar cedo para exercer meu direito de cidadã. Na minha idade o voto não é mais obrigatório, mas enquanto eu tiver forças, quero votar"
Zilca Pereira dos Santos - Aposentada de 74 anos

FILA DEMORADA

A fila na EEEFM Honório Fraga, em Colatina, durou mais do que o esperado. A aposentada Lisca Precilios Teixeira Pacheco, de 70 anos, ficou na fila por uma hora e meia. Ele chegou 14 horas e só consegui votar ás 15h30.
Na Escola SEB, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, a fila formada às 8h, horário de início da votação, chegava a dar a volta na esquina. A aposentada Marlene Barcellos de Resende, 70 anos, não pegou fila, mas trouxe uma cadeira dobrável. Ela detalhou que vai operar o quadril nesta semana.
Aposentada vai às urnas realizar seu voto
A aposentada Marlene Barcellos de Resende, 70 anos, trouxe uma cadeira dobrável, porque vai operar o quadril nesta semana Crédito: Caroline Freitas
"A cirurgia está marcada para quinta-feira. Era para ter operado antes, mas adiei a cirurgia para vir votar. Eu sempre venho"
Marlene Barcellos de Resende - Aposentada de 70 anos
A aposentada Doralina Gomes, 69 anos, votou no fim da manhã deste domingo (2) na escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, em Linhares. Ela tem dificuldade para falar e andar, mas mesmo assim pediu ajuda ao filho para comparecer à seção eleitoral onde vota. O filho dela, Roberto Gomes, disse que a mãe sempre gostou de votar e que o comportamento dela também o incentiva o fazer mesmo.
Na Emef Feu Rosa, na Serra, a dona de casa Jandira Ribeiro, de 69 anos levou a colinha na palma da mão. Acompanhada da filha Andréia Ribeiro, de 38 anos, aproveitou que o horário de votação começou às 8h e, em menos de 10 minutos da abertura dos portões, já estava na fila de  sua seção.
Dona Jandira Ribeiro, 69, trouxe a colinha na palma da mão para votar no maior colégio eleitoral da Serra, o Emef Feu Rosa
Dona Jandira Ribeiro, 69 anos, trouxe a colinha na palma da mão para votar no maior colégio eleitoral da Serra, o Emef Feu Rosa Crédito: Beatriz Heleodoro
A dona de casa Geane Carvalho Fiorio, de 67 anos, que votou na Escola Estadual Hosana Sales, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, também reclamou da demora para votar.
"Isso é um absurdo. Seções vazias enquanto a 236 está com essa fila quilométrica. Estamos aqui sem água. Cadê a preferência e o respeito ao idoso? Só saio daqui quando votar no meu candidato"
Geane Carvalho Fiorio - Aposentada de 67 anos
Cerca de 2,9 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (2), no Espírito Santo, para a escolha de presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal. 

Correção

07/10/2022 - 2:50
Maria Coura tem 81 anos e o nome da sua neta é Aline Martins. As duas informações, que estavam erradas na reportagem,  foram corrigidas. 

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